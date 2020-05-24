Работа на дому 🔊 Воспроизвести



Коронавирус стремительно меняет привычный уклад жизни во всём мире. Многие компании вынуждены переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы.



Однако это не избавляет от того, что количество безработных в Литве становится всё больше. На Бирже труда в последнее время регистрировалось примерно по тысяче человек в день.



На 11 мая на Бирже труда было зарегистрировано более 197,9 тыс. безработных, что составляет 11,5% населения трудоспособного возраста Литвы. Всего с начала карантина число безработных увеличилось на 37,5 тыс. человек, или на 23,2%.



Многие люди, оставшиеся без работы, задумываются над тем, чтобы найти работу на дому.



Если вы на это решились, то изначально вам нужна цель. Так как если вы не привыкли к такому образу заработка, в первое время может быть нелегко, как раз поэтому вы должны гореть тем, чем намерены заниматься, или хотя бы эта работа не должна вызывать у вас отторжения. Однако это не избавляет от того, что количество безработных в Литве становится всё больше. На Бирже труда в последнее время регистрировалось примерно по тысяче человек в день.На 11 мая на Бирже труда было зарегистрировано более 197,9 тыс. безработных, что составляет 11,5% населения трудоспособного возраста Литвы. Всего с начала карантина число безработных увеличилось на 37,5 тыс. человек, или на 23,2%.Многие люди, оставшиеся без работы, задумываются над тем, чтобы найти работу на дому.Если вы на это решились, то изначально вам нужна цель. Так как если вы не привыкли к такому образу заработка, в первое время может быть нелегко, как раз поэтому вы должны гореть тем, чем намерены заниматься, или хотя бы эта работа не должна вызывать у вас отторжения. Следующий шаг – обучение. Если у вас уже имеется соответствующая профессия, это хорошо, но если нет, то вам стоит хотя бы пройти онлайн-курсы, где за 3 или 6 месяцев вы сможете овладеть новой профессией.



Наш мир очень быстро меняется. Независимо от того, есть у вас профессия или нет, вам постоянно нужно заниматься развитием в той сфере, где вы работаете.



А затем вам нужно идти на сайты по поиску работы. Удалённая работа хороша тем, что вы сможете работать не только на литовского, но и на иностранного работодателя. Часто это влияет на заработную плату. В нашей стране тяжелее найти такого рода работу, чем за границей, но всё же это возможно.



В первую очередь, это вакансии для IT-специалистов. IT-специалисты – это целое семейство профессий, требующих глубоких знаний в области информационных технологий: программист; системный архитектор; специалист по информационным системам; системный аналитик; специалист по системному администрированию; менеджер по продажам и т.д. Если вы специалист в этой области, то вам все двери открыты, причём с весьма высокой зарплатой.



Конечно, есть и другие варианты заработка на удалёнке, когда вам дают определённого рода задания и вы их выполняете. Причём здесь не всегда нужно обладать какими-либо навыками. К примеру, вам дают информацию, и вам нужно её распространять. Или вам дают списки номеров, и вы должны обзванивать людей с определённой целью. Вы можете продавать что-то, сидя дома, и т.д.



Но самое, пожалуй, главное здесь, не попасть на мошенников. Вот что должно у вас вызвать сомнения: работодатель просит денег; надо пройти по странной ссылке; не объясняют толком, каким образом вам будут перечислять деньги; непонятно, что надо будет делать.



Мир меняется на наших глазах, и нам не остаётся ничего другого, как делать это вместе с ним. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: дом и быт Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 116 раз Комментарии