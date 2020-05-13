Заявление Еврейской общины Литвы в Генпрокуратуру и Комиссариат полиции по поводу иницидента 9 мая 2020 г. 🔊 Воспроизвести



Источник: www.lzb.lt/ru



Еврейская община (литваков) Литвы обращается в Генеральную прокуратуру и к генеральному комиссару полиции с просьбой расследовать так называемую «акцию» байкеров в Вильнюсе 9 мая 2020 г., в которой была использована нацистская символика и другие атрибуты.



По сообщению СМИ, байкеры, одетые в униформу Вермахта, под звуки маршей Третьего рейха проехали по Старому городу столицы и вокруг посольства России.



«Как известно, в Литве запрещено распространение и демонстрация нацисткой и советской символики. Хотим подчеркнуть, что во время проводившихся селекций в нацистских концлагерях в годы Второй мировой войны звучали именно эти марши», – говорится в заявление ЕОЛ. Еврейская община (литваков) Литвы обращается в Генеральную прокуратуру и к генеральному комиссару полиции с просьбой расследовать так называемую «акцию» байкеров в Вильнюсе 9 мая 2020 г., в которой была использована нацистская символика и другие атрибуты.По сообщению СМИ, байкеры, одетые в униформу Вермахта, под звуки маршей Третьего рейха проехали по Старому городу столицы и вокруг посольства России.«Как известно, в Литве запрещено распространение и демонстрация нацисткой и советской символики. Хотим подчеркнуть, что во время проводившихся селекций в нацистских концлагерях в годы Второй мировой войны звучали именно эти марши», – говорится в заявление ЕОЛ.



Община была информирована, что член ЕОЛ, увидев у Ратушной площади столицы мотоциклистов в нацистской форме, сообщил об этом находящемуся рядом полицейскому экипажу. Полицейские заверили, что байкеры будут наказаны. Однако представитель Департамента полиции Рамунас Матонис заявил журналистам, что 9 мая по всей Литве за разжигание ненависти и национальной розни никто не был задержан.



Поэтому ЕОЛ обращается с просьбой:



* Провести служебное расследование и установить служащих из полицейского экипажа, которые дежурили Ратушной площади, а также выяснить, почему байкеры не были наказаны.



* Установить лиц, которые ездили по Вильнюсу в нацистской униформе под звуки маршей Третьего рейха.



Объяснить, какие инструкции получают полицейские, патрулирующие улицы, могут ли они установить возможные проявления антисемитизма и разжигание ненависти.



* Сообщить, будет ли инцидент 9 мая обсужден на заседании рабочей группы, учрежденной министром внутренних дел Литвы 24 февраля 2020 г., для эффективного расследования преступлений на почве ненависти и языка ненависти.



Видеоматериал, опубликованный СМИ, свидетельствует о произошедшем инциденте: https://ru.delfi.lt/news/live/9-maya-bajkery-v-forme-soldat-vermahta-ezdili-vokrug-posolstva-rossii-v-litve.d?id=84242321







Источник: www.lzb.lt/ru Несмотря на то, что участники акции было одеты в нацистскую униформу, полиция не предпринимала никаких действий и не прервала эту “мото-прогулку”.Община была информирована, что член ЕОЛ, увидев у Ратушной площади столицы мотоциклистов в нацистской форме, сообщил об этом находящемуся рядом полицейскому экипажу. Полицейские заверили, что байкеры будут наказаны. Однако представитель Департамента полиции Рамунас Матонис заявил журналистам, что 9 мая по всей Литве за разжигание ненависти и национальной розни никто не был задержан.Поэтому ЕОЛ обращается с просьбой:* Провести служебное расследование и установить служащих из полицейского экипажа, которые дежурили Ратушной площади, а также выяснить, почему байкеры не были наказаны.* Установить лиц, которые ездили по Вильнюсу в нацистской униформе под звуки маршей Третьего рейха.Объяснить, какие инструкции получают полицейские, патрулирующие улицы, могут ли они установить возможные проявления антисемитизма и разжигание ненависти.* Сообщить, будет ли инцидент 9 мая обсужден на заседании рабочей группы, учрежденной министром внутренних дел Литвы 24 февраля 2020 г., для эффективного расследования преступлений на почве ненависти и языка ненависти.: https://ru.delfi.lt/news/live/9-maya-bajkery-v-forme-soldat-vermahta-ezdili-vokrug-posolstva-rossii-v-litve.d?id=84242321 Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Заявление, вермахт, Еврейская община Литвы, Генпрокуратура, Комиссариат полиции — статья прочитана 114 раз Комментарии