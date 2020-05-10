Полиция обратилась к еврейской общине на Украине 🔊 Воспроизвести



По его словам, в полиции объяснили сбор информации борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. Правоохранители также потребовали копию устава общины, адреса и номера телефонов членов общины и студентов.



Руководитель коломыйской общины напомнил полиции, что устав общины есть в государственном реестре, а персональные данные членов общины могут быть предоставлены только при наличии уголовных дел, рассказал глава УЕК.



«Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев», — напомнил Долинский.



Как сообщало



Полиция Ивано-Франковской области обратилась к еврейской общине города Коломыя с просьбой предоставить список членов общины, а также список студентов-евреев, учащихся в местных вузах. Об этом сообщил 10 мая глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook По его словам, в полиции объяснили сбор информации борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. Правоохранители также потребовали копию устава общины, адреса и номера телефонов членов общины и студентов.Руководитель коломыйской общины напомнил полиции, что устав общины есть в государственном реестре, а персональные данные членов общины могут быть предоставлены только при наличии уголовных дел, рассказал глава УЕК.«Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев», — напомнил Долинский.Как сообщало ИА REGNUM , ранее в отношении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива было возбуждено уголовное дело. Чиновника заподозрили в ксенофобии после того, как выяснилось, что по его приказу полиция должна была вывезти из города всех цыган и отправить их в Закарпатье. ИА “Regnum” Категории: в Европе Ключевые слова: евреи, Украина, полиция — статья прочитана 222 раза Комментарии