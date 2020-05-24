Главная >> Новости >> дом и быт >> Работа на дому

Работа на дому



Коронавирус стремительно меняет привычный уклад жизни во всём мире. Многие компании вынуждены переводить своих сотрудников на дистанционный режим работы.

Однако это не избавляет от того, что количество безработных в Литве становится всё больше. На Бирже труда в последнее время регистрировалось примерно по тысяче человек в день.

На 11 мая на Бирже труда было зарегистрировано более 197,9 тыс. безработных, что составляет 11,5% населения трудоспособного возраста Литвы. Всего с начала карантина число безработных увеличилось на 37,5 тыс. человек, или на 23,2%.

Многие люди, оставшиеся без работы, задумываются над тем, чтобы найти работу на дому.

Если вы на это решились, то изначально вам нужна цель. Так как если вы не привыкли к такому образу заработка, в первое время может быть нелегко, как раз поэтому вы должны гореть тем, чем намерены заниматься, или хотя бы эта работа не должна вызывать у вас отторжения.
Следующий шаг – обучение. Если у вас уже имеется соответствующая профессия, это хорошо, но если нет, то вам стоит хотя бы пройти онлайн-курсы, где за 3 или 6 месяцев вы сможете овладеть новой профессией.

Наш мир очень быстро меняется. Независимо от того, есть у вас профессия или нет, вам постоянно нужно заниматься развитием в той сфере, где вы работаете.

А затем вам нужно идти на сайты по поиску работы. Удалённая работа хороша тем, что вы сможете работать не только на литовского, но и на иностранного работодателя. Часто это влияет на заработную плату. В нашей стране тяжелее найти такого рода работу, чем за границей, но всё же это возможно.

В первую очередь, это вакансии для IT-специалистов. IT-специалисты – это целое семейство профессий, требующих глубоких знаний в области информационных технологий: программист; системный архитектор; специалист по информационным системам; системный аналитик; специалист по системному администрированию; менеджер по продажам и т.д. Если вы специалист в этой области, то вам все двери открыты, причём с весьма высокой зарплатой.

Конечно, есть и другие варианты заработка на удалёнке, когда вам дают определённого рода задания и вы их выполняете. Причём здесь не всегда нужно обладать какими-либо навыками. К примеру, вам дают информацию, и вам нужно её распространять. Или вам дают списки номеров, и вы должны обзванивать людей с определённой целью. Вы можете продавать что-то, сидя дома, и т.д.

Но самое, пожалуй, главное здесь, не попасть на мошенников. Вот что должно у вас вызвать сомнения: работодатель просит денег; надо пройти по странной ссылке; не объясняют толком, каким образом вам будут перечислять деньги; непонятно, что надо будет делать.

Мир меняется на наших глазах, и нам не остаётся ничего другого, как делать это вместе с ним.
Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: дом и быт
Ключевые слова: Литва, уровень жизни
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219
статья прочитана 116 раз
добавлена сегодня, 24 мая, 14:20

Комментарии

Йонас
24 мая, 15:19
#
Коронавирус фэйк. А меняют привычный уклад жизни кучка международных мегобогатых бандитов в законе преследуя сатанинские цели.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка