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Президент Литвы поздравил Латвию с 30-летием назависимости
В понедельник литовский президент Гитанас Науседа поздравил главу Латвии Эгилса Левитса и всех жителей этой страны с 30-летием восстановления независимости.
"В этом году Литва и Латвия вместе отмечают знаменательную годовщину государственности – тридцатилетие восстановления независимости. Сегодня мы можем порадоваться не только с трудом завоеванной свободе, но и особо тесным сотрудничеством, как на двухстороннем уровне, так и в рамках Евросоюза и Североатлантического договора, укрепляя его", – цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе, распространенном в понедельник.
"Общая история Литвы и Латвии настраивает нас и налагает обязательства. Мы ценим свободу, поэтому защищаем ее общими усилиями и стремимся к безопасности и обеспечению всестороннего благополучия своих людей", – отметил он.
По словам литовского президента, искрение приятельские отношения двух народов и совместные инициативы укрепляют связь обеих стран, а на фоне чрезвычайного вызова миру – пандемии – пример сотрудничества и единства Балтийских стран в борьбе с ней и ее последствиями показал, что только общими усилиями можно одолеть эту напасть.
Г. Науседа, по информации администрации, пожелала Латвии многие лета процветания, а ее гражданам – здоровья, согласия и всестороннего успеха.
Четвертого мая 1990 года Латвия объявила о восстановления независимости страны от СССР.
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: президент, праздник, независимость, послание
Комментарии
Дэн
4 мая, 12:09
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Тридцать лет позора.
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