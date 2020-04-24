Президент Литвы - о карантине, обороне и международной политике 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа призывает жителей летом планировать поездки по Литве и таким образом способствовать поощрению внутреннего туризма.



В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие границ государства, он сказал, что сам в этом году хотел бы отдыхать и в Литве, а также предлагает и другим эту возможность.



"Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве – у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей сделать это. Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится", – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.



Более месяца назад в Литве был введен карантин, вскоре после этого жителям запретили поездки за границу, а иностранцам – прибытие в Литву. Карантин продлен до 11 мая, контроль на границах с Латвией и Польшей продлен до 14 мая. Литовский президент Гитанас Науседа призывает жителей летом планировать поездки по Литве и таким образом способствовать поощрению внутреннего туризма.В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие границ государства, он сказал, что сам в этом году хотел бы отдыхать и в Литве, а также предлагает и другим эту возможность."Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве – у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей сделать это. Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится", – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.Более месяца назад в Литве был введен карантин, вскоре после этого жителям запретили поездки за границу, а иностранцам – прибытие в Литву. Карантин продлен до 11 мая, контроль на границах с Латвией и Польшей продлен до 14 мая. * * *



Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что средства для военных закупок неизбежно сократятся, он также призвал рассмотреть оптимизацию военных закупок. По словам главы государства, сэкономленные средства могут быть направлены в другие сферы.



"Даже при сохранении того же процента средства на нужды обороны – 2% ВВП, в случае, если ВВП сокращается – некоторые прогнозы говорят о том, что сокращается на 8% – соответственно сокращаются и расходы на оборонные нужды, даже при сохранении процентного показателя", – заявил глава государства на пресс-конференции в пятницу.



Он отметил, что вопрос экономии оборонных средств должны решать ответственные за это лица. Однако сам он призвал рассмотреть возможную оптимизацию военных закупок.



"Вопрос о том, как экономики, пусть решают, прежде всего, те, кто ответственен за эти ассигнования, а мы всегда рядом, и одним из моих призывов и аспектов, который я всегда высказывал и командующему армией, и министру обороны, – мы действительно выделяем огромные, впечатляющие суммы на военные закупки, и мы не можем бездумно тратить деньги в этой сфере, ведь эти средства должны быть точно рассчитаны", – сказал Г. Науседа.



"Эти средства потенциально могут быть направлены на другие сферы жизни, которые также очень важны. Я надеюсь, что с этим осознанием и попытаются оптимизировать расходы", – добавил он.



В пятницу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в интервью радиостанции LRT, что в связи с тем, что из-за пандемического кризиса сокращаются валовой внутренний продукт (ВВП) и оборонный бюджет, придётся пересмотреть некоторые планы развития Вооружённых сил (ВС) и экономить, но он подчеркнул, что показатель оборонного финансирования в 2% ВВП должен быть сохранен.



Министерство финансов в этот понедельник обнародовало прогноз, что в этом году спад литовской экономики может составить 7,3%, но в следующем году рост экономики составит 6,6%. Сценарий опирается на предпосылку, что распространение коронавируса будет остановлено в первом полугодии нынешнего года.



* * *



Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что среди стран Восточного партнерства, скорее всего, сформируются две группы – одна из стран, которые стремятся к экономической выгоде от более тесных отношений с Евросоюзом, и другая группа более глубокой интеграции.



"Среди таких государств следует упомянуть Молдавию, Грузию и Украину, которые подписали договора об ассоциированном партнерстве Восточном партнерстве", – заявил глава государства на пресс-конференции в пятницу.



ОБ этом он заявил после бесед с лидерами Беларуси и Молдавии, составившихся в четверг и в пятницу. На следующей неделе Г. Науседа также планирует пообщаться с лидерами оставшихся стран Восточного партнерства с ЕС.



"Моя цель – установить контакт со всеми шестью государствами, чтобы выяснить их мотивацию на этом пути, то, какие реформы осуществляются, какие цели ставят сами страны", – пояснил президент.



"В понедельник планируется беседа с президентом Украины, потом со всеми тремя странами Закавказья", – добавил он.



По словам Г. Науседы, 18 июня в Брюсселе планируется обсудить перспективу Программы Восточного партнерства, однако президент выразил надежду на то, что до этого лидеры заинтересованных государств ЕС смогут связаться с лидерами стран-участниц программы.



"Литва должны быть среди государств, которым не безразлична судьба стран, которые когда-то находились в одном союзном государстве, их судьба очень важна и для ЕС . (...) И это прекрасный повод доказать, что мы не безразличны, что мы повышаем участие, заметность в этой части мира", – сказал президент.



Начало реализации Программы Восточного партнерства - 2009 года. В ней участвуют шесть соседних государств ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.



В среду Кабмин Литвы решил выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро другим странам-членам этой программы: Армении, Грузии, Молдавии и Украине.



* * *



Литва не меняет своей позиции по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако две страны будут общаться по заботящим их вопросам, утверждает глава Литовского государства.



По словам президента Гитанаса Науседы, который в четверг общался по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сказал, что услышал заверения в том, что проблема БелАЭС не станет препятствием в отношениях двух стран.



"Я очень прямо спросил белорусского президента, сказав, что наша позиция по БелАЭС и не закупке электроэнергии с этой станции остается, и будет неизменной: не станет ли этот аспект препятствием в общении и по другим вопросам? Его ответ был однозначным: нет, это не станет препятствием, и мы сможем обсуждать все вопросы, по которым есть возможность прийти к соглашению", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.



Отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли вето Литвы на соглашение ЕС и Беларусе об основах партнерства, Г. Науседа дал понять, что вопрос связан именно с БелАЭС.



"Что касается партнерства все очень просто, и вчера было четко названо: мы (Литва – BNS) действительно трактуем БелАЭС как угрозу нашей как экологической, так и национальной безопасности. Необходимо предпринять все меры, чтобы стресс-тесты, рекомендации были реализованы еще до начала эксплуатации БелАЭС", – сказал президент.



По его словам, глава Беларуси заверил, что эта страна "не будет спешить искусственно ускорять этот процесс за счет безопасности", поскольку после Чернобыльской катастрофы Беларусь также заинтересована в безопасности собственных граждан.



Литва утверждает, что БелАЭС, находящаяся в 50 км. от Вильнюса, строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны. Минск обвинения отметает. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: президент, интервью, Науседа География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии