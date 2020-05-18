В Литве меняются условия конвоирования – наручники не обязательны 🔊 Воспроизвести



В понедельник Министерство юстиции Литвы сообщило об изменении правил конвоирования задержанных, арестованных или осужденных лиц – в стране отказываются от обязательного требования использования наручников и прочих средств, ограничивающих передвижение.



"С точки зрения прав человека мы не можем оправдать таких случаев, когда лицу, задержанному на рабочем месте или дома надеваются наручники, хотя он не сопротивляется и его поведение не вызывает опасность", – отметил в пресс-релизе министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.



"Не раз случалось, что досудебное расследование прекращалось, или суд его оправдывал, однако в памяти цифрового пространства остаются фотографии, унижающие его достоинство. Должностные лица при конвоировании должны будут оценивать и решать вопрос необходимости наручников, использования прочих спецсредств", – сказал он.



Министерство юстиции утверждает, что должностные лица могут не соблюдать эти условия лишь в случаях, когда создается угроза жизни, здоровью или имуществу должного лица или других людей, либо когда невозможно предупредить о соблюдении специальных мер.



Указ об изменениях правил конвоирования еще должна подписать и министр внутренних дел. В понедельник Министерство юстиции Литвы сообщило об изменении правил конвоирования задержанных, арестованных или осужденных лиц – в стране отказываются от обязательного требования использования наручников и прочих средств, ограничивающих передвижение."С точки зрения прав человека мы не можем оправдать таких случаев, когда лицу, задержанному на рабочем месте или дома надеваются наручники, хотя он не сопротивляется и его поведение не вызывает опасность", – отметил в пресс-релизе министр юстиции Эльвинас Янкявичюс."Не раз случалось, что досудебное расследование прекращалось, или суд его оправдывал, однако в памяти цифрового пространства остаются фотографии, унижающие его достоинство. Должностные лица при конвоировании должны будут оценивать и решать вопрос необходимости наручников, использования прочих спецсредств", – сказал он.Министерство юстиции утверждает, что должностные лица могут не соблюдать эти условия лишь в случаях, когда создается угроза жизни, здоровью или имуществу должного лица или других людей, либо когда невозможно предупредить о соблюдении специальных мер.Указ об изменениях правил конвоирования еще должна подписать и министр внутренних дел. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: преступник, конвоирование, наручники География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии