ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей 🔊 Воспроизвести



Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей, сообщает



«Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Вопрос в том, будет ли это возможно. Может быть, футболисты будут получать жёлтые карточки. Плевок — это хороший способ распространения вируса», — приводит Daily Mail слова председателя медицинского комитета ФИФА Мишеля Д'Хоге.



Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.



Ранее сообщалось, что в ФИФА хотят увеличить количество замен. Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей, сообщает RT «Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Вопрос в том, будет ли это возможно. Может быть, футболисты будут получать жёлтые карточки. Плевок — это хороший способ распространения вируса», — приводит Daily Mail слова председателя медицинского комитета ФИФА Мишеля Д'Хоге.Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.Ранее сообщалось, что в ФИФА хотят увеличить количество замен. russian.rt.com Категории: спорт, в мире Ключевые слова: футбол, ФИФА, правила — статья прочитана 145 раз Комментарии