Роберт Творогал: «Спорт – это нелегко»

Роберт посещал вильнюсскую гимнастическую школу. Его тренером на данный момент является Евгений Измоденов.
Чемпион рассказал «Обзору» о своей жизни, о том как он пришёл в спортивную гимнастику, какую роль спорт играет в его судьбе и дал несколько советов тем, кто задумывается об успешном спортивном будущем.
– Роберт, расскажите, как вы пришли в спортивную гимнастику?
– Это было в пять лет. Я помню, что я не любил ходить в садик и, возможно, из-за этого родители отправили меня в спортивную гимнастику. Плюс ко всему этому я был очень энергичным ребёнком, забирался на деревья, гаражи. Видимо, так родители хотели направить мою энергию в какое-то полезное русло.
– Гимнастика понравилась вам сразу?
– Первые пять лет было круто. Нравилось даже то, что страшно было делать. Я преодолевал свой страх и просто делал то, что должен был. Это продолжалось примерно до десяти лет. Ближе к подростковому возрасту стало тяжелее. В таком возрасте всё болит, везде падаешь, ударяешься.
– А как сейчас?
– Сейчас стал лениться. Условий нет, конкурентов в зале нет. В Литве только один конкурент, и то - из Каунаса. Тренировки проходят в зале, наполненном детьми. Дети кричат, орут, мешают - это всё влияет на настроение. Бывает, как на поминки в зал иду.
– Бывало ли такое, чтобы вы хотели всё бросить?
– Очень часто такое бывает. Вот даже сейчас я отдохнул, ничего не делал. А скоро снова нужно восстанавливаться, это тяжело, и приходится себя заставлять. Но бывают моменты, когда очень нравится заниматься спортом. По-разному бывает.
– Как вы поддерживаете интерес к спорту?
– Сам себе говоришь - «надо!», идёшь дальше и делаешь всё, что надо.
– Кто является вашим кумиром?
– Одного трудно выделить. Это, в основном, все русские, из украинцев, например, Олег Верняев. Китайцы и японцы нравятся, у них линии очень красивые. У кого-то красивая линия может понравиться или другой элемент гимнастики. Не могу выделить кого-то одного.
– Ваши родители имеют отношение к спорту?
– Нет, совершенно никакого.
– А почему тогда именно на спортивную гимнастику вас записали?
– Не знаю, никогда не интересовался. Может, близко было от дома (улыбается).
– У вас польские корни?
– Да, я из польской семьи, школу тоже польскую закончил.
– Как стать спортсменом, не запустив общеобразовательную школу? Тяжело ли это совмещать?
– Я не учился, честно говоря. Я прогуливал, мне было не интересно, я часто не выполнял домашнюю работу. Но на тот момент я просто делал то, что нужно было, просто жил повседневной рутиной.
Да, как сейчас вспоминаю, было сложно, я шёл в школу, после чего домой на полчаса поесть и сразу на тренировку. Вечером возвращался, хотелось ещё и с друзьями встретиться. Родители пилили: «Делай домашнее задание!». Бывало, халтурил с «домашкой», многое не выполнял.
Весь день я практически не бывал дома. Но тогда я этого не замечал, не думал о том, тяжело мне или нет. Но не факт, что, если бы не было спортивной гимнастики, я учился бы лучше. Есть дети, которые просто не учатся, хотя имеют на это время. Я всегда был ближе к спорту, футбол и волейбол тоже у меня неплохо получались.
– Нет, на данный момент я свободен.
– О чём вы мечтаете?
– Хороший вопрос (улыбается). Я хотел бы найти «ту» девушку. Связать с кем-то свою судьбу, что-то вместе делать, создать семью. Путешествовать тоже очень хотелось бы.
– Как вам кажется, в связи со спортивной карьерой вам тяжелее найти девушку или наоборот?
– У меня не было другой жизни, мне просто не с чем сравнивать. Даже если взять мой обычный день, то в первую часть дня хочется с кем-то встретиться, а после второй половины дня, после тяжёлых тренировок, такое желание пропадает. Думаю, это как-то всё-таки отражается. Да и от желания много зависит, значит. Возможно, недостаточно желания.
– Как обычно проходит Ваш день?
– Проснувшись, утром вообще не завтракаю. Бывает, если я встану в 7 часов, что маловероятно, тогда в 9 часов я могу позавтракать. А так я встаю и иду сразу на тренировку, могу только водички или сока выпить.
