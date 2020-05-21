Каунас, отзовись!

На днях на ютюб-канале газеты "Обзор" под видеосюжетом о возложении цветов 8 мая 2020 г. на воинском кладбище в Вильнюсе (Литва) появился такой комментарий:
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Меня зовут Людмила, я из Украины, г. Белая Церковь Киевской области. Обращаюсь к вам от имени нашей большой семьи, к вам за помощью.
Наш дед - старший лейтенант ЗАЙЧЕНКО ИВАН ТАРАСОВИЧ, 1911 г.р. воевал в 610 аипп, был ранен в августе 1944, умер в госпитале ППГ 175 г. Каунас 5 сентября 1944 г.
Похоронен с воинскими почестями в г.Каунас, проспект Витовта, Южная сторона Литовского кладбища, одиночная могила № 18. Пожалуйста, если это возможно, сделать фото или видео могилы дедушки.
Ему тогда было всего лишь 33, а память о нем живёт в 6 внуках и уже в 7 правнуках и 5 праправнуках. Но, к сожалению, не пришлось никому из нас возложить цветы и почтить память нашего ГЕРОЯ - ЗАЙЧЕНКО ИВАНА ТАРАСОВИЧА.
Заранее благодарим за помощь.
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Надеемся, кто-нибудь из Каунаса отзовётся на эту просьбу и положит цветы на могилу воина, память о котором так дорога его потомкам.
Будет здорово, если вы сфотографируете могилу со своими цветами и пришлёте фотографию в редакцию "Обзора" по адресу - info@obzor.lt.
Не забудьте, пожалуйста. сделать пометку "Наш герой", чтобы письмо не затерялось в общем потоке получаемой редакцией почты.
Заранее благодарим за помощь.
* * *
Надеемся, кто-нибудь из Каунаса отзовётся на эту просьбу и положит цветы на могилу воина, память о котором так дорога его потомкам.
Будет здорово, если вы сфотографируете могилу со своими цветами и пришлёте фотографию в редакцию "Обзора" по адресу - info@obzor.lt.
Не забудьте, пожалуйста. сделать пометку "Наш герой", чтобы письмо не затерялось в общем потоке получаемой редакцией почты.