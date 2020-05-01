В Турции заявили, что не намерены повышать цены на отдых в 2020 году 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников



По словам главы федерации отельеров Турции, государство оказывает достаточную поддержку сфере, чтобы переждать пандемию коронавируса, сообщает



После окончания пандемии и открытия границ цены на отдых в турецких отелях не будут подняты. Такое заявление сделал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Как пояснил чиновник, все контракты на 2020 год Турция заключила с турагентствами ещё в прошлом году.



— Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счёт пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами ещё в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах. Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом, – сказал Чорабатыр РИА "Новости". По словам главы федерации отельеров Турции, государство оказывает достаточную поддержку сфере, чтобы переждать пандемию коронавируса, сообщает ЛАЙФ После окончания пандемии и открытия границ цены на отдых в турецких отелях не будут подняты. Такое заявление сделал глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Как пояснил чиновник, все контракты на 2020 год Турция заключила с турагентствами ещё в прошлом году.— Повышения цен из-за пандемии в этом году точно не будет, на этот счёт пусть никто не сомневается. Все контракты на этот сезон мы заключили с турагентствами ещё в прошлом году. И мы не можем задним числом повышать цены. Будь в этом году полное отсутствие туристов или, наоборот, переполненность отелей — цены остаются теми, которые согласованы в контрактах. Более того, для привлечения клиентов некоторые отели даже могут пойти на дополнительные скидки и кампании, но это не будет означать падения цен в целом, – сказал Чорабатыр РИА "Новости". По словам главы федерации, в Турции возлагают большую надежду не только на восстановление, но и на увеличение туристического потока из России после окончания пандемии.



— Важно, чтобы число заболевших упало, после чего правительства обеих стран откроют границы и возобновят авиасообщение. И тогда можно будет оценить, сколько к нам приедет туристов из России, — добавил Чорабатыр.



Как сообщал Лайф, об обратных мерах ограничения туристического потока ранее заявила Италия, страна не откроет границы для иностранных туристов до конца 2020 года. life.ru Категории: общество, экономика, дом и быт Ключевые слова: цены, Турция, вирус, курорт, пондемия — статья прочитана 156 раз Комментарии