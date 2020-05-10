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Полиция обратилась к еврейской общине на Украине

Полиция Ивано-Франковской области обратилась к еврейской общине города Коломыя с просьбой предоставить список членов общины, а также список студентов-евреев, учащихся в местных вузах. Об этом сообщил 10 мая глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, в полиции объяснили сбор информации борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. Правоохранители также потребовали копию устава общины, адреса и номера телефонов членов общины и студентов.

Руководитель коломыйской общины напомнил полиции, что устав общины есть в государственном реестре, а персональные данные членов общины могут быть предоставлены только при наличии уголовных дел, рассказал глава УЕК.

«Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев», — напомнил Долинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива было возбуждено уголовное дело. Чиновника заподозрили в ксенофобии после того, как выяснилось, что по его приказу полиция должна была вывезти из города всех цыган и отправить их в Закарпатье.

ИА “Regnum”
Категории: в Европе
Ключевые слова: евреи, Украина, полиция
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добавлена сегодня, 10 мая, 16:20

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