100 спортивных звёзд Литвы 🔊 Воспроизвести Паулюс Пультинявичюс (слева) и Глеб Пидлужный







Союз спортивных федераций Литвы совместно с государственной телерадиокомпанией LRT подвели итоги голосования спортивных болельщиков, определявших лучших спортсменов нашей страны по итогам 2019 года.



По мнению общественности, право войти в «золотую» десятку литовских звёзд спорта заслужили Виктория Андрулите (парусный спорт), Лаура Асадаускайте-Заднепровскене (современное пятиборье), Миндаугас Гришконис (гребля), Симона Крупецкайте (велосипедный спорт, трек), Эдис Матусявичюс (лёгкая атлетика, метание копья), Данас Рапшис (плавание), Домантас Сабонис (баскетбол), Эвалдас Содейка и Ева Жукаускайте-Содейкене (спортивные танцы), По мнению общественности, право войти в «золотую» десятку литовских звёзд спорта заслужили Виктория Андрулите (парусный спорт), Лаура Асадаускайте-Заднепровскене (современное пятиборье), Миндаугас Гришконис (гребля), Симона Крупецкайте (велосипедный спорт, трек), Эдис Матусявичюс (лёгкая атлетика, метание копья), Данас Рапшис (плавание), Домантас Сабонис (баскетбол), Эвалдас Содейка и Ева Жукаускайте-Содейкене (спортивные танцы), Роберт Творогал (спортивная гимнастика) и Хенрикас Жустаутас (гребля на байдарках и каноэ). Приятно, что в ТОП-10 попал и Роберт Творогал, беседу с которым «Обзор» опубликовал после победы гимнаста на II Европейских играх.



«Обзор» с удовольствием отмечает, что в сотню самых популярных спортивных звёзд 2019 года в такой далеко не шахматной стране вошли и два шахматиста, причём молодых. Это большой успех представителей этого вида спорта.



Так, в число «бронзовых звёзд» (41-100 места) попали 18-летний гроссмейстер Паулюс Пультинявичюс из Мариянполе и 13-летний клайпедчанин Глеб Пидлужный.



Благодаря своим весомым успехам на международных турнирах, П. Пультинявичюс в прошлом году стал самым молодым гроссмейстером в истории Литвы. Сегодня он занимает четвёртую (!) строчку в рейтинге самых именитых шахматистов Литвы.



Г.Пидлужный в прошлом году в Минске на чемпионате мира по блицу стал вице-чемпионом в возрастной категории до 12 лет.



Кстати, оба молодых шахматиста были в составе команды Литвы до 18 лет, завоевавших «бронзу» в Таллине на чемпионате молодёжных команд Европы по быстрым шахматам. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Глеб Пидлужный, Союз спортивных федераций Литвы, 100 спортивных звёзд Литвы, Роберт Творогал — статья прочитана 129 раз Комментарии