Цикл статей Витаутаса Брувериса «Lietuva ir Holokaustas: vietoj žaizdų gydymo – nesibaigiantys traukuliai». Комментарии литовских читателей, имеющие признаки преступления

Вильнюс
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В первые дни мая на сайте газеты «Lietuvos rytas» появился цикл статей Витаутаса Брувериса «Lietuva ir Holokaustas: vietoj žaizdų gydymo – nesibaigiantys traukuliai» (Литва и Холокост: вместо заживающих ран – непрекращающиеся судороги):
I dalis, 2020-05-01, 20:38, atnaujinta 2020-05-02, 08:28;
II dalis, 2020-05-02, 22:26;
III dalis, 2020-05-03, 17:30, atnaujinta 2020-05-04, 07:02.
5-го мая все три статьи перепечатала редакция литовской страницы сайта еврейской общины Литвы:
lzb, I dalis, 2020-05-05,
lzb, II dalis, 2020-05-05,
lzb, III dalis, 2020-05-05.
Цель моей заметки - не анализ содержания упомянутых статей, а демонстрация мировому сообществу фотокопий некоторых комментариев литовских читателей. Да, да, именно литовских, о чем свидетельствует флаг, указывающий местонахождение компьютеров, с которых эти комментарии были отправлены.
Приведу фотокопии лишь тех комментариев, которые (с моей точки зрения) содержат призывы к насильственным действиям. Предполагаю, что на их авторов распространяется юрисдикция литовских судов.
Перевод:
ник: АНТАНАС
текст: вон, евреи, из Литвы.
ник: ВСТАВАЙ ДЯДЯ ГИТЛЕР
текст: много тараканов развелось….. евреев в печь…..
ник: ПРОКЛЯТАЯ ЖИДОВНЯ
текст: в печь…. будет кошерное отопление
ник: ВСТАВАЙ ДЯДЯ ГИТЛЕР
текст: еврейских слизняков развелось…. есть много работы
Перевод:
ник: ЕВРЕЕВ
текст: в печь
ник: ВОЛЬФАС
текст: Ненавижу Гитлера. Почему? Потому, что расстреливал евреев… Расстреливал, расстреливал, и всех не перестрелял, негодяй!!!
ник: ГОРЖУСЬ, ЧТО Я - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДА УБИЙЦ ЕВРЕЕВ
текст: всех евреев в печь…. проклятый ненужный народ-паразит
Увидев фотографии комментариев, некоторые «патриоты» могут сказать:
«Зачем поднимать шум? Возможно, все эти комментарии дело рук одного сумасшедшего».
И я им отвечу по-еврейски – вопросом на вопрос:
А не слишком ли много в Литве таких сумасшедших?
P.S. Еще одно важнейшее замечание. Обратите внимание, сколько читателей поддерживают каждый комментарий.
Например, с комментарием «lauk zydai is lietuvos» (вон, евреи, из Литвы) «согласны» ещё 47 человек.
Найти сегодня «ВСЕХ СОГЛАСНЫХ» не представляет труда.
НУЖНО ЛИШЬ ЖЕЛАНИЕ!
От редакции «Обзора»:
Публикуемый текст представлен автором.
Первая публикация - на русской странице сайта еврейской общины Литвы.
5-го мая все три статьи перепечатала редакция литовской страницы сайта еврейской общины Литвы:
lzb, I dalis, 2020-05-05,
lzb, II dalis, 2020-05-05,
lzb, III dalis, 2020-05-05.
Цель заметки
Цель моей заметки - не анализ содержания упомянутых статей, а демонстрация мировому сообществу фотокопий некоторых комментариев литовских читателей. Да, да, именно литовских, о чем свидетельствует флаг, указывающий местонахождение компьютеров, с которых эти комментарии были отправлены.
Приведу фотокопии лишь тех комментариев, которые (с моей точки зрения) содержат призывы к насильственным действиям. Предполагаю, что на их авторов распространяется юрисдикция литовских судов.
I dalis
Перевод:
ник: АНТАНАС
текст: вон, евреи, из Литвы.
ник: ВСТАВАЙ ДЯДЯ ГИТЛЕР
текст: много тараканов развелось….. евреев в печь…..
ник: ПРОКЛЯТАЯ ЖИДОВНЯ
текст: в печь…. будет кошерное отопление
ник: ВСТАВАЙ ДЯДЯ ГИТЛЕР
текст: еврейских слизняков развелось…. есть много работы
II dalis
Перевод:
ник: ЕВРЕЕВ
текст: в печь
ник: ВОЛЬФАС
текст: Ненавижу Гитлера. Почему? Потому, что расстреливал евреев… Расстреливал, расстреливал, и всех не перестрелял, негодяй!!!
III dalis
ник: ГОРЖУСЬ, ЧТО Я - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДА УБИЙЦ ЕВРЕЕВ
текст: всех евреев в печь…. проклятый ненужный народ-паразит
Мнение автора
Увидев фотографии комментариев, некоторые «патриоты» могут сказать:
«Зачем поднимать шум? Возможно, все эти комментарии дело рук одного сумасшедшего».
И я им отвечу по-еврейски – вопросом на вопрос:
А не слишком ли много в Литве таких сумасшедших?
P.S. Еще одно важнейшее замечание. Обратите внимание, сколько читателей поддерживают каждый комментарий.
Например, с комментарием «lauk zydai is lietuvos» (вон, евреи, из Литвы) «согласны» ещё 47 человек.
Найти сегодня «ВСЕХ СОГЛАСНЫХ» не представляет труда.
НУЖНО ЛИШЬ ЖЕЛАНИЕ!
От редакции «Обзора»:
Публикуемый текст представлен автором.
Первая публикация - на русской странице сайта еврейской общины Литвы.