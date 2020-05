В русском заговоре подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Evan Vucci, Pool Барак Обама и Джо Байден. Архивное фото



Решение генерального прокурора США о прекращении уголовного преследования бывшего советника Трампа по национальной безопасности, генерала Майкла Флинна, — это нечто большее, чем победа президентской администрации над политическими оппонентами и очередная демонстрация того, что все "расследование о российском заговоре" является одним большим фейком.



По версии Демократической партии США и наиболее русофобски настроенной части американского истеблишмента, Флинн якобы был одним из связующих звеньев между командой Трампа и российскими властями, и поэтому его фактическое оправдание (несмотря на то что сам генерал уже дважды успел признать себя виновным) — это уже большая проблема для всего антироссийского нарратива, который, хотя и поблек на фоне коронавируса, все еще присутствует в американском инфополе в преддверии выборов президента. Решение генерального прокурора США о прекращении уголовного преследования бывшего советника Трампа по национальной безопасности, генерала Майкла Флинна, — это нечто большее, чем победа президентской администрации над политическими оппонентами и очередная демонстрация того, что все "расследование о российском заговоре" является одним большим фейком.По версии Демократической партии США и наиболее русофобски настроенной части американского истеблишмента, Флинн якобы был одним из связующих звеньев между командой Трампа и российскими властями, и поэтому его фактическое оправдание (несмотря на то что сам генерал уже дважды успел признать себя виновным) — это уже большая проблема для всего антироссийского нарратива, который, хотя и поблек на фоне коронавируса, все еще присутствует в американском инфополе в преддверии выборов президента.



Во-вторых, выясняется, что сам Барак Обама и Джо Байден, а также другие представители уходящей президентской администрации знали об этой схеме и поддерживали нелегальное расследование для того, чтобы не дать законно избранному Трампу занять свою должность. Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур. В конце концов, попытка государственного переворота, предпринятая под предлогом желания не допустить в Белый дом "российского агента" (о котором организаторам было доподлинно известно, что он агентом не является), все равно остается попыткой государственного переворота, а привлечение к ней высокопоставленных силовиков любой суд сочтет дополнительным отягчающим обстоятельством.



Британская The Times не зря обращает внимание на тот факт, что Трамп явно не готов удовлетвориться оправданием своего советника по национальной безопасности, дело против которого уже несколько лет являлось наглядным доказательством того, президент США не контролирует американские силовые структуры. Сейчас речь идет именно о том, чтобы перевести скандал и сопутствующее расследование против "силовиков Обамы" в публичную плоскость и сделать это аккурат к выходу президентской избирательной кампании на финишную прямую. Ключевое обвинение уже выдвинуто, правда, пока не в акте прокуратуры, а в твиттере президента США.



"Президент Трамп заявил, что Барак Обама и его вице-президент Джо Байден были вовлечены в заговор с целью "свергнуть" нынешнюю администрацию, (сделав это в контексте появления) документов, проливающих новый свет на "российское расследование". Заявления Трампа были сделаны на фоне снятия обвинений с Майкла Флинна, его первого советника по национальной безопасности, после того как следствие в Министерстве юстиции пришло к выводу, что агенты ФБР преследовали Флинна "без каких-либо законных следственных оснований". Мистер Флинн признал себя виновным в лжи ФБР, но позже отказался от своего признания", — пишет The Times.



С точки зрения законопослушного американца, свято верящего в благость ФБР и политическую независимость спецслужб, документы, раскрытые сейчас генеральным прокурором США Барром (лоялистом Трампа), выглядят настолько дико, что флагман американской финансовой прессы The Wall Street Journal предлагает читателям ознакомиться с ними лично, ибо редакция издания не уверена в том, что ей поверят на слово: "Мы рекомендуем читателям, которые думают, что этого не может произойти в Америке, ознакомиться с документами, поданными в суд Министерством юстиции. В них рассказывается, как ФБР пришло к выводу в конце 2016 года, что нет никаких доказательств того, что г-н Флинн вступил в сговор с Россией".



По большому счету, из заметок агентов ФБР следует, что перед ними стоял выбор: поймать генерала Флинна на какой-то технической неточности (даже факт неправильного указания времени конкретного телефонного звонка или цвета галстука, который носил подозреваемый в конкретный день, является преступлением, достаточным для уголовного преследования) или выяснить правду. И руководство ФБР сознательно приняло решение — "поймать генерала на неточности" и принудить его оговорить президента. Как подчеркивает The Wall Street Journal, специальный прокурор Мюллер дошел до того, что начал угрожать доведением семьи самого генерала и его сына до финансового уничтожения (защищаться в американском суде от ФБР — очень дорогое удовольствие): "И все же мистер Мюллер, который узнал все это (о фактической невиновности генерала) вскоре после того, как стал специальным прокурором, продолжал уголовное преследование мистера Флинна, угрожая ему и его сыну, пока не получил признания вины". Генерал фактически оговорил себя ради того, чтобы спасти сына, но отказался оговорить президента, хотя именно на это рассчитывали организаторы "расследования российского заговора".



Уже этих элементов достаточно, чтобы признать тот факт, что все попытки расследовать "российский заговор" были просто попыткой конкретных американских силовиков добиться снятия Трампа с должности под предлогом его сотрудничества с Россией. Но это еще не все: оказывается, в заговоре, вероятно, участвовал лично Барак Обама, умудрившийся оставить документальные доказательства своей личной заинтересованности и информированности об операции, которую можно считать попыткой государственного переворота.



Fox News сообщает: "Президент Обама был осведомлен о деталях перехваченных в декабре 2016 года телефонных звонков советника по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России Сергеем Кисляком, что, по-видимому, удивило заместителя генерального прокурора Салли Йейтс. Это следует из документов, опубликованных в четверг в контексте решения прокуратуры закрыть дело Флинна".



Если экс-президент США не является ясновидящим, то единственным логичным объяснением этой ситуации является то, что сам Обама, его окружение и представители "глубинного государства" внутри американских силовых структур вместе подготовили этот план переворота, вместе вели незаконную слежку за политическими противниками, за штабом Трампа и за его советниками, вместе искали любые возможности для того, чтобы не допустить его к должности. А еще это, скорее всего, означает, что Трамп был полностью прав, когда обвинял тогдашнего президента в использовании силовиков для слежки и саботажа избирательной кампании самого Трампа.



Перспективы этого скандала очевидны: если политическая ситуация того потребует, Обама, Байден и все руководство американских силовых структур могут оказаться в суде для дачи показаний по делу о государственном перевороте, а сама эта тема может стать одной из главных тем избирательной кампании. Демократическая партия от такого скандала может и не оправиться в этом избирательном цикле, а уж вера американцев в честность собственных силовых структур вообще будет разбита вдребезги.



К сожалению, российско-американские отношения это не сильно улучшит — санкции против России вводили не за "российский заговор", а исходя из геополитических соображений. Но, по крайней мере, будущие переговоры по линии Вашингтон — Москва будут проходить без лишней токсичности, особенно если некоторые из организаторов "российского расследования" отправятся за решетку.



Автор: Иван Данилов для РИА Новости