Добром на добро 🔊 Воспроизвести В далёком уже 2014 году группа литовских парламентариев-женщин - от Партии труда - Виргиния Балтрайтене, социал-демократ Риманте Шалашявичюте, консерватор Ирена Дягутене, либерал Даля Куодите и представитель партии «Порядок и справедливость» Она Валюкявичюте - предложили отмечать в последнюю пятницу мая День добрых вестей.



Было зарегистрировано соответствующее предложение о том, чтобы этот день был включён в список памятных дат.



Парламентарии пояснили электорату, что своим предложением они хотят призвать СМИ сообщать как можно больше позитивных новостей. В сопроводительном документе к поправке члены Сейма говорили, что обеспокоены негативным воздействием на общество криминальных новостей.



Спустя несколько лет о Дне добрых вестей никто в Литве, за исключением «Обзора», уже и не вспоминает. А наша газета сделала это своей доброй традицией – каждый год напоминать об этом дне и о том, что добро можно делать и самому, а не дожидаться его от других. Было зарегистрировано соответствующее предложение о том, чтобы этот день был включён в список памятных дат.Парламентарии пояснили электорату, что своим предложением они хотят призвать СМИ сообщать как можно больше позитивных новостей. В сопроводительном документе к поправке члены Сейма говорили, что обеспокоены негативным воздействием на общество криминальных новостей.Спустя несколько лет о Дне добрых вестей никто в Литве, за исключением «Обзора», уже и не вспоминает. А наша газета сделала это своей доброй традицией – каждый год напоминать об этом дне и о том, что добро можно делать и самому, а не дожидаться его от других. А в этот раз «Обзор» предлагает своим читателям рассказать о том, свидетелями какого добра вы стали лично. А может, вы сами помогли кому-то во время карантина и самоизоляции, принося продукты из магазина?



Наиболее интересные рассказы мы опубликуем в последний четверг мая, накануне Дня добрых вестей, который почему-то не отмечен ни в одном литовском календаре.



Впрочем, и неделей позже «Обзор» не пожалеет своей дефицитной газетной площади под вести о добрых поступках, совершённых непосредственно 29 мая.



Главное, чтобы они были, добрые поступки. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 187 раз Комментарии