Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Показатель потребительского доверия в Литве в апреле, по сравнению с мартом, снизился на 16 процентных пунктов до минус 16%, сообщил Департамент статистики. Это крупнейшее месячное падение с начала ведения таких исследований в 2001 году.



Наибольшее влияние на сокращение показателя оказали пессимистические прогнозы экономического положения страны, сложившегося в связи с ситуацией с СOVID-19.



Наиболее пессимистично жители оценивали экономическое положение страны и финансовые перспективы домашних хозяйств в ближайшие 12 месяцев.



В апреле 73% опрошенных жителей утверждали, что экономическое положение страны в ближайшие 12 месяцев ухудшиться, а 8% надеялись, что улучшиться (в марте – соответственно 37 и 20%).



Количество жителей, ожидающих улучшения финансового положения собственных домашних хозяйств, сократилось с 20 до 13%, а ожидающих ухудшения – выросло на 18 пунктов (с 15 до 33%). Показатель потребительского доверия в Литве в апреле, по сравнению с мартом, снизился на 16 процентных пунктов до минус 16%, сообщил Департамент статистики. Это крупнейшее месячное падение с начала ведения таких исследований в 2001 году.Наибольшее влияние на сокращение показателя оказали пессимистические прогнозы экономического положения страны, сложившегося в связи с ситуацией с СOVID-19.Наиболее пессимистично жители оценивали экономическое положение страны и финансовые перспективы домашних хозяйств в ближайшие 12 месяцев.В апреле 73% опрошенных жителей утверждали, что экономическое положение страны в ближайшие 12 месяцев ухудшиться, а 8% надеялись, что улучшиться (в марте – соответственно 37 и 20%).Количество жителей, ожидающих улучшения финансового положения собственных домашних хозяйств, сократилось с 20 до 13%, а ожидающих ухудшения – выросло на 18 пунктов (с 15 до 33%). За год (в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года) показатель потребительского доверия сократился на 21 проц. пункт.



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Производитель автомобильной проводки Yazaki Wiring Technologies Lietuva, действующий в Клайпедской свободной экономической зоне и принадлежащий японскому концерну Yazaki, увольняет 89 работников.



Об этом компания сообщила во вторник Службе занятости. По данным Фонда социального страхования (Sodra) в данный момент на предприятии работают 1172 человека.



Выручка Yazaki Wiring Technologies Lietuva в финансовом году периода 2018-2019 гг. составила 64,346 млн евро, что на 57% больше, чем в предыдущий финансовый год, а ее чистая прибыль выросла на 52,8%, или до 4,026 млн евро.



Компания, действующая в Литве с 1993 года, производит системы проводов для грузовиков шведского Volvo, французского Renault и легковых автомобилей германского Mercedes-Benz.



100% акций литовского предприятия принадлежат немецкой Yazaki Wiring Technologies, которая, свою очередь, принадлежит японской Yazaki Corporation.



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Из общего количество запрошенных субсидий за отправленных в простой работников, их получили 96% компаний, сообщил во вторник министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.



По словам министра, по поводу субсидий обратились более 12 тыс. компаний, из них 11,7 тыс. уже получили выплаты. Выплаченная сумма составляет почти 10 млн евро.



"Мы по-прежнему призываем предприятия обращаться, ведь в оставшиеся дни апреля еще можно попросить субсидии за март, потом такие заявления можно подавать только за апрель", – сказал Л. Кукурайтис во вторник радиостанции LRT.



По его словам, выплата субсидий ускорилась, она отстает на один-два дня от подачи прошения.



"Компаниям, которые подали в пятницу, уже все выплачено, сейчас мы работаем с прошениями, поданным в понедельник и в этот день. Само начало с выплатами, следует признать, затянулось, но с конца прошлой недели темп вырос до максимального. Такой темп должен быть обеспечен до самого конца карантина", – сказал министр.



