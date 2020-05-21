Британские депутаты одобрили во втором чтении законопроект о балльной системе иммиграции 🔊 Воспроизвести



Заявителю необходимо будет набрать не меньше 70 баллов, чтобы запрос на рабочую визу был рассмотрен, сообщает



Палата общин парламента Великобритании одобрила в понедельник во втором чтении законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года системы выдачи виз для работы и учебы в стране, основанной на баллах. Документ получил поддержку 351 народного избранника, 252 высказались против этих планов.



Прежде чем обрести законную силу, законопроект должен также быть одобрен Палатой лордов, которая, хотя и может вносить поправки, но по традиции не противоречит воле, высказанной депутатами. С учетом уверенного большинства в Палате общин правящей Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона шансы на воплощение в жизнь новых правил эксперты оценивают очень высоко. Заявителю необходимо будет набрать не меньше 70 баллов, чтобы запрос на рабочую визу был рассмотрен, сообщает ТАСС Палата общин парламента Великобритании одобрила в понедельник во втором чтении законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года системы выдачи виз для работы и учебы в стране, основанной на баллах. Документ получил поддержку 351 народного избранника, 252 высказались против этих планов.Прежде чем обрести законную силу, законопроект должен также быть одобрен Палатой лордов, которая, хотя и может вносить поправки, но по традиции не противоречит воле, высказанной депутатами. С учетом уверенного большинства в Палате общин правящей Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона шансы на воплощение в жизнь новых правил эксперты оценивают очень высоко. Для желающих работать в Великобритании иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, и раньше действовала система, основанная на баллах, однако с 1 января будущего года она будет существенно изменена. Чтобы запрос на рабочую визу был рассмотрен, заявителю необходимо будет набрать не меньше 70 баллов. Больше всего баллов (по 20) дадут: предложение о трудоустройстве от компании из Великобритании, наличие навыков, соответствующих требованиям работодателя, уровень зарплаты, превышающий £25,6 тыс. ($31 тыс.) в год, редкая и нужная в королевстве профессия, а также ученая степень по одной из научно-технических специальностей.



Меньше баллов (по 10) дадут соискателю: знание английского языка, наличие ученой степени по специальности, не входящей в перечень, но связанной с его будущей работой, а также уровень зарплаты в пределах £23 - 25,6 тыс. ($28-31 тыс.) в год. Соискателям студенческих виз будут начисляться баллы за знание английского, наличие предложения об учебе в британском вузе и средств, необходимых для того, чтобы жить в стране во время обучения.



Новые требования достаточно гибки и, к примеру, должны позволить ученым въезжать в Великобританию даже без предложения о работе. Требования к зарплате квалифицированных специалистов понижены по сравнению с действующими сейчас (£30 тыс. в год), а минимум установлен на уровне £20,5 тыс. (такой уровень зарплаты не предполагает начисления баллов).



Не имеет значения возраст обращающихся за визами, который является важным критерием в ряде других стран, использующих балльную систему. Изменения направлены на то, чтобы по-прежнему привлекать в страну ученых и специалистов в своих областях, однако ограничить приток низкоквалифицированной рабочей силы. По оценкам Лондона, 70% рабочей силы в ЕС не соответствует требованиям, которые начнут предъявлять к соискателям британских рабочих виз. ТАСС Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: парламент, работа, евросоюз, Британия, гастарбайтеры — статья прочитана 588 раз Комментарии