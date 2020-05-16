Президент Литвы в выходные будет отдыхать в Ниде 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа проведет предстоящие выходные в Ниде, а в понедельник и вторник планирует работать оттуда.



"Президент проведет эти выходные на отдыхе в Ниде. А в начале следующей недели - в понедельник и вторник - будет работать, находясь в Ниде", - сказал BNS представитель главы государства Антанас Бубнялис.



По его словам, из Ниды президент в удаленном режиме, посредством конференц-связи будет общаться с советниками по вопросам проведения в жизнь мер стимулирования экономики, а в понедельник у него состоится беседа с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



"Во время беседы будут обсуждаться многолетняя финансовая программа и Европейский фонд восстановления", - сказал представитель Г. Науседы.



По словам А. Бубнялиса, во время беседы Г. Науседа изложит свою позицию относительно объемов многолетней финансовой программы, а также финансирования направлений конвергенционной, сельскохозяйственной политики во время кризиса.



Планируется также обсудить критерии распределения Европейского фонда восстановления, вопросы предстоящего форума программы Евросоюза "Восточное партнерство" и Белорусской АЭС.



Еврокомиссия собирается обнародовать обновленный проект бюджета Евросоюза в конце мая. Литовский президент Гитанас Науседа проведет предстоящие выходные в Ниде, а в понедельник и вторник планирует работать оттуда."Президент проведет эти выходные на отдыхе в Ниде. А в начале следующей недели - в понедельник и вторник - будет работать, находясь в Ниде", - сказал BNS представитель главы государства Антанас Бубнялис.По его словам, из Ниды президент в удаленном режиме, посредством конференц-связи будет общаться с советниками по вопросам проведения в жизнь мер стимулирования экономики, а в понедельник у него состоится беседа с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем."Во время беседы будут обсуждаться многолетняя финансовая программа и Европейский фонд восстановления", - сказал представитель Г. Науседы.По словам А. Бубнялиса, во время беседы Г. Науседа изложит свою позицию относительно объемов многолетней финансовой программы, а также финансирования направлений конвергенционной, сельскохозяйственной политики во время кризиса.Планируется также обсудить критерии распределения Европейского фонда восстановления, вопросы предстоящего форума программы Евросоюза "Восточное партнерство" и Белорусской АЭС.Еврокомиссия собирается обнародовать обновленный проект бюджета Евросоюза в конце мая. BNS Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: президент, отдых География: Литва — статья прочитана 197 раз Комментарии