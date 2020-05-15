Комментарий: Президент Зеленский бросил вызов олигарху Коломойскому 🔊 Воспроизвести Игорь Коломойский



Принятие "антиколомойского закона" не ставит точку в эпопее с "Приватбанком". Олигарх Коломойский для защиты своих интересов готов на все, в том числе - на смену президента, считает комментатор Принятие "антиколомойского закона" не ставит точку в эпопее с "Приватбанком". Олигарх Коломойский для защиты своих интересов готов на все, в том числе - на смену президента, считает комментатор DW Сергей Руденко. В среду, 13 мая, Верховная рада проголосовала за так называемый "антиколомойский закон", согласно которому украинский олигарх Игорь Коломойский не сможет вернуть себе в собственность национализированный "Приватбанк". Таким образом, выполнив одно из требований Международного валютного фонда (МВФ), команда президента Владимира Зеленского бросила вызов олигарху, во многом благодаря которому год назад пришла к власти. Но если кто-то думает, что принятие этого закона расставило все точки над "і" в отношениях Коломойского с властями Украины и лично с президентом Зеленским, то он тут сильно ошибается. Все теперь только начинается.



Дело принципа для Коломойского



Практически сразу после национализации "Приватбанка" в декабре 2016 года его бывшие совладельцы Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский тщетно пытаются доказать, что их бизнес незаконно перешел государству. А правительство и Нацбанк настаивают на правильности своего решения - в ином случае, по их мнению, пострадали бы вкладчики банка, да и вся финансовая система страны. Более 800 судебных процессов, которые за три с половиной года инициировали обе стороны и ни один из которых так пока и не завершился вынесением окончательного решения, свидетельствуют о том, что ни одна из сторон уступать не собирается.



Поставить точку в этом споре и должен так называемый "антиколомойский закон". Он, конечно же, посвящен не отдельно взятому олигарху или банку, а защищает государство в судебных спорах по поводу лопнувших или национализированных банков. Согласно новому закону, их нельзя возвращать через суд бывшим владельцам. Последние могут претендовать только на компенсацию, которую определяет международный аудитор.



Для Игоря Коломойского возврат "Приватбанка" всегда было делом принципа. Хотя, наверняка, он прекрасно понимал причины национализации банка - финансовая несостоятельность и дыра в 150 млрд гривен. Но Игорь Валерьевич был уверен, что команда тогдашнего президента Петра Порошенко поступила с ним несправедливо. Не исключено, что именно желание вернуть свое в истории с "Приватбанком" и подтолкнула Коломойского к поддержке Зеленского на президентских выборах 2019 года. Видимо, олигарх искренне надеялся, что в случае победы художественного руководителя "Студии "Квартал 95" тот из благодарности примет его сторону в этом конфликте. Но Коломойский просчитался.



Зеленский между Коломойским и государством



В течение последнего года олигарх не единожды публично намекал президенту - пора бы вернуть ему "Приватбанк" или же заплатить отступные в размере 2 млрд долларов. Против этого было тогдашнее окружение президента - секретарь СНБО Александр Данилюк и премьер-министр Алексей Гончарук. Но, контролируя часть президентской фракции "Слуга народа" в Раде, Игорь Валерьевич категорически не хотел слышать от новой власти слово "нет". Ведь, действительно, не для того же он приводил к власти Зеленского, чтобы получить от него звонкую оплеуху.



На помощь президенту Украины пришел МВФ, настоятельно порекомендовавший Раде принять "антиколомойский" закон. Фонд, опасаясь, что возврат "Приватбанка" олигарху подорвет финансовую систему страны, поставил будущее кредитование Киева в зависимость от голосования по этому закону. Де-факто перед Зеленским стояла дилемма: сохранить отношения с бывшим бизнес-партнером Коломойским или избежать дефолта Украины.



Президент свой выбор сделал, придя в день голосования в Раду. И даже 16 тысяч поправок, которые были внесены близкими к олигарху депутатами в текст законопроекта между первым и вторым чтением, не стали помехой принятию документа. Парламент изменил процедуру рассмотрения законопроектов, сократив до 241 число обсуждаемых поправок.



Показательно, что категорически против принятия "антиколомойского закона" выступили Юлия Тимошенко со всей своей фракцией "Батькивщина" и депутаты от "Оппозиционной платформы "За жизнь", настаивающие на антиконституционности документа. Они решили разыграть карту так называемого "внешнего управления" Украиной, под которое якобы после принятия закона попадет Нацбанк. Что в этих аргументах правда, а что - обычная политическая спекуляция, вероятно, можно будет понять лишь со временем. Ведь тезис о внешнем управлении Украины использовали еще коммунисты и социалисты с первых дней сотрудничества Киева с МВФ.



Конец моновласти Зеленского в Раде



Голосование за "антиколомойский закон" окончательно зафиксировало отсутствие в Раде большинства, которое контролирует Владимир Зеленский. Необходимый президенту закон поддержали только 200 из 248 депутатов из фракции "Слуга народа". Это означает, что команда президента вынуждена будет теперь договариваться в парламенте либо с тем же Коломойским, под влиянием которого находится часть "слуг", либо с другими политическими силами.



Отечественные конспирологи утверждает, что вся история с "антиколомойским законом" - всего лишь театральная постановка в исполнении Коломойского и Зеленского. Мол, главное сейчас - получить финансирование от МВФ, а дальше закон можно отменить через Конституционный суд. Если это так, то Зеленский многим рискует. Было ли состоявшееся в Раде голосование домашней заготовкой Игоря Валерьевича и Владимира Александровича, надеюсь, мы узнаем очень скоро - от медиаресурсов олигарха. Вряд ли они будут молчать, если все случившееся 13 мая в парламенте прошло не по сценарию олигарха.



Как бы то ни было, принятие "антиколомойского закона" не поставило точку в эпопее с "Приватбанком". Коломойский не привык проигрывать, он всегда готов к борьбе. Даже тогда, когда кажется, что все против него. Для защиты своих интересов олигарх готов на все. В том числе - и на смену президента. И это должен всегда помнить Владимир Зеленский.



Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.



Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом. dw.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, Рада, противостояние, Зеленский, Коломойский География: Украина — статья прочитана 183 раза Комментарии