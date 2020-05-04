Президент Литвы поздравил Латвию с 30-летием назависимости 🔊 Воспроизвести архивное фото lrp.lt



В понедельник литовский президент Гитанас Науседа поздравил главу Латвии Эгилса Левитса и всех жителей этой страны с 30-летием восстановления независимости.



"В этом году Литва и Латвия вместе отмечают знаменательную годовщину государственности – тридцатилетие восстановления независимости. Сегодня мы можем порадоваться не только с трудом завоеванной свободе, но и особо тесным сотрудничеством, как на двухстороннем уровне, так и в рамках Евросоюза и Североатлантического договора, укрепляя его", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе, распространенном в понедельник.



"Общая история Литвы и Латвии настраивает нас и налагает обязательства. Мы ценим свободу, поэтому защищаем ее общими усилиями и стремимся к безопасности и обеспечению всестороннего благополучия своих людей", – отметил он.



По словам литовского президента, искрение приятельские отношения двух народов и совместные инициативы укрепляют связь обеих стран, а на фоне чрезвычайного вызова миру – пандемии – пример сотрудничества и единства Балтийских стран в борьбе с ней и ее последствиями показал, что только общими усилиями можно одолеть эту напасть.



Г. Науседа, по информации администрации, пожелала Латвии многие лета процветания, а ее гражданам – здоровья, согласия и всестороннего успеха.



Четвертого мая 1990 года Латвия объявила о восстановления независимости страны от СССР. В понедельник литовский президент Гитанас Науседа поздравил главу Латвии Эгилса Левитса и всех жителей этой страны с 30-летием восстановления независимости."В этом году Литва и Латвия вместе отмечают знаменательную годовщину государственности – тридцатилетие восстановления независимости. Сегодня мы можем порадоваться не только с трудом завоеванной свободе, но и особо тесным сотрудничеством, как на двухстороннем уровне, так и в рамках Евросоюза и Североатлантического договора, укрепляя его", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе, распространенном в понедельник."Общая история Литвы и Латвии настраивает нас и налагает обязательства. Мы ценим свободу, поэтому защищаем ее общими усилиями и стремимся к безопасности и обеспечению всестороннего благополучия своих людей", – отметил он.По словам литовского президента, искрение приятельские отношения двух народов и совместные инициативы укрепляют связь обеих стран, а на фоне чрезвычайного вызова миру – пандемии – пример сотрудничества и единства Балтийских стран в борьбе с ней и ее последствиями показал, что только общими усилиями можно одолеть эту напасть.Г. Науседа, по информации администрации, пожелала Латвии многие лета процветания, а ее гражданам – здоровья, согласия и всестороннего успеха.Четвертого мая 1990 года Латвия объявила о восстановления независимости страны от СССР. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: президент, праздник, независимость, послание — статья прочитана 160 раз Комментарии