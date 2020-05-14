Подает в отставку вице-министр окружающей среды Литвы 🔊 Воспроизвести



Вице-министр окружающей среды Литвы Раса Вайткявичюте подает в отставку, сообщил BNS в четверг министр окружающей среды Кястутис Мажейка.



Вице-министр, которую критиковали за изменения Правил охоты, подала заявление об увольнении по собственному желанию, она не будет работать со следующей недели.



Министр сказал, что пока не подписал просьбу Р. Вайткявичюте и обещал сделать это чуть позже в четверг. Вице-министр окружающей среды Литвы Раса Вайткявичюте подает в отставку, сообщил BNS в четверг министр окружающей среды Кястутис Мажейка.Вице-министр, которую критиковали за изменения Правил охоты, подала заявление об увольнении по собственному желанию, она не будет работать со следующей недели.Министр сказал, что пока не подписал просьбу Р. Вайткявичюте и обещал сделать это чуть позже в четверг. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: отставка, вице-министр, Кабмин География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии