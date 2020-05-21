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Каунас, отзовись!

Фото из архива "Обзора"




На днях на ютюб-канале газеты "Обзор" под видеосюжетом о возложении цветов 8 мая 2020 г. на воинском кладбище в Вильнюсе (Литва) появился такой комментарий:



Здравствуйте, уважаемые друзья!

Меня зовут Людмила, я из Украины, г. Белая Церковь Киевской области. Обращаюсь к вам от имени нашей большой семьи, к вам за помощью.

Наш дед - старший лейтенант ЗАЙЧЕНКО ИВАН ТАРАСОВИЧ, 1911 г.р. воевал в 610 аипп, был ранен в августе 1944, умер в госпитале ППГ 175 г. Каунас 5 сентября 1944 г.

Похоронен с воинскими почестями в г.Каунас, проспект Витовта, Южная сторона Литовского кладбища, одиночная могила № 18. Пожалуйста, если это возможно, сделать фото или видео могилы дедушки.
Ему тогда было всего лишь 33, а память о нем живёт в 6 внуках и уже в 7 правнуках и 5 праправнуках. Но, к сожалению, не пришлось никому из нас возложить цветы и почтить память нашего ГЕРОЯ - ЗАЙЧЕНКО ИВАНА ТАРАСОВИЧА.

Заранее благодарим за помощь.

* * *

Надеемся, кто-нибудь из Каунаса отзовётся на эту просьбу и положит цветы на могилу воина, память о котором так дорога его потомкам.

Будет здорово, если вы сфотографируете могилу со своими цветами и пришлёте фотографию в редакцию "Обзора" по адресу - info@obzor.lt.

Не забудьте, пожалуйста. сделать пометку "Наш герой", чтобы письмо не затерялось в общем потоке получаемой редакцией почты.
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Каунас, могила, Белая Церковь, ЗАЙЧЕНКО ИВАН ТАРАСОВИЧ
География: Литва, Каунас
статья прочитана 111 раз
добавлена сегодня, 21 мая, 13:40

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