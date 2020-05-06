Россиян предупредили, что отдых в санаториях может стать дороже на 40% 🔊 Воспроизвести



Отдых в российских санаториях может подорожать на 40%, если Роспотребнадзор не смягчит свои рекомендации по соблюдению режима в туристический сезон. Такое мнение высказала депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб в своём письме, имеющемся в распоряжении портала TourDom.ru, сообщает



В послании, адресованном главе ведомства Анне Поповой, она попросила пересмотреть ряд правил, которые могут сильно отразиться на стоимости услуг.



В частности, речь идёт о требовании, запрещающем использование в отделке санаториев обоев и подвесных потолков, а также ковровых покрытий. Парламентарий утверждает, что это противоречит утверждённому правительством положению о классификации гостиниц, затрагивающему санатории. В нём говорится, что ковры должны использоваться в объектах категории "три звезды" и выше. Бессараб подчеркнула, что в её регионе на ремонт потратили шесть миллиардов рублей. Отдых в российских санаториях может подорожать на 40%, если Роспотребнадзор не смягчит свои рекомендации по соблюдению режима в туристический сезон. Такое мнение высказала депутат от Краснодарского края Светлана Бессараб в своём письме, имеющемся в распоряжении портала TourDom.ru, сообщает ЛАЙФ В послании, адресованном главе ведомства Анне Поповой, она попросила пересмотреть ряд правил, которые могут сильно отразиться на стоимости услуг.В частности, речь идёт о требовании, запрещающем использование в отделке санаториев обоев и подвесных потолков, а также ковровых покрытий. Парламентарий утверждает, что это противоречит утверждённому правительством положению о классификации гостиниц, затрагивающему санатории. В нём говорится, что ковры должны использоваться в объектах категории "три звезды" и выше. Бессараб подчеркнула, что в её регионе на ремонт потратили шесть миллиардов рублей. Кроме того, она сочла невыполнимым требование о двухразовой уборке в день и обеспечении постояльцев масками, так как для этого придётся удвоить штат горничных и закупать маски огромными партиями, так как в целом курортам понадобится 80 миллионов штук таких изделий. Депутат утверждает, что на такие траты средств нет.



Запрет на аутсорсинг также попросили пересмотреть, так как некоторые виды деятельности курортам не разрешены и это правило принесёт проблемы. Например, для охраны объектов обычно привлекают частные организации (ЧОП), у которых есть соответствующие лицензии.



Бессараб отметила, что выполнение требований Роспотребнадзора возможно только при сокращении заполняемости санаториев в среднем от 50%, что для не имеющих бюджетного или ведомственного финансирования здравниц является критическим показателем.



В письме уточняется, что в санаториях региона ежегодно отдыхает 1,4 миллиона россиян. Функционирование курортов обеспечивает 35 тысяч человек, ещё восемь работают сезонно. При рентабельности от трёх до восьми процентов — в зависимости от сезона — санатории вынуждены платить в бюджет края практически 45% всех налогов, которые приходят из турсектора. Парламентарий уверена, что если придётся начать работать по новым правилам, то до 30% объектов либо закроют, либо перепрофилируют. В оставшихся здравницах цены подскочат на 40%. life.ru Категории: общество, экономика, в России Ключевые слова: туризм, цены, курорты География: Россия — статья прочитана 193 раза Комментарии