Президент Литвы почтил память жертв Второй мировой войны 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу почтил память жертв Второй мировой войны (ВМВ) - от его имени были возложены цветы на вильнюсском Антакальнисском кладбище и на мемориале в Панеряй.



Военнослужащие Роты почетного караула Вооруженных сил (ВС) Литвы возложили цветы к Мемориалу жертв ВМВ, Мемориалу погибших за Родину военнослужащих ВС Литвы, Мемориалу защитников свободы Литвы и на могилу главы Литовского государства, партизанского командира Адолфасаса Раманаускаса-Ванагаса на Антакальнисском кладбище.



Цветы также были возложены на мемориале в Панеряй к памятникам жертвам нацизма и геноцида евреев, другим мемориалам.



Президентское ведомство напоминает, что по случаю 75-летия окончания ВМВ главы Балтийских стран подписали совместное заявление, в котором президенты Литвы, Латвии и Эстонии почтили память жертв ВМВ и призвали отклонять попытки переписать историю.



Западная Европа, включая Литву, отмечает окончание ВМВ 8 мая. В этот день в 1945 году Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.



фото: lrp.lt



фото: lrp.lt Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу почтил память жертв Второй мировой войны (ВМВ) - от его имени были возложены цветы на вильнюсском Антакальнисском кладбище и на мемориале в Панеряй.Военнослужащие Роты почетного караула Вооруженных сил (ВС) Литвы возложили цветы к Мемориалу жертв ВМВ, Мемориалу погибших за Родину военнослужащих ВС Литвы, Мемориалу защитников свободы Литвы и на могилу главы Литовского государства, партизанского командира Адолфасаса Раманаускаса-Ванагаса на Антакальнисском кладбище.Цветы также были возложены на мемориале в Панеряй к памятникам жертвам нацизма и геноцида евреев, другим мемориалам.Президентское ведомство напоминает, что по случаю 75-летия окончания ВМВ главы Балтийских стран подписали совместное заявление, в котором президенты Литвы, Латвии и Эстонии почтили память жертв ВМВ и призвали отклонять попытки переписать историю.Западная Европа, включая Литву, отмечает окончание ВМВ 8 мая. В этот день в 1945 году Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. bns.lt lrp.lt Категории: история, общество, в мире Ключевые слова: президент, война, история, память, Науседа География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии