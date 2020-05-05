Больше не спикер. Дочь Назарбаева Дарига смещена со второго по важности поста в Казахстане 🔊 Воспроизвести Дарига Назарбаева



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата и спикера верхней палаты парламента (сената) Дариги Назарбаевой - старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает



На своей странице в "Твиттере" он поблагодарил Даригу за активную и плодотворную работу на посту председателя сената. Причины отстранения Назарбаевой от должности пока не называются. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия депутата и спикера верхней палаты парламента (сената) Дариги Назарбаевой - старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает ВВС На своей странице в "Твиттере" он поблагодарил Даригу за активную и плодотворную работу на посту председателя сената. Причины отстранения Назарбаевой от должности пока не называются. Д.Н.Назарбаеваға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы ретінде атқарған белсенді және жемісті жұмысы үшін ризашылығымды білдіремін. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) May 2, 2020



Согласно конституции Казахстана, пост главы сената - второй по значимости после президента. В случае если президент страны по любой причине досрочно отходит от своих полномочий, управление страной временно переходит в руки председателя сената.



Дарига Назарбаева - старшая дочь Нурсултана Назарбаева, который управлял страной на протяжении 29 лет и ушел в отставку в марте 2019 года, став при этом главой Совбеза страны.



Дарига стала депутатом парламента в 2016 году, а в марте 2019-го возглавила сенат. Совпадение по времени отставки Назарбаева и избрание его дочери на второй по значимости пост в стране многие расценили как рокировку, при которой Нурсултан Назарбаев фактически все равно остается самой влиятельной фигурой в стране.



Переворот или согласованная акция?



Касым-Жомарт Токаев - выдвиженец Назарбаева. "Лидер нации" (елбасы) лично призывал казахстанцев поддержать кандидатуру Токаева на выборах.







Поэтому сейчас смещение с важного поста дочери своего покровителя некоторые эксперты склонны рассматривать как своеобразный переворот.



"Это решение означает, что Токаев постепенно становится полновесным и полновластным руководителем страны. Если чуть больше года назад был необходим элемент подстраховки и противовеса в лице Дариги Нурсултановны, на всякий случай, то сейчас элемент, где-то раздражавший действующего президента и мешавший проводить необходимые ему решения, удаляется", - сказал в интервью "Интерфаксу" глава Отдела стран Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.



При этом Грозин считает, что Токаев не мог принять такое решение единолично, не поставив в известность Нурсултана Назарбаева. По его словам, Дарига - политик-тяжеловес, возглавляющий команду весьма влиятельных людей, и отправить ее на политическую пенсию просто так невозможно.



"Сегодня власть, властная элита нуждается в единстве и консолидации. Ей предстоит выводить страну из тройного кризиса, из режима ЧП и карантина. Предстоят чрезвычайно сложные работы по выработке антикризисной программы, радикальное переустройство экономики, сложнейшие структурные реформы. Все это требует сосредоточения всей полноты власти в руках второго президента Казахстана", - написал в своем Телеграм-канале казахстанский политолог Айдос Сарым.



По его словам, в данный момент сложно оценить ситуацию, так как властные элиты пока никак не комментируют произошедшее. По мнению политолога, многое объяснится, когда станет известно имя нового кандидата на пост спикера сената.



"Тогда можно будет вести речь о новых конфигурациях и целях сегодняшней комбинации", - говорит Айдос Сарым.



Суды в Великобритании



В последнее время члены семьи Нурсултана Назарбаева были фигурантами нескольких судебных разбирательств в Лондоне.



В марте этого года британские власти объявили, что арестованная ими в 2019 году шикарная недвижимость в британской столице принадлежит Дариге Назарбаевой и ее старшему сыну Нурали Назарбаеву.



Речь идет об охраняемом особняке с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны, о доме в престижном лондонском районе Хайгейт и об огромной квартире в еще более престижном Челси.



Это дом семьи Назарбаевых на одной из самых дорогих улиц королевства - Бишопс-авеню



Сначала власти подтверждали, что имущество связано с известной политической фигурой, но имен не называли. После появления этой информации суд обязал Даригу и Нурали Назарбаевых доказать законность происхождения 100 с лишним миллионов долларов, на которые была приобретена недвижимость.



В апреле этого года судья снял арест на имущество, так как владельцам удалось доказать, что оно было куплено на законные средства.



Другой скандал произошел в июле 2019 года. Тогда в королевском суде лондонского района Сазарк рассматривалось дело Айсултана Назарбаева, младшего сына Дариги Назарбаевой, которого обвиняли в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полиции. При этом он ударил и укусил одного из полицейских.



AISULTAN NAZARBAYEV`S FACEBOOK PAGE Image caption Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан уличен в употреблении кокаина и отправлен на лечение от наркозависимости



28-летний Айсултан Назарбаев - выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте.



Королевский обвинитель в ходе слушаний описал два эпизода с участием Назарбаева-младшего. Первый произошел 3 июня 2019 года: молодой человек устроил дебош в одном из отелей в центре Лондона и грозился спрыгнуть с балкона.



