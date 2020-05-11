|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
В Клайпеду идет груз нефти для Беларуси
На этой неделе в Клайпеду должен прибыть седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На сей раз груз доставляется из Саудовской Аравии. Это первая партия нефти для Беларуси из этой страны, приобретенная у Saudi Aramco.
"По предварительным данным, 10-12 мая на нефтетерминал в Клайпеде будет доставлен груз со 87 тыс. тоннами сырьевой нефти", – сообщили BNS в компании-операторе терминалов углеводородов Klaiedos nafta.
Груз везет судно Ionic Astrapi. По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, танкер уже вошел в Балтийское море. Он идет из Египта, с терминала Сиди Керир.
Ранее представитель по связям с общественностью компании "Белнефтехим" Александр Тищенко, не исключал, что в будущем могут быть и другие сделки с Saudi Aramco при наличии подходящей цены и положения на рынке.
Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.
В марте в Клайпеду из России были доставлены четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги, и еще три из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.
До этого периода нефть для Беларуси через Клайпеду поставлялась в 2017 году.
Загрузка...
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|