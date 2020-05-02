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Цикл статей Витаутаса Брувериса «Lietuva ir Holokaustas: vietoj žaizdų gydymo – nesibaigiantys traukuliai». Комментарии литовских читателей, имеющие признаки преступления

Пинхос ФРИДБЕРГ, габил. д-р, профессор

Вильнюс

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В первые дни мая на сайте газеты «Lietuvos rytas» появился цикл статей Витаутаса Брувериса «Lietuva ir Holokaustas: vietoj žaizdų gydymo – nesibaigiantys traukuliai» (Литва и Холокост: вместо заживающих ран – непрекращающиеся судороги):

I dalis, 2020-05-01, 20:38, atnaujinta 2020-05-02, 08:28;

II dalis, 2020-05-02, 22:26;
III dalis, 2020-05-03, 17:30, atnaujinta 2020-05-04, 07:02.

5-го мая все три статьи перепечатала редакция литовской страницы сайта еврейской общины Литвы:

lzb, I dalis, 2020-05-05,

lzb, II dalis, 2020-05-05,

lzb, III dalis, 2020-05-05.

Цель заметки

Цель моей заметки - не анализ содержания упомянутых статей, а демонстрация мировому сообществу фотокопий некоторых комментариев литовских читателей. Да, да, именно литовских, о чем свидетельствует флаг, указывающий местонахождение компьютеров, с которых эти комментарии были отправлены.

Приведу фотокопии лишь тех комментариев, которые (с моей точки зрения) содержат призывы к насильственным действиям. Предполагаю, что на их авторов распространяется юрисдикция литовских судов.

I dalis





Перевод:

ник: АНТАНАС

текст: вон, евреи, из Литвы.

ник: ВСТАВАЙ ДЯДЯ ГИТЛЕР

текст: много тараканов развелось….. евреев в печь…..

ник: ПРОКЛЯТАЯ ЖИДОВНЯ

текст: в печь…. будет кошерное отопление

ник: ВСТАВАЙ ДЯДЯ ГИТЛЕР

текст: еврейских слизняков развелось…. есть много работы

II dalis





Перевод:

ник: ЕВРЕЕВ

текст: в печь

ник: ВОЛЬФАС

текст: Ненавижу Гитлера. Почему? Потому, что расстреливал евреев… Расстреливал, расстреливал, и всех не перестрелял, негодяй!!!

III dalis





ник: ГОРЖУСЬ, ЧТО Я - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДА УБИЙЦ ЕВРЕЕВ

текст: всех евреев в печь…. проклятый ненужный народ-паразит

Мнение автора

Увидев фотографии комментариев, некоторые «патриоты» могут сказать:

«Зачем поднимать шум? Возможно, все эти комментарии дело рук одного сумасшедшего».

И я им отвечу по-еврейски – вопросом на вопрос:

А не слишком ли много в Литве таких сумасшедших?

P.S. Еще одно важнейшее замечание. Обратите внимание, сколько читателей поддерживают каждый комментарий.

Например, с комментарием «lauk zydai is lietuvos» (вон, евреи, из Литвы) «согласны» ещё 47 человек.

Найти сегодня «ВСЕХ СОГЛАСНЫХ» не представляет труда.

НУЖНО ЛИШЬ ЖЕЛАНИЕ!

От редакции «Обзора»:

Публикуемый текст представлен автором.

Первая публикация - на русской странице сайта еврейской общины Литвы.
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Литва, холокост, Пинхос Фридберг, Holokaustas
статья прочитана 248 раз
добавлена сегодня, 8 мая, 17:40

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