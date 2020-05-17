Тут пришла тётя Вера... И попросила разъяснений 🔊 Воспроизвести



На днях мы с народным политологом снова пересеклись ненадолго в режиме реальной встречи (конечно, с соблюдением социальной дистанции), чему, понятное дело, обрадовались.



Соседка сразу взяла быка за рога:



- Вот ты по роду своей деятельности должен разбираться в ситуации с Белорусской АЭС, о которой то и дело вспоминают в Литве. И я бы хотела с твоей помощью разобраться в некоторых моментах с позиции простого житейского опыта. Можно даже сказать – опыта простой домохозяйки, – явно поскромничала тётя Вера, заодно предоставляя мне возможность почувствовать себя немножко экспертом.



- Спрашивайте, - милостиво разрешил я.



- Недавно у нас в очередной раз заявили, что ещё немножко – и Латвия с Эстонией официально поддержат Литву и подпишут документ, в котором зафиксируют, что ни за что в жизни не будут покупать электроэнергию, произведённую в Островце, - сказала соседка. – И мне очень интересно, что будет, если кто-то из наших соседей всё-таки потом каким-то образом станет всё же покупать более дешёвую белорусскую электроэнергию? Как её отследить – это с атомной станции или с неатомной? На днях мы с народным политологом снова пересеклись ненадолго в режиме реальной встречи (конечно, с соблюдением социальной дистанции), чему, понятное дело, обрадовались.Соседка сразу взяла быка за рога:- Вот ты по роду своей деятельности должен разбираться в ситуации с Белорусской АЭС, о которой то и дело вспоминают в Литве. И я бы хотела с твоей помощью разобраться в некоторых моментах с позиции простого житейского опыта. Можно даже сказать – опыта простой домохозяйки, – явно поскромничала тётя Вера, заодно предоставляя мне возможность почувствовать себя немножко экспертом.- Спрашивайте, - милостиво разрешил я.- Недавно у нас в очередной раз заявили, что ещё немножко – и Латвия с Эстонией официально поддержат Литву и подпишут документ, в котором зафиксируют, что ни за что в жизни не будут покупать электроэнергию, произведённую в Островце, - сказала соседка. – И мне очень интересно, что будет, если кто-то из наших соседей всё-таки потом каким-то образом станет всё же покупать более дешёвую белорусскую электроэнергию? Как её отследить – это с атомной станции или с неатомной? - Я напомню вам вначале, что я всё-таки журналист, а не физик. Поэтому скажу об экономических нюансах такой ситуации, которой, конечно же, никогда не будет, потому что – никогда! Так вот, если, скажем, некто из членов ЕС будет покупать более дешёвую электроэнергию у белорусов, то производимые в той стране товары будут чуточку дешевле по себестоимости, чем у соседей. Ведь стоимость энергии в любом товаре, как известно, обязательно составляет какую-то часть. А значит, товары этой страны будут более конкурентоспособными, чем у соседей. Думаю, что это очевидно, - с видом знатока заметил я.



- Как и то, что такая страна потом сможет перепродавать такую электроэнергию очень принципиальным соседям и зарабатывать уже на них, - продолжила тётя Вера. – А вот на днях министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас сообщил, что украинцы также поклялись ему не покупать белорусскую «атомную» электроэнергию. А что ты по этому поводу скажешь?



- Поклялись-то, может, и поклялись, но наш «энергетический» министр постарался умолчать о том, что Киев при этом вообще не коснулся вопроса безопасности (или небезопасности) Островецкой АЭС. А это ведь самый главный вопрос для Вильнюса. Киев же намерен сам продавать Евросоюзу (а значит, и нам – через Польшу?) дешёвую электроэнергию с советских АЭС и зарабатывать на этом, - обратил внимание я на данный нюанс.



- А ты думаешь, что Польша будет покупать украинское электричество в то время, как ей надо сжигать в теплоэлектростанциях уголь со своих шахт? Кстати, а что там наши политики с министрами говорят о выбросах с таких ТЭЦ? А то я как-то упустила этот момент, - призналась собеседница.



- Да наши ничего пока не говорят и о будущих польских АЭС, - развёл я руками. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1218 — статья прочитана 208 раз Комментарии