Работодатели, которые объявили простой и в данный момент сохраняют рабочие места, государство выплачивает субсидии в размере 70% зарплаты работников, но не более 1,5 минимальной зарплаты (910,5 евро до уплаты налогов или 656 евро "на руки").



Такая выплата выделяется, если работодатель сам согласится выплатить 30% зарплаты и сохранит не менее половины рабочих мест хотя бы в течении трех месяцев с конца выплаты субсидии.



Не желающие платить часть в 30% зарплаты, получат субсидию в 90%, а 10% должны будут выделить сами. Однако в данном случае максимальная субсидия составит лишь одну минимальную месячную зарплату (607 евро до уплаты налогов или 437 евро "на руки"), половину рабочих мест работодатели должны сохранить также минимум три месяца.



Работодатели не получат субсидии, если уволили работников по собственной инициативе, без их вины или не использовали возможность неоплачиваемого отпуска по просьбе работника.



Самостоятельно работающим лицам на период карантина выделяется 257 евро в месяц.



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Объёмы розничной торговли в Литве, без учёта предприятий по торговле автомобилями, предприятий общепита и по продаже напитков, в марте этого года по причине введенного карантина составили 905,5 млн евро (без НДС) – на 10,4% меньше, чем в феврале этого года.



Между тем, оборот предприятий общепита и по продаже напитков в марте составил 37,5 млн евро и был на 46,5% меньше, чем в феврале, сообщил Департамент статистики.



За месяц оборот торговых предприятий пищевых продуктов вырос на 2,6%, а оборот торговли непищевыми товарами сократился на 22,1%, продажи горючего на – 10,5%.



За год – в марте, по сравнению с мартом прошлого года – торговый оборот (без НДС) сократился на 5,7%. Оборот компаний торговли пищевыми продуктами вырос на 5,5%, торговля прочими товарами сократилась на 14,3%, а горючим – 10,8%.



Оборот предприятий общепита и поставок напитков за год сократился на 44,9%.



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Оператор терминалов СПГ и нефти Klaipеdos nafta выплатит акционерам 7,9 млн евро дивидендов, или по 2 цента на акцию - всю чистую прибыль за 2019 год.



Решение о дивидендах акционеры предприятия приняли во вторник. 100% прибыли предприятие выплачивает в качестве дивидендов уже третий год подряд, сообщили в Klaipеdos nafta.



Государству предприятие выплатит 5,5 млн евро, а второму по величине акционеру - концерну Achemos grupе - около 789 тыс. евро. Концерн был недоволен планами выплатить в качестве дивидендов всю прошлогоднюю прибыль.



Доход Klaipedos naftа в прошлом году составил 104 млн евро, прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) была 65,8 млн евро.



72,32 % акций принадлежит государству, 10,41 % акций управляет концерн Achemos grupe.



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Телекоммуникационная компания Telia Lietuva, заработавшая в прошлом году 54,889 млн евро чистой прибыли, направит на выплату дивидендов 52,435 млн евро, или 9 центов за акцию, во вторник решили акционеры, сообщила на вильнюсской бирже Nasdaq компания Telia Lietuva.



Вместе с нераспределенной прибылью предыдущих лет акционеры распределили в целом 140,08 млн евро, из которых 87,645 млн евро перенесены на следующий финансовый год.



В прошлом году компания Telia Lietuva выплатила 46,609 млн евро дивидендов, или 8 центов за акцию.



Консолидированные доходы от продаж компании Telia Lietuvа в прошлом году выросли на 3,1 % и составили 388,299 млн евро, консолидированная чистая прибыль почти не изменилась (выросла на 0,05 %.) и составила 54,726 млн евро. Только основные доходы от продаж выросли на 3,1 % и составили 389,292 млн евро, чистая прибыль – на 0,8 % и составила 54,889 млн евро.



88,15 % акций компании Telia Lietuvа находятся у шведской компании Telia Company. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Achemos grupe, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии