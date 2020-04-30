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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Клайпеду идет груз нефти для Беларуси из Саудовской Аравии
В Клайпеду идет седьмой в этом году танкер с нефтью, предназначенной для Беларуси. На сей раз груз доставляется из Саудовской Аравии. Это первая партия нефти для Беларуси из этой страны, приобретенная у компании Saudi Aramco.
Представитель по связям с общественностью компании-оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте сообщила BNS, что, по предварительным данным, 87 тыс. тонн нефти на терминал 10-12 мая доставит танкер Ionic Astapi.
Представитель по связям с общественностью компании "Белнефтехим" Александр Тищенко, которого цитирует агентство "Интерфакс", сообщил, что около 80 тыс. тонн нефти приобретено у Saudi Aramco. Он не исключил, что в будущем могут быть и другие сделки с Saudi Aramco при наличии подходящей цены и положения на рынке.
Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси прибыл в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.
В марте в Клайпеду из России были доставлены четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги, и еще три из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.
География: Белоруссия
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