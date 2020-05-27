Foreign Policy США : куда качнется Украина? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Стрингер



Прошел год правления Владимира Зеленского, но он не выполнил ничего из обещанного на выборах. Описывая положение украинского президента как шаткое, автор отмечает, что у него еще есть шанс выправить ситуацию. Зеленскому просто надо стать более антироссийским, а Запад ему поможет новыми санкциями против Кремля.



Прошел год после избрания Зеленского, и его неоднозначные сигналы об отношениях Украины с Россией и Европой вызывают недоумение в мире.



Когда комедийный актер Владимир Зеленский год назад стал кандидатом в президенты и одержал убедительную победу на выборах, он пообещал искоренить коррупцию, посадить за решетку главных украинских жуликов, остановить российскую войну против Украины и привлечь в страну миллиарды долларов прямых иностранных инвестиций. После его инаугурации, состоявшейся 20 мая 2019 года, минул ровно год, но ни одно из этих грандиозных обещаний пока не выполнено, и до их выполнения очень далеко. Поэтому многие украинцы теряют терпение. Зеленский сталкивается не только с внутренними, но и с внешними проблемами, поскольку на международной арене ему приходится иметь дело с поглощенным собственными мыслями Западом и с сильной Россией. Если Зеленский не сумеет сдержать предвыборные обещания и предложить ясную, серьезную и ориентированную на Запад программу реформ, он может лишиться зарубежных партнеров, в которых отчаянно нуждается Украина, чтобы не вернуться обратно в жесткие объятия России. Когда комедийный актер Владимир Зеленский год назад стал кандидатом в президенты и одержал убедительную победу на выборах, он пообещал искоренить коррупцию, посадить за решетку главных украинских жуликов, остановить российскую войну против Украины и привлечь в страну миллиарды долларов прямых иностранных инвестиций. После его инаугурации, состоявшейся 20 мая 2019 года, минул ровно год, но ни одно из этих грандиозных обещаний пока не выполнено, и до их выполнения очень далеко. Поэтому многие украинцы теряют терпение. Зеленский сталкивается не только с внутренними, но и с внешними проблемами, поскольку на международной арене ему приходится иметь дело с поглощенным собственными мыслями Западом и с сильной Россией. Если Зеленский не сумеет сдержать предвыборные обещания и предложить ясную, серьезную и ориентированную на Запад программу реформ, он может лишиться зарубежных партнеров, в которых отчаянно нуждается Украина, чтобы не вернуться обратно в жесткие объятия России.



Такое отсутствие ясных сигналов превращается для Зеленского в фундаментальную проблему. Последствия для Украины могут быть самыми серьезными, если ослабнет преданность его зарубежных партнеров.



Первый сигнал тревоги прозвучал в январе, когда ближайший союзник Зеленского в парламенте и лидер парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия вызвал обеспокоенность на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сказав, что Украине не следует принимать законы о гармонизации связей с Евросоюзом. Для многих украинцев такое заявление стало предательством нового правительства и отходом от завоеванного дорогой ценой соглашения об ассоциации с ЕС, которое было подписано в марте 2014 года. Это соглашение имеет целью согласовать политико-экономический курс Украины с законодательством Евросоюза, а также перенаправить страну на западную траекторию и отдалить ее от России. Когда в социальных сетях зазвучала громкая критика, Арахамия пошел на попятную и сказал, что его слова были «неверно переведены».



Еще большую озабоченность у западных стран вызвало то, что правительство Зеленского стало затягивать реформы, обещанные Международному валютному фонду (МВФ). Этот фонд, оказывающий жизненно важную финансовую поддержку Украине, предоставил ей денежную помощь на миллиарды долларов на том условии, что Киев примет закон о реабилитации банковского сектора. В частности, такой закон предусматривает, что крупнейший банк страны «Приватбанк», национализированный в конце 2016 года после того, как в его счетах были найдены несоответствия на 5,5 миллиарда долларов, не будет возвращен его прежним владельцам Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Коломойский в прошлом партнер Зеленского по бизнесу, и его телеканал активно рекламировал президентскую кампанию. МВФ, обеспокоенный перспективой возврата «Приватбанка» дискредитировавшим себя прежним владельцам, поставил условие: новый пакет финансовой помощи на 5,5 миллиарда долларов, утвержденный в декабре 2019 года, Украина получит в обмен на закон, исключающий возврат «Приватбанка» его бывшим собственникам.



Однако сторонники Коломойского в парламенте внесли в законопроект рекордное количество поправок (16 335), что замедлило его прохождение. (13 мая закон был, наконец, принят во втором чтении, что наверняка откроет путь следующему траншу МВФ на сумму чуть меньше двух миллиардов долларов.) Кое-кто незамедлительно поставил эту победу в заслугу Зеленскому. Но в действительности закон можно было принять уже давно с учетом того, что его партия контролирует обе ветви власти. Столь медлительная и вялая работа Украины по принятию и воплощению в жизнь реформ, подобных этой, ставит под угрозу продолжение финансовой поддержки со стороны зарубежных партнеров.



Когда Зеленский пришел к власти, ему в наследство досталась страна, ослабленная войной России на востоке Украины, но уверенно двигавшаяся в сторону Запада. Зеленский пообещал установить мир на Украине и покончить с войной. Поэтому он без промедлений согласился встретиться с российским лидером на так называемом саммите Нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года. Во время это встречи Россия одержала несколько побед, в частности, получив выгодную газовую сделку, договорившись об обмене пленными и усилив свой контроль на оккупированных украинских территориях.



Политические назначения Зеленского в первый год президентства усилили сомнения в его решимости договариваться о мире с Россией, и породили подозрения в том, что он капитулирует перед Кремлем и изменит политику Украины в отношении ЕС.



11 февраля Зеленский заменил Андрея Богдана (бывший адвокат Коломойского и весьма сомнительная личность) на Андрея Ермака, известного своими деловыми связями с российской элитой. В отношении Ермака СМИ сейчас проводят журналистские расследования, и им уже удалось выявить причастность его семьи к коррупционной деятельности, в том числе, факт получения взяток за назначение на государственные посты. После назначения Ермака в марте были произведены крупные перестановки в кабинете, причем недостатки были те же самые. Новым генеральным прокурором Зеленский сделал Ирину Венедиктову, которую критикуют за то, что она дала задний ход антикоррупционному движению. Особую тревогу вызывает то, что на должность одного из своих заместителей Венедиктова назначила Александра Бабикова, который работал адвокатом у дискредитированного экс-президента Украины и верного друга Кремля Виктора Януковича, свергнутого во время революции Евромайдана в 2014 году. Между тем, очередной премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает идею возобновить подачу воды с Украины на аннексированный Россией Крымский полуостров, причем сделал он это сразу после своего назначения 4 марта. Спустя несколько дней украинские законодатели, среди которых был Виктор Медведчук, нанесли визит в Москву, где встретились с российским президентом Владимиром Путиным и председателем российского парламента Вячеславом Володиным, вызвав огромное раздражение на Украине. (Путин является крестным отцом дочери Медведчука.) Потом были и другие шаги на пользу России, в том числе, попытки начать диалог со ставленниками Кремля в Донбассе и домашний арест бывшего депутата Татьяны Черновол, которая активно участвовала в революции 2014 года. Несмотря на громкую критику этих действий на Украине, Зеленский хранит молчание.



Новые назначения в правительстве подают в равной степени непонятные сигналы о будущих связях Украины и НАТО. Официально администрация заявляет о своей заинтересованности в том, чтобы Украина когда-нибудь стала членом альянса. Но недавние заявления нового министра обороны Андрея Тарана вызывают сомнения в этой заинтересованности. Выступая 11 марта с речью при вступлении в должность, Таран назвал «амбициозной, но недостижимой целью» полную адаптацию вооруженных сил страны к стандартам НАТО. На это заявление последовала бурная реакция, в том числе, со стороны его предшественника. Это вынудило Министерство обороны давать разъяснения. Однако такие заявления вкупе с попытками ликвидировать надзорный орган министерства вызвали у аналитиков вопросы о том, сохранила ли Украина намерение интегрироваться в натовские структуры.



