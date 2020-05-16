Главная >> Новости >> общество, дом и быт >> Президент Литвы в выходные будет отдыхать в Ниде

Президент Литвы в выходные будет отдыхать в Ниде



Литовский президент Гитанас Науседа проведет предстоящие выходные в Ниде, а в понедельник и вторник планирует работать оттуда.

"Президент проведет эти выходные на отдыхе в Ниде. А в начале следующей недели - в понедельник и вторник - будет работать, находясь в Ниде", - сказал BNS представитель главы государства Антанас Бубнялис.

По его словам, из Ниды президент в удаленном режиме, посредством конференц-связи будет общаться с советниками по вопросам проведения в жизнь мер стимулирования экономики, а в понедельник у него состоится беседа с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Во время беседы будут обсуждаться многолетняя финансовая программа и Европейский фонд восстановления", - сказал представитель Г. Науседы.

По словам А. Бубнялиса, во время беседы Г. Науседа изложит свою позицию относительно объемов многолетней финансовой программы, а также финансирования направлений конвергенционной, сельскохозяйственной политики во время кризиса.

Планируется также обсудить критерии распределения Европейского фонда восстановления, вопросы предстоящего форума программы Евросоюза "Восточное партнерство" и Белорусской АЭС.

Еврокомиссия собирается обнародовать обновленный проект бюджета Евросоюза в конце мая.
BNS
Категории: общество, дом и быт
Ключевые слова: президент, отдых
География: Литва
статья прочитана 197 раз
добавлена сегодня, 16 мая, 11:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка