Дискриминация? 🔊 Воспроизвести Постоянные напоминания Минздрава о том, что пожилым людям без особой надобности не стоит появляться в местах скопления людей, чтобы защититься от коронавируса, нашли отражение в решениях некоторых предпринимателей. Дипломат Ирена Вайшвилайте у себя в Фейсбуке поделилась фотографией объявления (на снимке), в котором сказано, что «людям почтенного возраста» внутрь заходить запрещается.



«Этому бизнесу явно часть клиентов не нужна», - заметила Вайшвилайте.



Объявление гласит, что внутрь запрещено заходить людям без масок, пожилым людям, а также тем, кто болен хроническими заболеваниями и кто не соблюдает режим самоизоляции.



Комментаторы заметили, что так прямолинейно толкуют постоянные напоминания Минздрава о людях старшего возраста, которые входят в группу риска, несмотря на то, что подобные объявления - явная дискриминация, и можно подать жалобу в Службу равных возможностей. «Этому бизнесу явно часть клиентов не нужна», - заметила Вайшвилайте.Объявление гласит, что внутрь запрещено заходить людям без масок, пожилым людям, а также тем, кто болен хроническими заболеваниями и кто не соблюдает режим самоизоляции.Комментаторы заметили, что так прямолинейно толкуют постоянные напоминания Минздрава о людях старшего возраста, которые входят в группу риска, несмотря на то, что подобные объявления - явная дискриминация, и можно подать жалобу в Службу равных возможностей. О том, что из-за таких рекомендаций люди старшего возраста могут чувствовать себя, словно «прокажённые», в интервью Delfi говорил политолог Института международных отношений и политических наук Кястутис Гирнюс, подчеркнув, что он рекомендации Минздрава выполнять не намерен.



«Я себя таким не чувствую и как раз считаю, что в некоторых случаях не надо соблюдать жёсткие, категорические рекомендации Вериги и другие предложения. Например, говорят, что надо сидеть дома, не ходить в магазины, говорят – не общаться с детьми и внуками и т.д., и всё это может длиться очень долго. Я считаю, что это глупости», – сказал политолог.



По его словам, когда видишь нынешнюю ситуацию, понимаешь, что люди старшего возраста представляют большую опасность для других членов общества, но ведь на самом деле это не так. Наоборот – вирус опасен для них самих, поэтому, считает Гирнюс, эти люди сами должны решать, как им быть и рисковать ли своим здоровьем.



«Я думаю, все мы граждане Литвы, все мы равны перед законом, неважно 55 лет мне или 65, или немногим больше», – сказал политолог.



Напомним, что правительство Литвы подготовило двухлетнюю стратегию управления кризисом, который был вызван коронавирусом COVID-19, за­явил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.



По его словам, в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, а также требования к этим группам:



«Людям группы самого большого риска придётся быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта».



К группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: уровень жизни, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1219 — статья прочитана 174 раза Комментарии