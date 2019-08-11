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Роберт Творогал: «Спорт – это нелегко»

Совсем недавно в Минске завершились II Европейские игры, где представители Литвы завоевали две золотые медали. Одну из них увёз домой 24-летний Роберт ТВОРОГАЛ, победив в соревнованиях по спортивной гимнастике – в упражнениях на перекладине.

Роберт посещал вильнюсскую гимнастическую школу. Его тренером на данный момент является Евгений Измоденов.

Чемпион рассказал «Обзору» о своей жизни, о том как он пришёл в спортивную гимнастику, какую роль спорт играет в его судьбе и дал несколько советов тем, кто задумывается об успешном спортивном будущем.

– Роберт, расскажите, как вы пришли в спортивную гимнастику?

– Это было в пять лет. Я помню, что я не любил ходить в садик и, возможно, из-за этого родители отправили меня в спортивную гимнастику. Плюс ко всему этому я был очень энергичным ребёнком, забирался на деревья, гаражи. Видимо, так родители хотели направить мою энергию в какое-то полезное русло.
– Гимнастика понравилась вам сразу?

– Первые пять лет было круто. Нравилось даже то, что страшно было делать. Я преодолевал свой страх и просто делал то, что должен был. Это продолжалось примерно до десяти лет. Ближе к подростковому возрасту стало тяжелее. В таком возрасте всё болит, везде падаешь, ударяешься.

– А как сейчас?

– Сейчас стал лениться. Условий нет, конкурентов в зале нет. В Литве только один конкурент, и то - из Каунаса. Тренировки проходят в зале, наполненном детьми. Дети кричат, орут, мешают - это всё влияет на настроение. Бывает, как на поминки в зал иду.

– Бывало ли такое, чтобы вы хотели всё бросить?

– Очень часто такое бывает. Вот даже сейчас я отдохнул, ничего не делал. А скоро снова нужно восстанавливаться, это тяжело, и приходится себя заставлять. Но бывают моменты, когда очень нравится заниматься спортом. По-разному бывает.

– Как вы поддерживаете интерес к спорту?

– Сам себе говоришь - «надо!», идёшь дальше и делаешь всё, что надо.

– Кто является вашим кумиром?

– Одного трудно выделить. Это, в основном, все русские, из украинцев, например, Олег Верняев. Китайцы и японцы нравятся, у них линии очень красивые. У кого-то красивая линия может понравиться или другой элемент гимнастики. Не могу выделить кого-то одного.

– Ваши родители имеют отношение к спорту?

– Нет, совершенно никакого.

– А почему тогда именно на спортивную гимнастику вас записали?

– Не знаю, никогда не интересовался. Может, близко было от дома (улыбается).

– У вас польские корни?

– Да, я из польской семьи, школу тоже польскую закончил.

– Как стать спортсменом, не запустив общеобразовательную школу? Тяжело ли это совмещать?

– Я не учился, честно говоря. Я прогуливал, мне было не интересно, я часто не выполнял домашнюю работу. Но на тот момент я просто делал то, что нужно было, просто жил повседневной рутиной.

Да, как сейчас вспоминаю, было сложно, я шёл в школу, после чего домой на полчаса поесть и сразу на тренировку. Вечером возвращался, хотелось ещё и с друзьями встретиться. Родители пилили: «Делай домашнее задание!». Бывало, халтурил с «домашкой», многое не выполнял.

Весь день я практически не бывал дома. Но тогда я этого не замечал, не думал о том, тяжело мне или нет. Но не факт, что, если бы не было спортивной гимнастики, я учился бы лучше. Есть дети, которые просто не учатся, хотя имеют на это время. Я всегда был ближе к спорту, футбол и волейбол тоже у меня неплохо получались.

– Вы женаты или, может быть, у вас есть девушка?

– Нет, на данный момент я свободен.

– О чём вы мечтаете?

– Хороший вопрос (улыбается). Я хотел бы найти «ту» девушку. Связать с кем-то свою судьбу, что-то вместе делать, создать семью. Путешествовать тоже очень хотелось бы.

– Как вам кажется, в связи со спортивной карьерой вам тяжелее найти девушку или наоборот?

– У меня не было другой жизни, мне просто не с чем сравнивать. Даже если взять мой обычный день, то в первую часть дня хочется с кем-то встретиться, а после второй половины дня, после тяжёлых тренировок, такое желание пропадает. Думаю, это как-то всё-таки отражается. Да и от желания много зависит, значит. Возможно, недостаточно желания.

– Как обычно проходит Ваш день?

– Проснувшись, утром вообще не завтракаю. Бывает, если я встану в 7 часов, что маловероятно, тогда в 9 часов я могу позавтракать. А так я встаю и иду сразу на тренировку, могу только водички или сока выпить.

– Получается, строгого режима нет?

– Это такой мой режим. Я всегда так встаю.

– У вас есть какие-то запреты в еде?

– Это уже от меня зависит, могу себе что-то запретить. За весом надо следить, но не слишком. Если много ем, то животик начинает появляться. Я за выходные могу пару килограммов набрать и за один понедельник их сбросить.

– Это мечта многих девушек, чтобы за один день сбросить несколько килограммов. А отпуск у вас бывает?

– Бывает, один-два раза в году. Но я не очень люблю уходить в отпуск, потом тяжело возвращаться в спорт.

– Кроме спортивной гимнастики, чем увлекаетесь?

– Когда-то занимался паркуром, прыгали по зданиям, по крышам, на охранников «нарывались». Хулиганили, было дело. Были такие увлечения (улыбается).

Сейчас я стал более спокоен. Больше стал смотреть сериалы, в компьютерные игры иногда поигрываю. Последнее время начал природу больше ценить, всю её красоту замечать. Погулять на природе люблю. В деревню начал чаще выезжать. Спокойствие стало важной частью моей жизни.

– Ближайшие планы, соревнования?

– Вскоре будут соревнования в Израиле. Планируем отправиться в Грузию в начале осени. Возможно, будет ещё Париж и потом - на чемпионат мира в Штутгарте.

– Это должно быть интересно, столько разных стран посещаете…

– Если ты едешь отдыхать, то да, возможно, это интересно, а когда у тебя один-два дня, тогда не очень. После соревнований просто нет сил куда-либо ходить. Постоянно мышцы болят, и желания куда-либо пойти нет.

Помню, поехали мы однажды в Канаду, так я через силу, через боль в город пошёл. Чтобы просто увидеть хоть что-то.

– Расскажите про прошедшие в Минске Европейские игры, на которых вы завоевали золотую медаль. Изменилась ли ваша жизнь после этого?

- Во время Европейских игр на перекладине я занял 1-е место, в многоборье - 7-е. В многоборье это довольно хороший результат. Мой конёк – это всё-таки перекладина.

Ничего особо не изменилось. Я мечтал о победе, не раз визуализировал это в своих мыслях. Читал немало про визуализацию. Часто прокручивал этот момент у себя в голове. Всегда мечтал взять медаль в руку и помахать ею всем. И тут получил первое место, я просто был безумно рад, что это реально сбылось. Но это чувство моментально прошло. Люди поздравляют, это вдохновляет на новые достижения.

– Как стать чемпионом в своей области? Какие три совета вы бы дали?

– Правильное питание, регулярное выполнение упражнений и, конечно же, хороший тренер.

Йоана САЙКОВСКА, "Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: Творогал
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1178
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добавлена сегодня, 11 августа, 12:20

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