– Получается, строгого режима нет?
– Это такой мой режим. Я всегда так встаю.
– У вас есть какие-то запреты в еде?
– Это уже от меня зависит, могу себе что-то запретить. За весом надо следить, но не слишком. Если много ем, то животик начинает появляться. Я за выходные могу пару килограммов набрать и за один понедельник их сбросить.
– Это мечта многих девушек, чтобы за один день сбросить несколько килограммов. А отпуск у вас бывает?
– Бывает, один-два раза в году. Но я не очень люблю уходить в отпуск, потом тяжело возвращаться в спорт.
– Кроме спортивной гимнастики, чем увлекаетесь?
– Когда-то занимался паркуром, прыгали по зданиям, по крышам, на охранников «нарывались». Хулиганили, было дело. Были такие увлечения (улыбается).
Сейчас я стал более спокоен. Больше стал смотреть сериалы, в компьютерные игры иногда поигрываю. Последнее время начал природу больше ценить, всю её красоту замечать. Погулять на природе люблю. В деревню начал чаще выезжать. Спокойствие стало важной частью моей жизни.
– Ближайшие планы, соревнования?
– Вскоре будут соревнования в Израиле. Планируем отправиться в Грузию в начале осени. Возможно, будет ещё Париж и потом - на чемпионат мира в Штутгарте.
– Это должно быть интересно, столько разных стран посещаете…
– Если ты едешь отдыхать, то да, возможно, это интересно, а когда у тебя один-два дня, тогда не очень. После соревнований просто нет сил куда-либо ходить. Постоянно мышцы болят, и желания куда-либо пойти нет.
Помню, поехали мы однажды в Канаду, так я через силу, через боль в город пошёл. Чтобы просто увидеть хоть что-то.
– Расскажите про прошедшие в Минске Европейские игры, на которых вы завоевали золотую медаль. Изменилась ли ваша жизнь после этого?
- Во время Европейских игр на перекладине я занял 1-е место, в многоборье - 7-е. В многоборье это довольно хороший результат. Мой конёк – это всё-таки перекладина.
Ничего особо не изменилось. Я мечтал о победе, не раз визуализировал это в своих мыслях. Читал немало про визуализацию. Часто прокручивал этот момент у себя в голове. Всегда мечтал взять медаль в руку и помахать ею всем. И тут получил первое место, я просто был безумно рад, что это реально сбылось. Но это чувство моментально прошло. Люди поздравляют, это вдохновляет на новые достижения.
– Как стать чемпионом в своей области? Какие три совета вы бы дали?
– Правильное питание, регулярное выполнение упражнений и, конечно же, хороший тренер.
– Первые пять лет было круто. Нравилось даже то, что страшно было делать. Я преодолевал свой страх и просто делал то, что должен был. Это продолжалось примерно до десяти лет. Ближе к подростковому возрасту стало тяжелее. В таком возрасте всё болит, везде падаешь, ударяешься.
– А как сейчас?
– Сейчас стал лениться. Условий нет, конкурентов в зале нет. В Литве только один конкурент, и то - из Каунаса. Тренировки проходят в зале, наполненном детьми. Дети кричат, орут, мешают - это всё влияет на настроение. Бывает, как на поминки в зал иду.
– Бывало ли такое, чтобы вы хотели всё бросить?
– Очень часто такое бывает. Вот даже сейчас я отдохнул, ничего не делал. А скоро снова нужно восстанавливаться, это тяжело, и приходится себя заставлять. Но бывают моменты, когда очень нравится заниматься спортом. По-разному бывает.
– Как вы поддерживаете интерес к спорту?
– Сам себе говоришь - «надо!», идёшь дальше и делаешь всё, что надо.
– Кто является вашим кумиром?
– Одного трудно выделить. Это, в основном, все русские, из украинцев, например, Олег Верняев. Китайцы и японцы нравятся, у них линии очень красивые. У кого-то красивая линия может понравиться или другой элемент гимнастики. Не могу выделить кого-то одного.
– Ваши родители имеют отношение к спорту?
– Нет, совершенно никакого.
– А почему тогда именно на спортивную гимнастику вас записали?
– Не знаю, никогда не интересовался. Может, близко было от дома (улыбается).
– У вас польские корни?
– Да, я из польской семьи, школу тоже польскую закончил.
– Как стать спортсменом, не запустив общеобразовательную школу? Тяжело ли это совмещать?
– Я не учился, честно говоря. Я прогуливал, мне было не интересно, я часто не выполнял домашнюю работу. Но на тот момент я просто делал то, что нужно было, просто жил повседневной рутиной.
Да, как сейчас вспоминаю, было сложно, я шёл в школу, после чего домой на полчаса поесть и сразу на тренировку. Вечером возвращался, хотелось ещё и с друзьями встретиться. Родители пилили: «Делай домашнее задание!». Бывало, халтурил с «домашкой», многое не выполнял.
Весь день я практически не бывал дома. Но тогда я этого не замечал, не думал о том, тяжело мне или нет. Но не факт, что, если бы не было спортивной гимнастики, я учился бы лучше. Есть дети, которые просто не учатся, хотя имеют на это время. Я всегда был ближе к спорту, футбол и волейбол тоже у меня неплохо получались.
– Нет, на данный момент я свободен.
– О чём вы мечтаете?
– Хороший вопрос (улыбается). Я хотел бы найти «ту» девушку. Связать с кем-то свою судьбу, что-то вместе делать, создать семью. Путешествовать тоже очень хотелось бы.
– Как вам кажется, в связи со спортивной карьерой вам тяжелее найти девушку или наоборот?
– У меня не было другой жизни, мне просто не с чем сравнивать. Даже если взять мой обычный день, то в первую часть дня хочется с кем-то встретиться, а после второй половины дня, после тяжёлых тренировок, такое желание пропадает. Думаю, это как-то всё-таки отражается. Да и от желания много зависит, значит. Возможно, недостаточно желания.
– Как обычно проходит Ваш день?
– Проснувшись, утром вообще не завтракаю. Бывает, если я встану в 7 часов, что маловероятно, тогда в 9 часов я могу позавтракать. А так я встаю и иду сразу на тренировку, могу только водички или сока выпить.
– Получается, строгого режима нет?
– Это такой мой режим. Я всегда так встаю.
– У вас есть какие-то запреты в еде?
– Это уже от меня зависит, могу себе что-то запретить. За весом надо следить, но не слишком. Если много ем, то животик начинает появляться. Я за выходные могу пару килограммов набрать и за один понедельник их сбросить.
– Это мечта многих девушек, чтобы за один день сбросить несколько килограммов. А отпуск у вас бывает?
– Бывает, один-два раза в году. Но я не очень люблю уходить в отпуск, потом тяжело возвращаться в спорт.
– Кроме спортивной гимнастики, чем увлекаетесь?
– Когда-то занимался паркуром, прыгали по зданиям, по крышам, на охранников «нарывались». Хулиганили, было дело. Были такие увлечения (улыбается).
Сейчас я стал более спокоен. Больше стал смотреть сериалы, в компьютерные игры иногда поигрываю. Последнее время начал природу больше ценить, всю её красоту замечать. Погулять на природе люблю. В деревню начал чаще выезжать. Спокойствие стало важной частью моей жизни.
– Ближайшие планы, соревнования?
– Вскоре будут соревнования в Израиле. Планируем отправиться в Грузию в начале осени. Возможно, будет ещё Париж и потом - на чемпионат мира в Штутгарте.
– Это должно быть интересно, столько разных стран посещаете…
– Если ты едешь отдыхать, то да, возможно, это интересно, а когда у тебя один-два дня, тогда не очень. После соревнований просто нет сил куда-либо ходить. Постоянно мышцы болят, и желания куда-либо пойти нет.
Помню, поехали мы однажды в Канаду, так я через силу, через боль в город пошёл. Чтобы просто увидеть хоть что-то.
– Расскажите про прошедшие в Минске Европейские игры, на которых вы завоевали золотую медаль. Изменилась ли ваша жизнь после этого?
- Во время Европейских игр на перекладине я занял 1-е место, в многоборье - 7-е. В многоборье это довольно хороший результат. Мой конёк – это всё-таки перекладина.
Ничего особо не изменилось. Я мечтал о победе, не раз визуализировал это в своих мыслях. Читал немало про визуализацию. Часто прокручивал этот момент у себя в голове. Всегда мечтал взять медаль в руку и помахать ею всем. И тут получил первое место, я просто был безумно рад, что это реально сбылось. Но это чувство моментально прошло. Люди поздравляют, это вдохновляет на новые достижения.
– Как стать чемпионом в своей области? Какие три совета вы бы дали?
– Правильное питание, регулярное выполнение упражнений и, конечно же, хороший тренер.