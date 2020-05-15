Я. Наркевич об обвинениях по поводу дома: это продолжение организованной клеветы 🔊 Воспроизвести



Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич называет обвинения в реконструкции семейного дома за счет частной компании "продолжением организованной клеветы".



"Мой ответ прост и ясен - это продолжение организованной клеветы, которая сегодня появилась в связи с расследованием LRT", - сказал Я. Наркевич журналистам в четверг в сейме.



"Вам известно, что еще осенью наша команда начала ряд проверок, ряд аудиторских проверок, один из них - аудит электрификации участка железной дороги компанией Lietuvos gelezinkeliai, другой аудит - неиспользованных средств Дирекции автодорог, а также в связи с тем, что не были проведены конкурсы, недостаточно проложено дорог (...) За это время в моем отношении был не один звонок, разговор, призыв, были двусмысленные утверждения, что не стоит продолжать эти работы", - сказал министр. Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич называет обвинения в реконструкции семейного дома за счет частной компании "продолжением организованной клеветы"."Мой ответ прост и ясен - это продолжение организованной клеветы, которая сегодня появилась в связи с расследованием LRT", - сказал Я. Наркевич журналистам в четверг в сейме."Вам известно, что еще осенью наша команда начала ряд проверок, ряд аудиторских проверок, один из них - аудит электрификации участка железной дороги компанией Lietuvos gelezinkeliai, другой аудит - неиспользованных средств Дирекции автодорог, а также в связи с тем, что не были проведены конкурсы, недостаточно проложено дорог (...) За это время в моем отношении был не один звонок, разговор, призыв, были двусмысленные утверждения, что не стоит продолжать эти работы", - сказал министр. Я. Наркевич сказал, что история с семейным домом является попыткой его дискредитации, однако он не намерен сдаваться и обратится в правоохранительные органы по поводу клеветы.



"Я хочу сказать ясно, что те, кто за организовал это за это время, нашли каких-то лиц, которые пытаются оклеветать меня, но не запугают ни меня, ни членов моей семьи, я дальше продолжу свою работу. Если говорить о расследовании ответственных органов, то я не только сотрудничаю и предоставлю необходимую информацию, но и сам обратился, чтобы были проанализированы эти ложные утверждения, и лица, которые не только это организовали, но и клевещут, были привлечены к ответственности", – сказал министр.



Однако он не ответил на вопросы журналистов, касавшиеся стоимости реконструкции дома, кому и сколько за это было заплачено. Он несколько раз повторил, что ответит на эти вопросы правоохранительным органам.



"Вся прочая более детальная информация будет предоставлена правоохранительным органам для объяснения. Когда будет объяснено, вы точно об этом узнаете, узнает общественность, и вы клевещущие на меня лица точно будут привлечены к ответственности", – сказал Я. Наркевич.



"Ни я, ни члены моей семьи никому не задолжали, никаких денег или в другой форме не получали. Я лишь скажу, что моим дом стал в 2016–2018 годах по праву наследования. До этого никто не предъявил никаких претензий по поводу моей задолженности или задолженности моих родителей", – утверждает министр.



LRT в четверг сообщило о том, что нынешний министр транспорта Я. Наркевич, который десять лет назад занимал высокую должность в самоуправлении Вильнюса, мог оказывать влияние на строительную компанию Sodziaus bustas, которая участвовала в конкурсных закупках по ремонту детсадов и школ.



Об этом рассказал LRT на условиях анонимности глава уже обанкротившейся компании Sodziaus bustas, бывший друг семьи Я. Наркевича. Как сообщает LRT, за победу на конкурсе 10% от сумм полученных проектов компания должна была отдать на реконструкцию дома политика в Тракай. LRT утверждает, что Sodziaus bustas реконструировала дом семьи Я. Наркевича в Тракайском районе в 2008–2010 годах.



Как сообщило LRT, на основании обращения владельца теперь уже обанкротившейся компании Sodziaus bustas Служба спецрасследований (ССР) начала досудебное расследование. Ее представитель указала Отделу расследований LRT, что "ССР этот вопрос не комментирует".



Я. Наркевич отрицает сделки с главой Sodziaus bustas. BNS Категории: общество, экономика, чп и криминал Ключевые слова: министр, обвинения, минтранс, Наркевич География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии