Это нужно живым 🔊 Воспроизвести







Клайпедскому клубу любителей песни под гитару «Синий троллейбус» девять лет. За это время сложилось много замечательных традиций и одна из них – посвящать майский музыкальный вечер поколению людей, спасших мир от коричневой чумы фашизма: ветеранам фронта и тыла. Эти люди – всегда самые желанные гости на этом вечере.



Подготовка к майскому концерту начинается заранее, подбираются песни – особенно любимые ветеранами: песни их молодости, песни из незабываемого чёрно-белого кино, песни, которым они непременно будут подпевать. Пишется интересный сценарий, создаются специальные костюмы и наряды того времени, художники-декораторы клуба продумывают соответствующее оформление зала, главному кондитеру клуба делается заказ на выпечку праздничных тортов. Подготовка к майскому концерту начинается заранее, подбираются песни – особенно любимые ветеранами: песни их молодости, песни из незабываемого чёрно-белого кино, песни, которым они непременно будут подпевать. Пишется интересный сценарий, создаются специальные костюмы и наряды того времени, художники-декораторы клуба продумывают соответствующее оформление зала, главному кондитеру клуба делается заказ на выпечку праздничных тортов.



Подготовка к маю 2020 года началась уже с января. Но карантин внёс свои коррективы, концерт этот пришлось отложить. Но оставить ветеранов на 9 Мая без внимания было решительно невозможно. И было предложено гитаристам и вокалистам клуба в домашних условиях подготовить видеопесню для клайпедских ветеранов.



Женщинам-вокалисткам клуба, не играющим на гитарах, было разрешено подготовить песню под минусовку (без живого сопровождения), что на музыкальных вечерах клуба категорически не разрешается.



К 5 мая главному музыкальному редактору и видеорежиссёру клуба Владимиру Киндякову было отправлено почти 40 клипов с песнями. Кто-то спел за кадром на фоне фронтовых фотографий, кто-то подготовил целый музыкальный клип со вставками из документального кино, кто-то просто записал своё поздравление на видео. Техническое качество видеопесен, конечно, разное, но то, что все они исполнены с волнением, с необыкновенной искренностью и уважением к ветеранам, бесспорно.



Особенно неожиданным было получить песни от наших музыкантов, находящихся в данный момент за пределами Литвы, а также зарубежных друзей клуба. Так, от берегов Австралии с борта судна прислал своё видеопоздравление с песней старший механик Владимир Лапин, а из Москвы – первый капитан команды юниоров клуба - Ксения Фролова, которая ныне является студенткой режиссёрского факультета института кинематографии. Даже с африканского континента, из Марокко, от клуба-побратима «Blue Trolly», созданного нашей гитаристкой Яниной Мартинайтите, переехавшей на постоянное местожительства в Агадир, и с которым у «Синего троллейбуса» давняя дружба, был получен клип с коллективным исполнением песни «Смуглянка».



Песни были самые разные – и незабываемые из тех роковых 40-х: «Мишка-одессит», «Землянка», «Огонёк», «Синий платочек», и полюбившиеся всем песни второй половины ХХ века «На безымянной высоте», «От героев былых времён», «Тишина», и песни известных бардов – Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, и народные, и, конечно, собственные – песни наших клайпедских авторов-исполнителей: Сергея Блакунова, Сергея Никишина, Алексея Фролова и Юрия Разумилова в их собственном исполнении.



Особо хочется назвать имена троих участников видеоконцерта: двух вокалисток клуба, родившихся до войны: капитана клубной команды «Рапсодия» Светлану Ивановну Михно и председателя Клайпедского общества блокадников Ленинграда – большого почитателя бардовской песни Маргариту Георгиевну Волкову, а также гитариста клуба уже с пятилетним стажем – генерального консула Российской Федерации в Клайпеде Александра Георгиевича Грачёва.











Президент клуба Людмила Стреле поделилась: «Так получилось, что самым страшным событием ХХ века стала Вторая мировая война. Она коснулась не только России, Беларуси, Украины, Литвы - всех стран Восточной Европы. И у каждой семьи есть свой герой, память о котором бережно передаётся из поколения в поколение. Мой отец ушёл на фронт в 1943-м и прошёл свой боевой путь от Курской дуги до Польши, отважно ходил в разведку, попав в окружение, сидел сутки в холодном болоте, брал Кёнигсберг, делился едой с осиротевшей немецкой девочкой, восстанавливал мосты под непрерывным миномётным огнём противника, хоронил погибших товарищей и кричал «Ура!!!» и одновременно плакал от радости - 9 мая 1945-го. А было ему в тот День Победы только 20 лет. Он прожил недолгую жизнь - 39 лет. И сейчас, когда я в мае встречаю наших дорогих гостей в клубе, пою для них, я пою и для своего отца и вижу в каждом из них его, моего самого родного героя. И мне кажется, что-то подобное чувствуют и мои талантливые одноклубники. Нам самим очень важно хотя бы немного согреть ветеранов своим вниманием. Недаром эпиграфом к нашему видеоконцерту для ветеранов я взяла строчки из «Реквиема» Роберта Рожественского: «Это нужно не мёртвым, это нужно живым».



