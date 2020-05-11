Загрузка... В Клайпеду идет груз нефти для Беларуси 🔊 Воспроизвести



На этой неделе в Клайпеду должен прибыть седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На сей раз груз доставляется из Саудовской Аравии. Это первая партия нефти для Беларуси из этой страны, приобретенная у Saudi Aramco.



"По предварительным данным, 10-12 мая на нефтетерминал в Клайпеде будет доставлен груз со 87 тыс. тоннами сырьевой нефти", – сообщили BNS в компании-операторе терминалов углеводородов Klaiedos nafta.



Груз везет судно Ionic Astrapi. По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер уже вошел в Балтийское море. Он идет из Египта, с терминала Сиди Керир.



Ранее представитель по связям с общественностью компании "Белнефтехим" Александр Тищенко, не исключал, что в будущем могут быть и другие сделки с Saudi Aramco при наличии подходящей цены и положения на рынке.



Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.



В марте в Клайпеду из России были доставлены четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги, и еще три из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.



До этого периода нефть для Беларуси через Клайпеду поставлялась в 2017 году. На этой неделе в Клайпеду должен прибыть седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На сей раз груз доставляется из Саудовской Аравии. Это первая партия нефти для Беларуси из этой страны, приобретенная у Saudi Aramco."По предварительным данным, 10-12 мая на нефтетерминал в Клайпеде будет доставлен груз со 87 тыс. тоннами сырьевой нефти", – сообщили BNS в компании-операторе терминалов углеводородов Klaiedos nafta.Груз везет судно Ionic Astrapi. По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер уже вошел в Балтийское море. Он идет из Египта, с терминала Сиди Керир.Ранее представитель по связям с общественностью компании "Белнефтехим" Александр Тищенко, не исключал, что в будущем могут быть и другие сделки с Saudi Aramco при наличии подходящей цены и положения на рынке.Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.В марте в Клайпеду из России были доставлены четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги, и еще три из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.До этого периода нефть для Беларуси через Клайпеду поставлялась в 2017 году. Загрузка... BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: Клайпеда, Беларусь, нефть, Путин, транзит, порты География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 188 раз Комментарии