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Подает в отставку вице-министр окружающей среды Литвы
Вице-министр окружающей среды Литвы Раса Вайткявичюте подает в отставку, сообщил BNS в четверг министр окружающей среды Кястутис Мажейка.
Вице-министр, которую критиковали за изменения Правил охоты, подала заявление об увольнении по собственному желанию, она не будет работать со следующей недели.
Министр сказал, что пока не подписал просьбу Р. Вайткявичюте и обещал сделать это чуть позже в четверг.
Ключевые слова: отставка, вице-министр, Кабмин
География: Литва
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