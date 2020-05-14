В рамках дела о коррупции санкционирован арест прокуроров, адвоката и сотрудника СРФП 🔊 Воспроизвести



В четверг Вильнюсский окружной городской суд санкционировал арест двух прокуроров, адвоката и сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) по делу о коррупции.



Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас арестован на десять суток, прокурор Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс – на семь, адвокат Шарунас Мицкявичюс и сотрудник СРФП Нериюс Валаткас – на десять суток.



Во всех случаях прокуроры просили о более длительном сроке ареста.



В среду прокуратура сообщила, что в отношении трех фигурирующих в досудебном расследовании частных лиц избраны не связанные с ограничениями свободы меры пресечения - подписка о невыезде и изъятие документов.



Еще четыре подозреваемых остаются под стражей, решения о мерах пресечения для них пока не приняты. В четверг Вильнюсский окружной городской суд санкционировал арест двух прокуроров, адвоката и сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) по делу о коррупции.Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Донатас Пузинас арестован на десять суток, прокурор Генпрокуратуры Нериюс Марцинкявичюс – на семь, адвокат Шарунас Мицкявичюс и сотрудник СРФП Нериюс Валаткас – на десять суток.Во всех случаях прокуроры просили о более длительном сроке ареста.В среду прокуратура сообщила, что в отношении трех фигурирующих в досудебном расследовании частных лиц избраны не связанные с ограничениями свободы меры пресечения - подписка о невыезде и изъятие документов.Еще четыре подозреваемых остаются под стражей, решения о мерах пресечения для них пока не приняты. Правоохрана в среду сообщила о проведении досудебного расследования о торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях и взяточничестве.



Расследование начато после получения данных о том, что прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Н. Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Д. Пузинас, сотрудник СРФП Н. Валатка, действуя независимо друг от друга, неформально встречаются с практикующим в Каунасе адвокатом Ш. Мицкявичюсом и обсжудают ход находящихся в их ведении финансово-экономических досудебных расследований, необнародованные данные, а также возможности принятия процессуальных решений, в которых заинтересованы частные лица, которых неофициально представляет этот адвокат.



Вероятно, что в определенных случаях имело место преследование материальной и прочей выгоды.



Генпрокурор Эвалдас Пашилис сказал, что "такие действия могли быть совершены по имеющим особое значение делам о растрате имущества в банке Ukio bankas, в деле кредитного объединения Kreditu unija".



Досудебное расследование проводит Департамент расследований организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры и Служба спецрасследований. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: суд, арест, коррупция, обыски, прокуроры, подозреваемые География: Литва — статья прочитана 189 раз Комментарии