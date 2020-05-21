Каунас, отзовись!

Ему тогда было всего лишь 33, а память о нем живёт в 6 внуках и уже в 7 правнуках и 5 праправнуках. Но, к сожалению, не пришлось никому из нас возложить цветы и почтить память нашего ГЕРОЯ - ЗАЙЧЕНКО ИВАНА ТАРАСОВИЧА.



Заранее благодарим за помощь.



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Надеемся, кто-нибудь из Каунаса отзовётся на эту просьбу и положит цветы на могилу воина, память о котором так дорога его потомкам.



Будет здорово, если вы сфотографируете могилу со своими цветами и пришлёте фотографию в редакцию "Обзора" по адресу - info@obzor.lt.



Не забудьте, пожалуйста. сделать пометку "Наш герой", чтобы письмо не затерялось в общем потоке получаемой редакцией почты.