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ФИФА может запретить футболистам плевать во время матчей



Международная федерация футбола (ФИФА) может запретить плевки на поле во время футбольных матчей, сообщает RT.

«Когда мы снова начнём играть в футбол, думаю, нам следует избегать плевков по максимуму. Вопрос в том, будет ли это возможно. Может быть, футболисты будут получать жёлтые карточки. Плевок — это хороший способ распространения вируса», — приводит Daily Mail слова председателя медицинского комитета ФИФА Мишеля Д'Хоге.

Из-за пандемии большинство футбольных и других спортивных соревнований было приостановлено, перенесено или отменено.

Ранее сообщалось, что в ФИФА хотят увеличить количество замен.
russian.rt.com
Категории: спорт, в мире
Ключевые слова: футбол, ФИФА, правила
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добавлена сегодня, 29 апреля, 08:00

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