Амбициозные и невразумительные заявления, исходящие из администрации Зеленского, подрывают стабильность Украины. Критики Зеленского представляют такие усилия как свидетельство того, что он готов добиваться мира с Россией любой ценой, даже если для этого Украине придется отвернуться от ЕС. Это, в свою очередь, облегчает кремлевским лоббистам работу, нацеленную на снятие антироссийских санкций. Они обязательно укажут на нежелание Украины следовать по западному пути и воспользуются услугами лояльных по отношению к Кремлю украинских законодателей, чтобы ослабить сотрудничество страны с ее западными партнерами. Все это неизбежно приведет к усилению российского влияния в регионе.



Западные лидеры должны серьезно задуматься о том, что Украина может вернуться в объятия России. Успех украинской демократии жизненно важен для успеха других постсоветских государств в этом регионе. Укрепление отношений с Украиной послужит интересам Запада в долгосрочной перспективе.



Западные страны должны и дальше предоставлять Украине крайне важную и ориентированную на реформы финансовую помощь. Это значит, что международные финансовые организации, такие как МВФ, не должны позволять украинским депутатам срезать углы, осуществляя обещанные реформы. Западным демократиям следует также подумать о введении санкций против дружащих с Россией магнатов и олигархов, запретив им въезд в страны ЕС и в Соединенные Штаты, а также наложив санкции на их компании и родственников. Это усилит давление на главных украинских жуликов и придаст новые силы антикоррупционной борьбе. Западные страны должны потребовать от команды Зеленского ясных и твердых заявлений, потому что сейчас она проявляет уклончивость, а зачастую просто лукавит. Кроме того, исходящие от команды Зеленского двусмысленные сигналы ни в коем случае не должны стать оправданием для возвращения к прежним отношениям с Россией, а Кремль следует подвергнуть более жестким санкциям.



Внутри страны украинские реформаторы должны, наконец, объединиться в борьбе с коррупцией. Прочная солидарность в рядах реформаторов на Украине возможна, и это доказала революция Евромайдана. В настоящее время систематические реформы в стране практически не проводятся, потому что здравые и адекватные реформаторы рассредоточены по законодательным органам или просто устали от неудач в процессе реформирования. В рядах украинской интеллектуальной элиты существуют разногласия, и причиной тому — обязательства и привязанности, сложившиеся еще до последних выборов. Однако пришло время отложить в сторону наполненные эмоциями политические противоречия, чтобы борцы за справедливость на Украине могли сражаться с гигантом на своей восточной границе и одновременно сопротивляться повсеместной коррупции внутри страны.



Автор: Илья Тимченко (Ilya Timtchenko) для Foreign Policy, США, перевод До своей невероятной победы на выборах Зеленский был комедийным актером, и кульминацией этой его карьеры стала политическая сатира «Слуга народа». В этом сериале высмеиваются продажные чиновники, а Зеленский играет роль целеустремленного, преданного делу и успешного (хотя и неправдоподобного) руководителя страны. Опираясь на успех сериала, и проведя кампанию, в основу которой легла популистская риторика, Зеленский получил президентское кресло, а также парламентское большинство для своей партии. Но на политической арене его первый год во власти был далеко не таким простым и однозначным, как в кино. Хотя Зеленский обладает беспрецедентными полномочиями, контролируя исполнительную и законодательную власть, в его собственной команде немало противоречий между различными фракциями, имеющими очень разные повестки. Там люди, обещающие реформы, ведут борьбу с теми, кто представляет интересы олигархов.Такое отсутствие ясных сигналов превращается для Зеленского в фундаментальную проблему. Последствия для Украины могут быть самыми серьезными, если ослабнет преданность его зарубежных партнеров.Первый сигнал тревоги прозвучал в январе, когда ближайший союзник Зеленского в парламенте и лидер парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия вызвал обеспокоенность на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, сказав, что Украине не следует принимать законы о гармонизации связей с Евросоюзом. Для многих украинцев такое заявление стало предательством нового правительства и отходом от завоеванного дорогой ценой соглашения об ассоциации с ЕС, которое было подписано в марте 2014 года. Это соглашение имеет целью согласовать политико-экономический курс Украины с законодательством Евросоюза, а также перенаправить страну на западную траекторию и отдалить ее от России. Когда в социальных сетях зазвучала громкая критика, Арахамия пошел на попятную и сказал, что его слова были «неверно переведены».Еще большую озабоченность у западных стран вызвало то, что правительство Зеленского стало затягивать реформы, обещанные Международному валютному фонду (МВФ). Этот фонд, оказывающий жизненно важную финансовую поддержку Украине, предоставил ей денежную помощь на миллиарды долларов на том условии, что Киев примет закон о реабилитации банковского сектора. В частности, такой закон предусматривает, что крупнейший банк страны «Приватбанк», национализированный в конце 2016 года после того, как в его счетах были найдены несоответствия на 5,5 миллиарда долларов, не будет возвращен его прежним владельцам Геннадию Боголюбову и Игорю Коломойскому. Коломойский в прошлом партнер Зеленского по бизнесу, и его телеканал активно рекламировал президентскую кампанию. МВФ, обеспокоенный перспективой возврата «Приватбанка» дискредитировавшим себя прежним владельцам, поставил условие: новый пакет финансовой помощи на 5,5 миллиарда долларов, утвержденный в декабре 2019 года, Украина получит в обмен на закон, исключающий возврат «Приватбанка» его бывшим собственникам.Однако сторонники Коломойского в парламенте внесли в законопроект рекордное количество поправок (16 335), что замедлило его прохождение. (13 мая закон был, наконец, принят во втором чтении, что наверняка откроет путь следующему траншу МВФ на сумму чуть меньше двух миллиардов долларов.) Кое-кто незамедлительно поставил эту победу в заслугу Зеленскому. Но в действительности закон можно было принять уже давно с учетом того, что его партия контролирует обе ветви власти. Столь медлительная и вялая работа Украины по принятию и воплощению в жизнь реформ, подобных этой, ставит под угрозу продолжение финансовой поддержки со стороны зарубежных партнеров.Когда Зеленский пришел к власти, ему в наследство досталась страна, ослабленная войной России на востоке Украины, но уверенно двигавшаяся в сторону Запада. Зеленский пообещал установить мир на Украине и покончить с войной. Поэтому он без промедлений согласился встретиться с российским лидером на так называемом саммите Нормандской четверки в Париже в декабре 2019 года. Во время это встречи Россия одержала несколько побед, в частности, получив выгодную газовую сделку, договорившись об обмене пленными и усилив свой контроль на оккупированных украинских территориях.Политические назначения Зеленского в первый год президентства усилили сомнения в его решимости договариваться о мире с Россией, и породили подозрения в том, что он капитулирует перед Кремлем и изменит политику Украины в отношении ЕС.11 февраля Зеленский заменил Андрея Богдана (бывший адвокат Коломойского и весьма сомнительная личность) на Андрея Ермака, известного своими деловыми связями с российской элитой. В отношении Ермака СМИ сейчас проводят журналистские расследования, и им уже удалось выявить причастность его семьи к коррупционной деятельности, в том числе, факт получения взяток за назначение на государственные посты. После назначения Ермака в марте были произведены крупные перестановки в кабинете, причем недостатки были те же самые. Новым генеральным прокурором Зеленский сделал Ирину Венедиктову, которую критикуют за то, что она дала задний ход антикоррупционному движению. Особую тревогу вызывает то, что на должность одного из своих заместителей Венедиктова назначила Александра Бабикова, который работал адвокатом у дискредитированного экс-президента Украины и верного друга Кремля Виктора Януковича, свергнутого во время революции Евромайдана в 2014 году. Между тем, очередной премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает идею возобновить подачу воды с Украины на аннексированный Россией Крымский полуостров, причем сделал он это сразу после своего назначения 4 марта. Спустя несколько дней украинские законодатели, среди которых был Виктор Медведчук, нанесли визит в Москву, где встретились с российским президентом Владимиром Путиным и председателем российского парламента Вячеславом Володиным, вызвав огромное раздражение на Украине. (Путин является крестным отцом дочери Медведчука.) Потом были и другие шаги на пользу России, в том числе, попытки начать диалог со ставленниками Кремля в Донбассе и домашний арест бывшего депутата Татьяны Черновол, которая активно участвовала в революции 2014 года. Несмотря на громкую критику этих действий на Украине, Зеленский хранит молчание.Новые назначения в правительстве подают в равной степени непонятные сигналы о будущих связях Украины и НАТО. Официально администрация заявляет о своей заинтересованности в том, чтобы Украина когда-нибудь стала членом альянса. Но недавние заявления нового министра обороны Андрея Тарана вызывают сомнения в этой заинтересованности. Выступая 11 марта с речью при вступлении в должность, Таран назвал «амбициозной, но недостижимой целью» полную адаптацию вооруженных сил страны к стандартам НАТО. На это заявление последовала бурная реакция, в том числе, со стороны его предшественника. Это вынудило Министерство обороны давать разъяснения. Однако такие заявления вкупе с попытками ликвидировать надзорный орган министерства вызвали у аналитиков вопросы о том, сохранила ли Украина намерение интегрироваться в натовские структуры.Амбициозные и невразумительные заявления, исходящие из администрации Зеленского, подрывают стабильность Украины. Критики Зеленского представляют такие усилия как свидетельство того, что он готов добиваться мира с Россией любой ценой, даже если для этого Украине придется отвернуться от ЕС. Это, в свою очередь, облегчает кремлевским лоббистам работу, нацеленную на снятие антироссийских санкций. Они обязательно укажут на нежелание Украины следовать по западному пути и воспользуются услугами лояльных по отношению к Кремлю украинских законодателей, чтобы ослабить сотрудничество страны с ее западными партнерами. Все это неизбежно приведет к усилению российского влияния в регионе.Западные лидеры должны серьезно задуматься о том, что Украина может вернуться в объятия России. Успех украинской демократии жизненно важен для успеха других постсоветских государств в этом регионе. Укрепление отношений с Украиной послужит интересам Запада в долгосрочной перспективе.Западные страны должны и дальше предоставлять Украине крайне важную и ориентированную на реформы финансовую помощь. Это значит, что международные финансовые организации, такие как МВФ, не должны позволять украинским депутатам срезать углы, осуществляя обещанные реформы. Западным демократиям следует также подумать о введении санкций против дружащих с Россией магнатов и олигархов, запретив им въезд в страны ЕС и в Соединенные Штаты, а также наложив санкции на их компании и родственников. Это усилит давление на главных украинских жуликов и придаст новые силы антикоррупционной борьбе. Западные страны должны потребовать от команды Зеленского ясных и твердых заявлений, потому что сейчас она проявляет уклончивость, а зачастую просто лукавит. Кроме того, исходящие от команды Зеленского двусмысленные сигналы ни в коем случае не должны стать оправданием для возвращения к прежним отношениям с Россией, а Кремль следует подвергнуть более жестким санкциям.Внутри страны украинские реформаторы должны, наконец, объединиться в борьбе с коррупцией. Прочная солидарность в рядах реформаторов на Украине возможна, и это доказала революция Евромайдана. В настоящее время систематические реформы в стране практически не проводятся, потому что здравые и адекватные реформаторы рассредоточены по законодательным органам или просто устали от неудач в процессе реформирования. В рядах украинской интеллектуальной элиты существуют разногласия, и причиной тому — обязательства и привязанности, сложившиеся еще до последних выборов. Однако пришло время отложить в сторону наполненные эмоциями политические противоречия, чтобы борцы за справедливость на Украине могли сражаться с гигантом на своей восточной границе и одновременно сопротивляться повсеместной коррупции внутри страны.Автор: Илья Тимченко (Ilya Timtchenko) для Foreign Policy, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, выборы, годовщина, итоги, Зеленский География: Украина — статья прочитана 96 раз Комментарии