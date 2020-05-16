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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Президент Литвы в выходные будет отдыхать в Ниде
Литовский президент Гитанас Науседа проведет предстоящие выходные в Ниде, а в понедельник и вторник планирует работать оттуда.
"Президент проведет эти выходные на отдыхе в Ниде. А в начале следующей недели - в понедельник и вторник - будет работать, находясь в Ниде", - сказал BNS представитель главы государства Антанас Бубнялис.
По его словам, из Ниды президент в удаленном режиме, посредством конференц-связи будет общаться с советниками по вопросам проведения в жизнь мер стимулирования экономики, а в понедельник у него состоится беседа с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Во время беседы будут обсуждаться многолетняя финансовая программа и Европейский фонд восстановления", - сказал представитель Г. Науседы.
По словам А. Бубнялиса, во время беседы Г. Науседа изложит свою позицию относительно объемов многолетней финансовой программы, а также финансирования направлений конвергенционной, сельскохозяйственной политики во время кризиса.
Планируется также обсудить критерии распределения Европейского фонда восстановления, вопросы предстоящего форума программы Евросоюза "Восточное партнерство" и Белорусской АЭС.
Еврокомиссия собирается обнародовать обновленный проект бюджета Евросоюза в конце мая.
География: Литва
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