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Эх, прокатили!





Вечером 21 мая полицейские Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда предотвратили в столице нелегальные "драг"-гонки. Участники этих гонок поставили под угрозу здоровье и жизнь как самих себя, так и большого количества зрителей.

Столичные стражи порядка, получив информацию о нелегальных гонках, организованных в определенном месте, предприняли соответствующие действия - идентифицировали и зафиксировали организаторов таких мероприятий и лиц, участвующих в них.

В ходе мероприятия было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях на месте за различные нарушения Правил дорожного движения, начато 5 судебных расследований по административным правонарушениям за опасное и хулиганское вождение, нарушение ряда Правил дорожного движения, 1 расследование административного правонарушения. Водителям грозит потеря прав и большие штрафы.


Это не первая уже попытка, зафиксированная в последнее время, организовать незаконную гонку на улицах города. Официальные лица отмечают, что на такие нарушения полиция будет реагировать самым принципиальным образом, а участники и организаторы таких гонок будут нести самую строгую ответственность.

Фото- и видеоматериалы предоставлены пресс-службой полиции

Инф. «Обзора»
Категории: авто, чп и криминал
Ключевые слова: гонки, полиция
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добавлена сегодня, 22 мая, 19:12

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