Великое поколение, которое в 18 лет бежало в атаку под пулями и навстречу танкам, а потом восстанавливало из руин города и сёла, строило заводы и дороги, растило детей и внуков, помогая им всеми силами, привыкшее жить не для себя – для других. Пережившее столько, что нам и не снилось, вдруг стало слабым и беспомощным. Время подошло. Им сейчас за 90. Для меня они – кладезь исторической памяти, эталон преданности, верности, искренности и готовности помочь делу, которому они посвятили жизнь, а также символ мудрости и душевной доброты.



Они заслужили, чтобы мы их помнили, чтобы ценили, чтобы берегли.



«Обзор»



Фото из архива членов клуба







В общем, забот много, и в подготовке с удовольствием принимает участие не только команда организаторов майского концерта, но и все гитаристы, вокалисты и команды клуба во главе со своими капитанами.Подготовка к маю 2020 года началась уже с января. Но карантин внёс свои коррективы, концерт этот пришлось отложить. Но оставить ветеранов на 9 Мая без внимания было решительно невозможно. И было предложено гитаристам и вокалистам клуба в домашних условиях подготовить видеопесню для клайпедских ветеранов.Женщинам-вокалисткам клуба, не играющим на гитарах, было разрешено подготовить песню под минусовку (без живого сопровождения), что на музыкальных вечерах клуба категорически не разрешается.К 5 мая главному музыкальному редактору и видеорежиссёру клуба Владимиру Киндякову было отправлено почти 40 клипов с песнями. Кто-то спел за кадром на фоне фронтовых фотографий, кто-то подготовил целый музыкальный клип со вставками из документального кино, кто-то просто записал своё поздравление на видео. Техническое качество видеопесен, конечно, разное, но то, что все они исполнены с волнением, с необыкновенной искренностью и уважением к ветеранам, бесспорно.Особенно неожиданным было получить песни от наших музыкантов, находящихся в данный момент за пределами Литвы, а также зарубежных друзей клуба. Так, от берегов Австралии с борта судна прислал своё видеопоздравление с песней старший механик Владимир Лапин, а из Москвы – первый капитан команды юниоров клуба - Ксения Фролова, которая ныне является студенткой режиссёрского факультета института кинематографии. Даже с африканского континента, из Марокко, от клуба-побратима «Blue Trolly», созданного нашей гитаристкой Яниной Мартинайтите, переехавшей на постоянное местожительства в Агадир, и с которым у «Синего троллейбуса» давняя дружба, был получен клип с коллективным исполнением песни «Смуглянка».Песни были самые разные – и незабываемые из тех роковых 40-х: «Мишка-одессит», «Землянка», «Огонёк», «Синий платочек», и полюбившиеся всем песни второй половины ХХ века «На безымянной высоте», «От героев былых времён», «Тишина», и песни известных бардов – Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, и народные, и, конечно, собственные – песни наших клайпедских авторов-исполнителей: Сергея Блакунова, Сергея Никишина, Алексея Фролова и Юрия Разумилова в их собственном исполнении.Особо хочется назвать имена троих участников видеоконцерта: двух вокалисток клуба, родившихся до войны: капитана клубной команды «Рапсодия» Светлану Ивановну Михно и председателя Клайпедского общества блокадников Ленинграда – большого почитателя бардовской песни Маргариту Георгиевну Волкову, а также гитариста клуба уже с пятилетним стажем – генерального консула Российской Федерации в Клайпеде Александра Георгиевича Грачёва.Президент клуба Людмила Стреле поделилась: «Так получилось, что самым страшным событием ХХ века стала Вторая мировая война. Она коснулась не только России, Беларуси, Украины, Литвы - всех стран Восточной Европы. И у каждой семьи есть свой герой, память о котором бережно передаётся из поколения в поколение. Мой отец ушёл на фронт в 1943-м и прошёл свой боевой путь от Курской дуги до Польши, отважно ходил в разведку, попав в окружение, сидел сутки в холодном болоте, брал Кёнигсберг, делился едой с осиротевшей немецкой девочкой, восстанавливал мосты под непрерывным миномётным огнём противника, хоронил погибших товарищей и кричал «Ура!!!» и одновременно плакал от радости - 9 мая 1945-го. А было ему в тот День Победы только 20 лет. Он прожил недолгую жизнь - 39 лет. И сейчас, когда я в мае встречаю наших дорогих гостей в клубе, пою для них, я пою и для своего отца и вижу в каждом из них его, моего самого родного героя. И мне кажется, что-то подобное чувствуют и мои талантливые одноклубники. Нам самим очень важно хотя бы немного согреть ветеранов своим вниманием. Недаром эпиграфом к нашему видеоконцерту для ветеранов я взяла строчки из «Реквиема» Роберта Рожественского: «Это нужно не мёртвым, это нужно живым».Великое поколение, которое в 18 лет бежало в атаку под пулями и навстречу танкам, а потом восстанавливало из руин города и сёла, строило заводы и дороги, растило детей и внуков, помогая им всеми силами, привыкшее жить не для себя – для других. Пережившее столько, что нам и не снилось, вдруг стало слабым и беспомощным. Время подошло. Им сейчас за 90. Для меня они – кладезь исторической памяти, эталон преданности, верности, искренности и готовности помочь делу, которому они посвятили жизнь, а также символ мудрости и душевной доброты.Они заслужили, чтобы мы их помнили, чтобы ценили, чтобы берегли.«Обзор»Фото из архива членов клуба Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Клайпедский клуб любителей песни под гитару — статья прочитана 132 раза Комментарии