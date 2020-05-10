Самый главный памятник Клайпеды 🔊 Воспроизвести







«Мама, а это правда, что этот памятник – самый главный в городе?» - такой вопрос задавала маленькая девочка, подходя с цветами к Вечному огню. В день Победы памятник погибшим в Великой Отечественной войне по праву можно назвать главным памятником во всех городах, где помнят и чтут память о той страшной, далёкой войне.



75 лет прошло со дня Победы над фашизмом, но люди помнят и приходят поклониться воинам, павшим за свободу и независимость.



В Клайпеде, несмотря на карантин, и на то, что нельзя было провести митинг, и на то, что не был зажжён памятный огонь возле памятника погибшим воинам, ощущение праздника было.



Были возложены венки от Генерального консульства России в Литве, от белорусской, татарской и еврейской общин в Клайпеде, от партии «Русский Альянс», от администрации МО Зеленоградского городского округа, от Совета ветеранов в Клайпеде, и было возложено огромное количество цветов от людей разных возрастов. В Клайпеде, несмотря на карантин, и на то, что нельзя было провести митинг, и на то, что не был зажжён памятный огонь возле памятника погибшим воинам, ощущение праздника было.Были возложены венки от Генерального консульства России в Литве, от белорусской, татарской и еврейской общин в Клайпеде, от партии «Русский Альянс», от администрации МО Зеленоградского городского округа, от Совета ветеранов в Клайпеде, и было возложено огромное количество цветов от людей разных возрастов.











Вот подошли к памятнику крепкие молодые парни, принесли цветы, зажгли свечи, включили песни военных лет и все моменты праздничного дня запечатлели на фотоаппарат. Люди, стояли, слушая знакомые песни, подпевали и не расходились. Никто не смущался, что надо было быть в масках, что надо было стоять поодаль друг от друга, что праздник проходил вот в такой необычной обстановке.



А вечером из свечей был символически создан «Вечный огонь» и рядом из свечей горела цифра 75. Люди помнят, берегут в памяти то, что было много лет назад, и передают это младшему поколению.



Пока это помнят, войне – не быть.



С праздником! Берегите мир на планете.



Фото автора



Люди шли к памятнику в Парке скульптур целыми семьями, шли подростки, шли маленькие дети. Некоторые стояли с портретами своих отцов, дедов и даже прадедов. Вот девочка-подросток стоит с мамой, и держит портрет своего прапрадедушки Паши. Мама рассказала, что с этим портретом каждый год они приходят к Вечному огню с 2013 года. И сколько же гордости было у этой девчушки, когда её фотографировали совсем незнакомые люди.Вот подошли к памятнику крепкие молодые парни, принесли цветы, зажгли свечи, включили песни военных лет и все моменты праздничного дня запечатлели на фотоаппарат. Люди, стояли, слушая знакомые песни, подпевали и не расходились. Никто не смущался, что надо было быть в масках, что надо было стоять поодаль друг от друга, что праздник проходил вот в такой необычной обстановке.А вечером из свечей был символически создан «Вечный огонь» и рядом из свечей горела цифра 75. Люди помнят, берегут в памяти то, что было много лет назад, и передают это младшему поколению.Пока это помнят, войне – не быть.С праздником! Берегите мир на планете. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Клайпеда, День Победы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 199 раз Комментарии