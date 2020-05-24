Добром на добро

Было зарегистрировано соответствующее предложение о том, чтобы этот день был включён в список памятных дат.
Парламентарии пояснили электорату, что своим предложением они хотят призвать СМИ сообщать как можно больше позитивных новостей. В сопроводительном документе к поправке члены Сейма говорили, что обеспокоены негативным воздействием на общество криминальных новостей.
Спустя несколько лет о Дне добрых вестей никто в Литве, за исключением «Обзора», уже и не вспоминает. А наша газета сделала это своей доброй традицией – каждый год напоминать об этом дне и о том, что добро можно делать и самому, а не дожидаться его от других.
А в этот раз «Обзор» предлагает своим читателям рассказать о том, свидетелями какого добра вы стали лично. А может, вы сами помогли кому-то во время карантина и самоизоляции, принося продукты из магазина?
Наиболее интересные рассказы мы опубликуем в последний четверг мая, накануне Дня добрых вестей, который почему-то не отмечен ни в одном литовском календаре.
Впрочем, и неделей позже «Обзор» не пожалеет своей дефицитной газетной площади под вести о добрых поступках, совершённых непосредственно 29 мая.
Главное, чтобы они были, добрые поступки.
Наиболее интересные рассказы мы опубликуем в последний четверг мая, накануне Дня добрых вестей, который почему-то не отмечен ни в одном литовском календаре.
Впрочем, и неделей позже «Обзор» не пожалеет своей дефицитной газетной площади под вести о добрых поступках, совершённых непосредственно 29 мая.
Главное, чтобы они были, добрые поступки.