Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в мае по сравнению с апрелем повысился на пять процентных пунктов до минус 11, сообщил Департамент статистики.



В мае жители страны немного хуже оценивали изменения финансовой ситуации домохозяйства за последние 12 месяцев, но в будущее смотрели немного оптимистичнее.



ППД в городе и на селе в мае отличался на 4 проц. пункта: в городе он составлял минус 12, на селе - минус 8. По сравнению с прошлым месяцем в городе ППД повысился на 5 проц. пунктов, на селе - на 8 проц. пунктов.



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Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей и предприятий общепита и по продаже напитков, за четыре месяца этого года составили 3,639 млрд евро (без НДС) – на 3,4% меньше (в ценах для сравнения), чем в январе-апреле прошлого года. Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в мае по сравнению с апрелем повысился на пять процентных пунктов до минус 11, сообщил Департамент статистики.В мае жители страны немного хуже оценивали изменения финансовой ситуации домохозяйства за последние 12 месяцев, но в будущее смотрели немного оптимистичнее.ППД в городе и на селе в мае отличался на 4 проц. пункта: в городе он составлял минус 12, на селе - минус 8. По сравнению с прошлым месяцем в городе ППД повысился на 5 проц. пунктов, на селе - на 8 проц. пунктов.* * *Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей и предприятий общепита и по продаже напитков, за четыре месяца этого года составили 3,639 млрд евро (без НДС) – на 3,4% меньше (в ценах для сравнения), чем в январе-апреле прошлого года. Оборот предприятий общепита и по продаже напитков в этом году составил 188,684 млн евро и в ценах для сравнения был на 26,1% меньше, чем в январе-апреле прошлого года, сообщил Департамент статистики.



Оборот предприятий розничной торговли, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей и предприятий общепита и по продаже напитков, за месяц (в апреле по сравнению с мартом) упал на 9,3% до 844,963 млн евро, оборот предприятий общепита и по продаже напитков - на 44,1% до 21,166 млн евро.



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Одна из крупнейших в Литве медийных групп Lietuvos rytas в прошлом году получила 266,7 тыс. евро консолидированной чистой прибыли после аудита, тогда как в 2018 году она понесла 1,645 млн евро чистых убытков.



Только одноименное головное предприятие группы Lietuvos rytas в прошлом году понесло 13,826 млн евро чистых убытков - в 14 раз больше, чем в 2018 году (990,2 тыс. евро). Они обусловлены обесцениванием инвестиций в проданный одноименный телеканал Lietuvos rytas, говорится в отчете для Реестрового центра.



Цена, за которую был продан телеканал, в отчете не указана. Подсчеты BNS показывают, что он был продан за 68 тыс. евро.



Компания в июле прошлого года продала акции телеканала Lietuvos rytas предприятию продюсера Повиласа Скайсгириса Singing fish.



36% акций Lietuvos rytas принадлежит контролируемой Бенасом Гудялисом Big Group, 26% – Гядвидасу Вайнаускасу, 13% – Видмантасу Стримайтису.



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Контролируемый датской компанией Royal Unibrew литовский производитель пива Kalnapilio-Tauro grupe в прошлом году получил 66,062 млн евро выручки - на 12,5% больше, чем в 2018 году (58,693 млн евро).



Компания в прошлом году получила 1,614 млн евро чистой прибыли, а в 2018 году она понесла 113,5 тыс. евро чистых убытков, указано в отчете за 2019 год для Реестрового центра.



Kalnapilio-Tauro grupe утверждает, что результат обусловлен ростом популярности безалкогольного пива, укреплением позиций на рынке безалкогольных напитков и рекордным ростом экспорта (на 26,7%).



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Венгерская авиакомпания Wizz Air открывает регулярное воздушное сообщение Вильнюс - Осло.



В среду самолет совершил вылет из Вильнюсского аэропорта в 6.10, а из Осло он совершит посадку в Вильнюсе в 10.40, сообщается на веб-сайте Вильнюсского аэропорта.



Теперь самолеты будут летать регулярно в аэропорт Саннефьорд Торп по средам и воскресеньям.



Латвийская авиакомпания Air Baltic намерена начать регулярные рейсы в Осло в четверг.



Wizz Air с 1 июня возобновит и полеты из Каунаса в другие города Норвегии - Олесунн и Берген. Рейсы в оба города будут выполняться по понедельникам и пятницам.



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Предприятие услуг по управлению кредитами Intrum расширяется в Литве - в этом году оно намерено трудоустроить в стране еще 70 человек, сообщило агентство по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.



На предприятиях Intrum в Литве - Intrum Lithuania и Intrum Global Business Services (IGBS) – сейчас занято почти 500 человек.



По словам главы IGBS Сюзанны Алленберг, центр бизнес-услуг компании в Литве содействовал совершенствованию бизнес-процессов на всем предприятии, а расширение позволит продолжить улучшение этих процессов.



В компании планируется трудоустроить еще 70 специалистов по аналитике данных, администрированию и финансовому контролю.



Сейчас Intrum действует на 24 рынках Европы, в ней занято более 10 тыс. специалистов.



В Вильнюсе компания была учреждена в 2014 году как центр бизнес-услуг Lindorff. В 2017 году предприятие Lindorff объединилось с Intrum Justitia и стало Intrum.



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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил кредит на сумму 18 млн евро под крупнейший проект парков солнечных электростанций в Польше стоимостью примерно 50 млн евро, который завершает проводить в жизнь литовская инвестиционная компания Lords LB Asset Management.



ЕИБ сообщил, что предоставленный в среду кредит - это его первая помощь проекту солнечных установок в Польше.



Компания Energy Solar Projekty фонда Energy and Infrastructure SME Fund профинансирует на кредит ЕИБ проект строительства 66 солнечных установок, реализация которого подходит к концу.



"Солнечные электростанции общей мощностью до 66 мегаватт смогут обеспечивать электроэнергией примерно 19 тыс. домохозяйств и поможет снизить объемы выбросов двуокиси углерода на 47 тыс. тонн ежегодно", - говорится в сообщении.



ЕИБ финансирует этот проект в равных долях с DNB Bank Polska, а взнос акционеров компании составит около 30% стоимости проекта.



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Контролируемая предпринимателем Игорем Удовицким компания Biriu krovinių terminalas (Терминал насыпных грузов), которая занимается погрузками удобрений белорусского завода удобрений "Беларуськалий" в Клайпедском порту, в прошлом году получила 90,479 млн евро выручки - на 7,9% меньше, чем в 2018 году (97,671 млн евро).



Чистая прибыль компании за год уменьшилась на 8,8% до 18,732 млн евро, указано в отчете для Реестрового центра.



Терминал насыпных грузов указывает, что в конце прошлого года у него было накоплено 31,691 млн евро прибыли, однако не указывает, будет ли платить дивиденды в этом году. В прошлом году предприятием выплатило их на сумму более 147 млн евро.



Терминал насыпных грузов за год отгрузил 10 млн тонн грузов. Почти все грузы, переваленные через терминал (98%) - удобрения "Беларуськалия".



В этом году терминал планирует перевалить около 10 млн тонн грузов и сохранить за собой позицию одного из лидеров Клайпедского порта.



В конце 2019 года И. Удовицкому принадлежало 70% акций терминала, а "Беларуськалию" - 30%.



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Литовское производственное предприятие Metalo meistrai, входящее в одну из крупнейших в стране стройкомпаний Panevezio statybos trestas (PST), выиграло спор в шведском арбитраже с компанией Strangbetong по поводу претензий последней на сумму в 2,8 млн евро.



Оглашенным в среду решением Шведского арбитража завершился двухгодичный спор по качеству продукции Metalo meistrai, сообщила через информационную систему Вильнюсской биржи Nasdaq компания Panevezio statybos trestas.



"Арбитраж в полном объеме отклонил требования Strangbetong и признал их необоснованными, поскольку продукция литовской компании была годной к использованию и качественной", – утверждает компания.



Metalo meistrai занимается обработкой металла. Оборот предприятия в 2019 году составил 4,18 млн евро, оно понесло 71,9 тыс. евро чистых убытков. В прошлом году в компании в среднем работали 66 человек. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты — статья прочитана 209 раз Комментарии