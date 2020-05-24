«Этому бизнесу явно часть клиентов не нужна», - заметила Вайшвилайте.
Объявление гласит, что внутрь запрещено заходить людям без масок, пожилым людям, а также тем, кто болен хроническими заболеваниями и кто не соблюдает режим самоизоляции.
Комментаторы заметили, что так прямолинейно толкуют постоянные напоминания Минздрава о людях старшего возраста, которые входят в группу риска, несмотря на то, что подобные объявления - явная дискриминация, и можно подать жалобу в Службу равных возможностей.
О том, что из-за таких рекомендаций люди старшего возраста могут чувствовать себя, словно «прокажённые», в интервью Delfi говорил политолог Института международных отношений и политических наук Кястутис Гирнюс, подчеркнув, что он рекомендации Минздрава выполнять не намерен.
«Я себя таким не чувствую и как раз считаю, что в некоторых случаях не надо соблюдать жёсткие, категорические рекомендации Вериги и другие предложения. Например, говорят, что надо сидеть дома, не ходить в магазины, говорят – не общаться с детьми и внуками и т.д., и всё это может длиться очень долго. Я считаю, что это глупости», – сказал политолог.
По его словам, когда видишь нынешнюю ситуацию, понимаешь, что люди старшего возраста представляют большую опасность для других членов общества, но ведь на самом деле это не так. Наоборот – вирус опасен для них самих, поэтому, считает Гирнюс, эти люди сами должны решать, как им быть и рисковать ли своим здоровьем.
«Я думаю, все мы граждане Литвы, все мы равны перед законом, неважно 55 лет мне или 65, или немногим больше», – сказал политолог.
Напомним, что правительство Литвы подготовило двухлетнюю стратегию управления кризисом, который был вызван коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.
По его словам, в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, а также требования к этим группам:
«Людям группы самого большого риска придётся быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта».
К группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.
«Я себя таким не чувствую и как раз считаю, что в некоторых случаях не надо соблюдать жёсткие, категорические рекомендации Вериги и другие предложения. Например, говорят, что надо сидеть дома, не ходить в магазины, говорят – не общаться с детьми и внуками и т.д., и всё это может длиться очень долго. Я считаю, что это глупости», – сказал политолог.
По его словам, когда видишь нынешнюю ситуацию, понимаешь, что люди старшего возраста представляют большую опасность для других членов общества, но ведь на самом деле это не так. Наоборот – вирус опасен для них самих, поэтому, считает Гирнюс, эти люди сами должны решать, как им быть и рисковать ли своим здоровьем.
«Я думаю, все мы граждане Литвы, все мы равны перед законом, неважно 55 лет мне или 65, или немногим больше», – сказал политолог.
Напомним, что правительство Литвы подготовило двухлетнюю стратегию управления кризисом, который был вызван коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.
По его словам, в стратегии планируется предусмотреть критерии разделения населения на группы риска, а также требования к этим группам:
«Людям группы самого большого риска придётся быть особенно осторожными, и мы должны их защитить. Можно найти различные формы – от ношения защитных средств до минимизации контакта».
К группе повышенного риска относятся люди старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.