Второй эпизод произошел через два дня, 5 июня, в одной из квартир в центре Лондона. По словам соседей, он вел себя крайне агрессивно, грозился покончить с собой, и они вызвали полицию. Тогда-то и произошел инцидент с укусом полицейского.



Суд признал Айсултана Назарбаева виновным в причинении вреда другому лицу и порче имущества, и назначил ему условный срок в полтора года. Приговор предполагает испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.



Британские власти изъяли у Айсултана Назарбаева паспорт, чтобы влиятельные родственники не могли помочь ему вернуться в Казахстан. Согласно конституции Казахстана, пост главы сената - второй по значимости после президента. В случае если президент страны по любой причине досрочно отходит от своих полномочий, управление страной временно переходит в руки председателя сената.Дарига Назарбаева - старшая дочь Нурсултана Назарбаева, который управлял страной на протяжении 29 лет и ушел в отставку в марте 2019 года, став при этом главой Совбеза страны.Дарига стала депутатом парламента в 2016 году, а в марте 2019-го возглавила сенат. Совпадение по времени отставки Назарбаева и избрание его дочери на второй по значимости пост в стране многие расценили как рокировку, при которой Нурсултан Назарбаев фактически все равно остается самой влиятельной фигурой в стране.Касым-Жомарт Токаев - выдвиженец Назарбаева. "Лидер нации" (елбасы) лично призывал казахстанцев поддержать кандидатуру Токаева на выборах.Поэтому сейчас смещение с важного поста дочери своего покровителя некоторые эксперты склонны рассматривать как своеобразный переворот."Это решение означает, что Токаев постепенно становится полновесным и полновластным руководителем страны. Если чуть больше года назад был необходим элемент подстраховки и противовеса в лице Дариги Нурсултановны, на всякий случай, то сейчас элемент, где-то раздражавший действующего президента и мешавший проводить необходимые ему решения, удаляется", - сказал в интервью "Интерфаксу" глава Отдела стран Центральной Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.При этом Грозин считает, что Токаев не мог принять такое решение единолично, не поставив в известность Нурсултана Назарбаева. По его словам, Дарига - политик-тяжеловес, возглавляющий команду весьма влиятельных людей, и отправить ее на политическую пенсию просто так невозможно."Сегодня власть, властная элита нуждается в единстве и консолидации. Ей предстоит выводить страну из тройного кризиса, из режима ЧП и карантина. Предстоят чрезвычайно сложные работы по выработке антикризисной программы, радикальное переустройство экономики, сложнейшие структурные реформы. Все это требует сосредоточения всей полноты власти в руках второго президента Казахстана", - написал в своем Телеграм-канале казахстанский политолог Айдос Сарым.По его словам, в данный момент сложно оценить ситуацию, так как властные элиты пока никак не комментируют произошедшее. По мнению политолога, многое объяснится, когда станет известно имя нового кандидата на пост спикера сената."Тогда можно будет вести речь о новых конфигурациях и целях сегодняшней комбинации", - говорит Айдос Сарым.В последнее время члены семьи Нурсултана Назарбаева были фигурантами нескольких судебных разбирательств в Лондоне.В марте этого года британские власти объявили, что арестованная ими в 2019 году шикарная недвижимость в британской столице принадлежит Дариге Назарбаевой и ее старшему сыну Нурали Назарбаеву.Речь идет об охраняемом особняке с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны, о доме в престижном лондонском районе Хайгейт и об огромной квартире в еще более престижном Челси.Сначала власти подтверждали, что имущество связано с известной политической фигурой, но имен не называли. После появления этой информации суд обязал Даригу и Нурали Назарбаевых доказать законность происхождения 100 с лишним миллионов долларов, на которые была приобретена недвижимость.В апреле этого года судья снял арест на имущество, так как владельцам удалось доказать, что оно было куплено на законные средства.Другой скандал произошел в июле 2019 года. Тогда в королевском суде лондонского района Сазарк рассматривалось дело Айсултана Назарбаева, младшего сына Дариги Назарбаевой, которого обвиняли в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полиции. При этом он ударил и укусил одного из полицейских.28-летний Айсултан Назарбаев - выпускник Королевской военной академии в Сандхерсте.Королевский обвинитель в ходе слушаний описал два эпизода с участием Назарбаева-младшего. Первый произошел 3 июня 2019 года: молодой человек устроил дебош в одном из отелей в центре Лондона и грозился спрыгнуть с балкона.Второй эпизод произошел через два дня, 5 июня, в одной из квартир в центре Лондона. По словам соседей, он вел себя крайне агрессивно, грозился покончить с собой, и они вызвали полицию. Тогда-то и произошел инцидент с укусом полицейского.Суд признал Айсултана Назарбаева виновным в причинении вреда другому лицу и порче имущества, и назначил ему условный срок в полтора года. Приговор предполагает испытательный срок, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.Британские власти изъяли у Айсултана Назарбаева паспорт, чтобы влиятельные родственники не могли помочь ему вернуться в Казахстан. bbc.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, Казахстан, НАЗАРБАЕВ, дочь, депутат — статья прочитана 166 раз Комментарии