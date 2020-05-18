«Лидеры партий - полные нули» 🔊 Воспроизвести Коллаж Арунаса Циронки, respublika.lt







«Если человека называют лидером партии, то у него, вероятно, должна быть харизма, способность вести людей вперёд, вызывать доверие. Народ Литвы решил, что эти качества совершенно чужды консерватору Габриэлюсу Ландсбергису, либералу Виктории Чмилите-Ниельсен и «социал-трудовику» Гедиминасу Киркиласу, - иронизирует «Если человека называют лидером партии, то у него, вероятно, должна быть харизма, способность вести людей вперёд, вызывать доверие. Народ Литвы решил, что эти качества совершенно чужды консерватору Габриэлюсу Ландсбергису, либералу Виктории Чмилите-Ниельсен и «социал-трудовику» Гедиминасу Киркиласу, - иронизирует газета «Vakaro zinios» в заметке «Лидеры партий - полные нули» (Partijų lyderiai yra visiškas nulis) под как бы шуточной рубрикой «Новости элиты». Черт с ним, если бы упомянутых свойств не было у деятеля какой-нибудь партии пиратов или любителей пива. К сожалению, их нет у политиков, руковдящих парламентскими партиями. По крайней мере, люди Литвы думают ,что их нет. В результате опроса, кто может вывести страну из экономического кризиса, вызванного коронавирусом, лидеры трех партий получили «баранку».



Никто в роли государственного лидера не видит Ландсбергиса, Чмилите-Нильсена или Киркиласа. «Крестьянин» Рамунас Карбаускис и социал-демократ Гинтаутас Палуцкас по результатам опроса выглядят не лучше, но, по крайней мере, один-человек упомянули их. По крайней мере, они не стали "ноликами". А трём политикам, которые стали такими "нолями", стоит задуматься: может, нужно поискать работу получше? С другой стороны, где вы ту работу найдете? Только поня Виктория может чем-то похвалиться, ведь она прекрасно играет в шахматы, а двое других могут похвастаться разве что дедушкой и трубкой. Инф. «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: партия, опрос, Ландсбергис, лидеры — статья прочитана 191 раз Комментарии