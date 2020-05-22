Эх, прокатили! 🔊 Воспроизвести







Вечером 21 мая полицейские Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда предотвратили в столице нелегальные "драг"-гонки. Участники этих гонок поставили под угрозу здоровье и жизнь как самих себя, так и большого количества зрителей.



Столичные стражи порядка, получив информацию о нелегальных гонках, организованных в определенном месте, предприняли соответствующие действия - идентифицировали и зафиксировали организаторов таких мероприятий и лиц, участвующих в них.



В ходе мероприятия было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях на месте за различные нарушения Правил дорожного движения, начато 5 судебных расследований по административным правонарушениям за опасное и хулиганское вождение, нарушение ряда Правил дорожного движения, 1 расследование административного правонарушения. Водителям грозит потеря прав и большие штрафы. Вечером 21 мая полицейские Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда предотвратили в столице нелегальные "драг"-гонки. Участники этих гонок поставили под угрозу здоровье и жизнь как самих себя, так и большого количества зрителей.Столичные стражи порядка, получив информацию о нелегальных гонках, организованных в определенном месте, предприняли соответствующие действия - идентифицировали и зафиксировали организаторов таких мероприятий и лиц, участвующих в них.В ходе мероприятия было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях на месте за различные нарушения Правил дорожного движения, начато 5 судебных расследований по административным правонарушениям за опасное и хулиганское вождение, нарушение ряда Правил дорожного движения, 1 расследование административного правонарушения. Водителям грозит потеря прав и большие штрафы.



Это не первая уже попытка, зафиксированная в последнее время, организовать незаконную гонку на улицах города. Официальные лица отмечают, что на такие нарушения полиция будет реагировать самым принципиальным образом, а участники и организаторы таких гонок будут нести самую строгую ответственность.



Фото- и видеоматериалы предоставлены пресс-службой полиции



Это не первая уже попытка, зафиксированная в последнее время, организовать незаконную гонку на улицах города. Официальные лица отмечают, что на такие нарушения полиция будет реагировать самым принципиальным образом, а участники и организаторы таких гонок будут нести самую строгую ответственность. Инф. «Обзора» Категории: авто, чп и криминал Ключевые слова: гонки, полиция — статья прочитана 129 раз Комментарии