Хиллари Клинтон - израильским СМИ: Трамп - это проект Путина 🔊 Воспроизвести Бывшая глава американского госдепа рассказала о "тайне отношений" президентов США и России, а также о том, что думает о Нетаниягу



Трамп и Путин. Фото: AFP



"Трамп восхищается Путиным. Причем до такой степени, что готов продвигать любые его идеи. Он подрывает изнутри НАТО, ослабляет Евросоюз. Он уничтожил климатическое соглашение, вышел из ядерного соглашения с Ираном. Он делает Америку слабой. Все это часть тайного сценария Путина". Об этом сказала Хиллари Клинтон в эксклюзивном интервью Амиру Каминеру, которое публикуется 1 мая в газете



По словам бывшей первой леди США и главы американской дипломатии, никто не знает, как далеко простираются отношения Дональда Трампа и Владимира Путина, как часто и о чем они говорят, какие строят планы. Вместе с тем, Хиллари Клинтон совершенно уверена, что именно с помощью российского президента Трампу удалось победить ее на выборах и стать президентом США. "Трамп восхищается Путиным. Причем до такой степени, что готов продвигать любые его идеи. Он подрывает изнутри НАТО, ослабляет Евросоюз. Он уничтожил климатическое соглашение, вышел из ядерного соглашения с Ираном. Он делает Америку слабой. Все это часть тайного сценария Путина". Об этом сказала Хиллари Клинтон в эксклюзивном интервью Амиру Каминеру, которое публикуется 1 мая в газете "Едиот ахронот". По словам бывшей первой леди США и главы американской дипломатии, никто не знает, как далеко простираются отношения Дональда Трампа и Владимира Путина, как часто и о чем они говорят, какие строят планы. Вместе с тем, Хиллари Клинтон совершенно уверена, что именно с помощью российского президента Трампу удалось победить ее на выборах и стать президентом США.



Именно по этой причине, как считает Хиллари Клинтон, российский президент отдал приказ своим спецслужбам задействовать любые каналы для слива компромата против нее и подрыва ее репутации. "Нам точно известно, как это делалось, у нас есть документы, подтверждающие, как отдавались приказы и проводился инструктаж. Разумеется все делалось организовано и целенаправленно", - считает Клинтон.



Хиллари Клинтон. Фото: AFP



Хиллари Клинтон сетует на американские СМИ, которые, по ее словам, подхватили "эти небылицы" и, сами того не понимая, работали на Путина.



"По большому счету политика никого не интересует. Интересует личность кандидата в президенты. На этом все и строится", - считает Хиллари Клинтон.



Бывшая глава госдепа США затрудняется назвать хотя бы одно достижение Дональда Трампа. "Если вспомню, я обязательно позвоню", - пообещала она журналисту "Едиот ахронот" Амиру Каминеру.



Публикации Трампа в Twitter Клинтон считает "идеальным средством" отвлечения народа от истинных проблем. Люди обсуждают не реальные события, а то, как Трамп оскорбил в Twitter очередную рок-звезду или своего конкурента. "Это часть стратегии, и соцсети - идеальная платформа для этого", - полагает она.



По мнению Клинтон, Трамп по сути своей такой же тиран (как Путин), и был бы счастлив отправить всех своих соперников в тюрьму. А выход, по ее мнению, состоит в скорейшей замене его на президента-демократа.



Хиллари Клинтон печалит "угасание либеральной идеи во всем мире" и появление во власти популистов или авторитарных лидеров. "



Отвечая на вопрос, принадлежит ли Биньямин Нетаниягу к такому типу лидеров, Хиллари Клинтон выбирает обтекаемые формулировки: "Израильская политика во многом подорвана, что не помогает ни Израилю, ни палестинцам, ни общей ситуации на Ближнем Востоке, ни США, которые заинтересованы в региональной стабильности".



План мирного урегулирования, который презентовала администрация США ("сделка века"), Хиллари Клинтон считает "неадекватным". Она считает, что "палестинцы на Западном берегу хотят мира", однако ее беспокоит ХАМАС в Газе.



В интервью "Едиот ахронот" Хиллари Клинтон коснулась и многих других вопросов, в том числе ядерной сделки с Ираном, ситуации в Сирии, влиянии "гендерных стереотипов на политические процессы", "жизни после политики" - встречах с внуками, семейных посиделках, Грете Тунберг и пр. О Монике Ливински не упоминалось.



Источник: vesty.co.il "Путин решил убрать меня любой ценой, - говорит Хиллари Клинтон в интервью "Едиот ахронот". - Путин точно знал, кто я и что планирую предпринять в отношении России. Во всем, что касается нарушений прав человека, узурпации власти. Он знал, что я твердо стою на фундаменте западной демократии и буду последовательно отстаивать интересы НАТО и Евросоюза".Именно по этой причине, как считает Хиллари Клинтон, российский президент отдал приказ своим спецслужбам задействовать любые каналы для слива компромата против нее и подрыва ее репутации. "Нам точно известно, как это делалось, у нас есть документы, подтверждающие, как отдавались приказы и проводился инструктаж. Разумеется все делалось организовано и целенаправленно", - считает Клинтон.Хиллари Клинтон сетует на американские СМИ, которые, по ее словам, подхватили "эти небылицы" и, сами того не понимая, работали на Путина."По большому счету политика никого не интересует. Интересует личность кандидата в президенты. На этом все и строится", - считает Хиллари Клинтон.Бывшая глава госдепа США затрудняется назвать хотя бы одно достижение Дональда Трампа. "Если вспомню, я обязательно позвоню", - пообещала она журналисту "Едиот ахронот" Амиру Каминеру.Публикации Трампа в Twitter Клинтон считает "идеальным средством" отвлечения народа от истинных проблем. Люди обсуждают не реальные события, а то, как Трамп оскорбил в Twitter очередную рок-звезду или своего конкурента. "Это часть стратегии, и соцсети - идеальная платформа для этого", - полагает она.По мнению Клинтон, Трамп по сути своей такой же тиран (как Путин), и был бы счастлив отправить всех своих соперников в тюрьму. А выход, по ее мнению, состоит в скорейшей замене его на президента-демократа.Хиллари Клинтон печалит "угасание либеральной идеи во всем мире" и появление во власти популистов или авторитарных лидеров. "Отвечая на вопрос, принадлежит ли Биньямин Нетаниягу к такому типу лидеров, Хиллари Клинтон выбирает обтекаемые формулировки: "Израильская политика во многом подорвана, что не помогает ни Израилю, ни палестинцам, ни общей ситуации на Ближнем Востоке, ни США, которые заинтересованы в региональной стабильности".План мирного урегулирования, который презентовала администрация США ("сделка века"), Хиллари Клинтон считает "неадекватным". Она считает, что "палестинцы на Западном берегу хотят мира", однако ее беспокоит ХАМАС в Газе.В интервью "Едиот ахронот" Хиллари Клинтон коснулась и многих других вопросов, в том числе ядерной сделки с Ираном, ситуации в Сирии, влиянии "гендерных стереотипов на политические процессы", "жизни после политики" - встречах с внуками, семейных посиделках, Грете Тунберг и пр. О Монике Ливински не упоминалось. Категории: политика Ключевые слова: Путин, Хиллари Клинтон, Трамп, Дональд Трамп — статья прочитана 64 раза Комментарии