Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Контролируемая международной компанией по управлению фондами Providence Equity Partners группа телекоммуникаций и медиа Bite Lietuva в 2019 году заработала 47,369 млн евро чистой прибыли - на 20,4% больше, чем в 2018 году (39,359 млн евро).



Выручка группы за год увеличилась на 5,9% до 382,745 млн евро, указано в отчете, представленном в Реестровый центр.



По словам главы предприятия Пранаса Куйсиса, результаты прошлого года следует оценивать как хорошие.



"Финансовые результаты, конечно, мы оцениваем положительно. Главная причина таких результатов - последовательное увеличение клиентской базы и стоимости благодаря различным услугам, облегчающим работу и жизнь клиентов", - прокомментировал BNS П. Куйсис.



Bite Lietuva также контролирует телекоммуникационные предприятия в Литве и Латвии. Контролируемая международной компанией по управлению фондами Providence Equity Partners группа телекоммуникаций и медиа Bite Lietuva в 2019 году заработала 47,369 млн евро чистой прибыли - на 20,4% больше, чем в 2018 году (39,359 млн евро).Выручка группы за год увеличилась на 5,9% до 382,745 млн евро, указано в отчете, представленном в Реестровый центр.По словам главы предприятия Пранаса Куйсиса, результаты прошлого года следует оценивать как хорошие."Финансовые результаты, конечно, мы оцениваем положительно. Главная причина таких результатов - последовательное увеличение клиентской базы и стоимости благодаря различным услугам, облегчающим работу и жизнь клиентов", - прокомментировал BNS П. Куйсис.Bite Lietuva также контролирует телекоммуникационные предприятия в Литве и Латвии. 100% акций Bite Lietuva принадлежит предприятию Bite Finance International зарегистрированных на Каймановых островах фондов Providence Equity Partners.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 11%. Повышение цены фиксировалось в Латвии и Эстонии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



18-24 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 27,18 евро за мегаватт-час. Столько же электроэнергия стоила и в Латвии, где она повысилась в цене на 11%. В Эстонии цена повысилась на 19% до 29,36 евро. Между тем, на на бирже NordPool электроэнергия подорожала на 14% до 10,02 евро за мегаватт-час.



"Наиболее значительно на цены в странах Северной Европы повлияли обильные осадки, которые обусловили значительный рост производства на гидроэлектростанциях региона. Между тем, разница в ценах в Балтийских странах была связана со снижением энергетических потоков между странами", – заявил в пресс-релизе глава отдела по вопросам важных клиентов Elektrum Lietuva Каролис Багдонас.



На прошлой неделе производство электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 11% до 244 гигаватт-часов. Наиболее значительно оно снизилось в Литве – на 26% до 80 гигаватт-часов, в Эстонии – на 11% до 54 гигаватт-часов. Между тем, в Латвии производство выросло на 3% до 110 гигаватт-часов.



За неделю все три Балтийские страны вместе произвели немногим более половины (51%) требующейся им электроэнергии. В Литве генерация составила 38% потребностей страны, в Эстонии – до 39%, в Латвии – 86%.



В Литве и в Латвии потребление электроэнергии сохранялось прежним – соответственно 208 и 128 гигаватт-часов. В Эстонии потребление сократилось на 4% до 137 гигаватт-часов. Совокупное потребление электроэнергии в Балтийских странах снизилось на 1% до 473 гигаватт-часа.



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В понедельник акционеры литовского оператора системы электропередачи Litgrid одобрили договор с польским оператором PSE о работах в Балтийском море, связанных с прокладкой подводного кабеля Harmony Link стоимостью около 680 млн евро.



Подписание договора о сотрудничестве одобрено с указанием существенным условий сделки, сообщила компания через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



Планируется, что Litgrid объявит конкурс подрядчика на прокладку кабеля постоянного напряжения (HVDC), а PSE – конкурсы подряда на строительство преобразовательных станций в Литве и в Польше, каждая компания будет выбирать подрядчиков, подписывать договора и реализовывать проекты.



Litgrid будет управлять четырьмя преобразовательными станциями в Литве, PSE – в Польше, компаниям будет принадлежать по 50% морского кабеля.



В феврале сообщалось, что уже начаты работы по территориальному планированию перемычки, завершено исследование трассы морского кабеля, идет подготовка и исследованиям дна.



Морскую перемычку постоянного тока (HVDC) до 700 мегаватт намечается прокладывать в 2021-2025 годах. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии