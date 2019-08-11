Роберт Творогал: «Спорт – это нелегко» 🔊 Воспроизвести Совсем недавно в Минске завершились II Европейские игры, где представители Литвы завоевали две золотые медали. Одну из них увёз домой 24-летний Роберт ТВОРОГАЛ, победив в соревнованиях по спортивной гимнастике – в упражнениях на перекладине.



Роберт посещал вильнюсскую гимнастическую школу. Его тренером на данный момент является Евгений Измоденов.



Чемпион рассказал «Обзору» о своей жизни, о том как он пришёл в спортивную гимнастику, какую роль спорт играет в его судьбе и дал несколько советов тем, кто задумывается об успешном спортивном будущем.



– Роберт, расскажите, как вы пришли в спортивную гимнастику?



– Это было в пять лет. Я помню, что я не любил ходить в садик и, возможно, из-за этого родители отправили меня в спортивную гимнастику. Плюс ко всему этому я был очень энергичным ребёнком, забирался на деревья, гаражи. Видимо, так родители хотели направить мою энергию в какое-то полезное русло. Роберт посещал вильнюсскую гимнастическую школу. Его тренером на данный момент является Евгений Измоденов.Чемпион рассказал «Обзору» о своей жизни, о том как он пришёл в спортивную гимнастику, какую роль спорт играет в его судьбе и дал несколько советов тем, кто задумывается об успешном спортивном будущем.– Это было в пять лет. Я помню, что я не любил ходить в садик и, возможно, из-за этого родители отправили меня в спортивную гимнастику. Плюс ко всему этому я был очень энергичным ребёнком, забирался на деревья, гаражи. Видимо, так родители хотели направить мою энергию в какое-то полезное русло. – Гимнастика понравилась вам сразу?



– Первые пять лет было круто. Нравилось даже то, что страшно было делать. Я преодолевал свой страх и просто делал то, что должен был. Это продолжалось примерно до десяти лет. Ближе к подростковому возрасту стало тяжелее. В таком возрасте всё болит, везде падаешь, ударяешься.



– А как сейчас?



– Сейчас стал лениться. Условий нет, конкурентов в зале нет. В Литве только один конкурент, и то - из Каунаса. Тренировки проходят в зале, наполненном детьми. Дети кричат, орут, мешают - это всё влияет на настроение. Бывает, как на поминки в зал иду.



– Бывало ли такое, чтобы вы хотели всё бросить?



– Очень часто такое бывает. Вот даже сейчас я отдохнул, ничего не делал. А скоро снова нужно восстанавливаться, это тяжело, и приходится себя заставлять. Но бывают моменты, когда очень нравится заниматься спортом. По-разному бывает.



– Как вы поддерживаете интерес к спорту?



– Сам себе говоришь - «надо!», идёшь дальше и делаешь всё, что надо.



– Кто является вашим кумиром?



– Одного трудно выделить. Это, в основном, все русские, из украинцев, например, Олег Верняев. Китайцы и японцы нравятся, у них линии очень красивые. У кого-то красивая линия может понравиться или другой элемент гимнастики. Не могу выделить кого-то одного.



– Ваши родители имеют отношение к спорту?



– Нет, совершенно никакого.



– А почему тогда именно на спортивную гимнастику вас записали?



– Не знаю, никогда не интересовался. Может, близко было от дома (улыбается).



– У вас польские корни?



– Да, я из польской семьи, школу тоже польскую закончил.



– Как стать спортсменом, не запустив общеобразовательную школу? Тяжело ли это совмещать?



– Я не учился, честно говоря. Я прогуливал, мне было не интересно, я часто не выполнял домашнюю работу. Но на тот момент я просто делал то, что нужно было, просто жил повседневной рутиной.



Да, как сейчас вспоминаю, было сложно, я шёл в школу, после чего домой на полчаса поесть и сразу на тренировку. Вечером возвращался, хотелось ещё и с друзьями встретиться. Родители пилили: «Делай домашнее задание!». Бывало, халтурил с «домашкой», многое не выполнял.



Весь день я практически не бывал дома. Но тогда я этого не замечал, не думал о том, тяжело мне или нет. Но не факт, что, если бы не было спортивной гимнастики, я учился бы лучше. Есть дети, которые просто не учатся, хотя имеют на это время. Я всегда был ближе к спорту, футбол и волейбол тоже у меня неплохо получались.



– Вы женаты или, может быть, у вас есть девушка?



– Нет, на данный момент я свободен.



– О чём вы мечтаете?



– Хороший вопрос (улыбается). Я хотел бы найти «ту» девушку. Связать с кем-то свою судьбу, что-то вместе делать, создать семью. Путешествовать тоже очень хотелось бы.



– Как вам кажется, в связи со спортивной карьерой вам тяжелее найти девушку или наоборот?



– У меня не было другой жизни, мне просто не с чем сравнивать. Даже если взять мой обычный день, то в первую часть дня хочется с кем-то встретиться, а после второй половины дня, после тяжёлых тренировок, такое желание пропадает. Думаю, это как-то всё-таки отражается. Да и от желания много зависит, значит. Возможно, недостаточно желания.



– Как обычно проходит Ваш день?



– Проснувшись, утром вообще не завтракаю. Бывает, если я встану в 7 часов, что маловероятно, тогда в 9 часов я могу позавтракать. А так я встаю и иду сразу на тренировку, могу только водички или сока выпить.



– Получается, строгого режима нет?



– Это такой мой режим. Я всегда так встаю.



– У вас есть какие-то запреты в еде?



– Это уже от меня зависит, могу себе что-то запретить. За весом надо следить, но не слишком. Если много ем, то животик начинает появляться. Я за выходные могу пару килограммов набрать и за один понедельник их сбросить.



– Это мечта многих девушек, чтобы за один день сбросить несколько килограммов. А отпуск у вас бывает?



– Бывает, один-два раза в году. Но я не очень люблю уходить в отпуск, потом тяжело возвращаться в спорт.



– Кроме спортивной гимнастики, чем увлекаетесь?



– Когда-то занимался паркуром, прыгали по зданиям, по крышам, на охранников «нарывались». Хулиганили, было дело. Были такие увлечения (улыбается).



Сейчас я стал более спокоен. Больше стал смотреть сериалы, в компьютерные игры иногда поигрываю. Последнее время начал природу больше ценить, всю её красоту замечать. Погулять на природе люблю. В деревню начал чаще выезжать. Спокойствие стало важной частью моей жизни.



– Ближайшие планы, соревнования?



– Вскоре будут соревнования в Израиле. Планируем отправиться в Грузию в начале осени. Возможно, будет ещё Париж и потом - на чемпионат мира в Штутгарте.



– Это должно быть интересно, столько разных стран посещаете…



– Если ты едешь отдыхать, то да, возможно, это интересно, а когда у тебя один-два дня, тогда не очень. После соревнований просто нет сил куда-либо ходить. Постоянно мышцы болят, и желания куда-либо пойти нет.



Помню, поехали мы однажды в Канаду, так я через силу, через боль в город пошёл. Чтобы просто увидеть хоть что-то.



– Расскажите про прошедшие в Минске Европейские игры, на которых вы завоевали золотую медаль. Изменилась ли ваша жизнь после этого?



- Во время Европейских игр на перекладине я занял 1-е место, в многоборье - 7-е. В многоборье это довольно хороший результат. Мой конёк – это всё-таки перекладина.



Ничего особо не изменилось. Я мечтал о победе, не раз визуализировал это в своих мыслях. Читал немало про визуализацию. Часто прокручивал этот момент у себя в голове. Всегда мечтал взять медаль в руку и помахать ею всем. И тут получил первое место, я просто был безумно рад, что это реально сбылось. Но это чувство моментально прошло. Люди поздравляют, это вдохновляет на новые достижения.



– Как стать чемпионом в своей области? Какие три совета вы бы дали?



– Правильное питание, регулярное выполнение упражнений и, конечно же, хороший тренер.



– Первые пять лет было круто. Нравилось даже то, что страшно было делать. Я преодолевал свой страх и просто делал то, что должен был. Это продолжалось примерно до десяти лет. Ближе к подростковому возрасту стало тяжелее. В таком возрасте всё болит, везде падаешь, ударяешься.– Сейчас стал лениться. Условий нет, конкурентов в зале нет. В Литве только один конкурент, и то - из Каунаса. Тренировки проходят в зале, наполненном детьми. Дети кричат, орут, мешают - это всё влияет на настроение. Бывает, как на поминки в зал иду.– Очень часто такое бывает. Вот даже сейчас я отдохнул, ничего не делал. А скоро снова нужно восстанавливаться, это тяжело, и приходится себя заставлять. Но бывают моменты, когда очень нравится заниматься спортом. По-разному бывает.– Сам себе говоришь - «надо!», идёшь дальше и делаешь всё, что надо.– Одного трудно выделить. Это, в основном, все русские, из украинцев, например, Олег Верняев. Китайцы и японцы нравятся, у них линии очень красивые. У кого-то красивая линия может понравиться или другой элемент гимнастики. Не могу выделить кого-то одного.– Нет, совершенно никакого.– Не знаю, никогда не интересовался. Может, близко было от дома ().– Да, я из польской семьи, школу тоже польскую закончил.– Я не учился, честно говоря. Я прогуливал, мне было не интересно, я часто не выполнял домашнюю работу. Но на тот момент я просто делал то, что нужно было, просто жил повседневной рутиной.Да, как сейчас вспоминаю, было сложно, я шёл в школу, после чего домой на полчаса поесть и сразу на тренировку. Вечером возвращался, хотелось ещё и с друзьями встретиться. Родители пилили: «Делай домашнее задание!». Бывало, халтурил с «домашкой», многое не выполнял.Весь день я практически не бывал дома. Но тогда я этого не замечал, не думал о том, тяжело мне или нет. Но не факт, что, если бы не было спортивной гимнастики, я учился бы лучше. Есть дети, которые просто не учатся, хотя имеют на это время. Я всегда был ближе к спорту, футбол и волейбол тоже у меня неплохо получались.– Нет, на данный момент я свободен.– Хороший вопрос (). Я хотел бы найти «ту» девушку. Связать с кем-то свою судьбу, что-то вместе делать, создать семью. Путешествовать тоже очень хотелось бы.– У меня не было другой жизни, мне просто не с чем сравнивать. Даже если взять мой обычный день, то в первую часть дня хочется с кем-то встретиться, а после второй половины дня, после тяжёлых тренировок, такое желание пропадает. Думаю, это как-то всё-таки отражается. Да и от желания много зависит, значит. Возможно, недостаточно желания.– Проснувшись, утром вообще не завтракаю. Бывает, если я встану в 7 часов, что маловероятно, тогда в 9 часов я могу позавтракать. А так я встаю и иду сразу на тренировку, могу только водички или сока выпить.– Это такой мой режим. Я всегда так встаю.– Это уже от меня зависит, могу себе что-то запретить. За весом надо следить, но не слишком. Если много ем, то животик начинает появляться. Я за выходные могу пару килограммов набрать и за один понедельник их сбросить.– Бывает, один-два раза в году. Но я не очень люблю уходить в отпуск, потом тяжело возвращаться в спорт.– Когда-то занимался паркуром, прыгали по зданиям, по крышам, на охранников «нарывались». Хулиганили, было дело. Были такие увлечения ().Сейчас я стал более спокоен. Больше стал смотреть сериалы, в компьютерные игры иногда поигрываю. Последнее время начал природу больше ценить, всю её красоту замечать. Погулять на природе люблю. В деревню начал чаще выезжать. Спокойствие стало важной частью моей жизни.– Вскоре будут соревнования в Израиле. Планируем отправиться в Грузию в начале осени. Возможно, будет ещё Париж и потом - на чемпионат мира в Штутгарте.– Если ты едешь отдыхать, то да, возможно, это интересно, а когда у тебя один-два дня, тогда не очень. После соревнований просто нет сил куда-либо ходить. Постоянно мышцы болят, и желания куда-либо пойти нет.Помню, поехали мы однажды в Канаду, так я через силу, через боль в город пошёл. Чтобы просто увидеть хоть что-то.- Во время Европейских игр на перекладине я занял 1-е место, в многоборье - 7-е. В многоборье это довольно хороший результат. Мой конёк – это всё-таки перекладина.Ничего особо не изменилось. Я мечтал о победе, не раз визуализировал это в своих мыслях. Читал немало про визуализацию. Часто прокручивал этот момент у себя в голове. Всегда мечтал взять медаль в руку и помахать ею всем. И тут получил первое место, я просто был безумно рад, что это реально сбылось. Но это чувство моментально прошло. Люди поздравляют, это вдохновляет на новые достижения.– Правильное питание, регулярное выполнение упражнений и, конечно же, хороший тренер. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: Творогал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178 — статья прочитана 174 раза Комментарии