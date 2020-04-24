Президент Литвы - о карантине, обороне и международной политике

Литовский президент Гитанас Науседа призывает жителей летом планировать поездки по Литве и таким образом способствовать поощрению внутреннего туризма.
В пятницу на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, можно ли надеяться на открытие границ государства, он сказал, что сам в этом году хотел бы отдыхать и в Литве, а также предлагает и другим эту возможность.
"Что бы я хотел сделать, так отдохнуть в этом году в Литве – у нас столько прекрасных уголков, и я призываю всех людей сделать это. Пусть процветает наш внутренний туризм, вам это понравится", – заявил на пресс-конференции Г. Науседа.
Более месяца назад в Литве был введен карантин, вскоре после этого жителям запретили поездки за границу, а иностранцам – прибытие в Литву. Карантин продлен до 11 мая, контроль на границах с Латвией и Польшей продлен до 14 мая.
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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что средства для военных закупок неизбежно сократятся, он также призвал рассмотреть оптимизацию военных закупок. По словам главы государства, сэкономленные средства могут быть направлены в другие сферы.
"Даже при сохранении того же процента средства на нужды обороны – 2% ВВП, в случае, если ВВП сокращается – некоторые прогнозы говорят о том, что сокращается на 8% – соответственно сокращаются и расходы на оборонные нужды, даже при сохранении процентного показателя", – заявил глава государства на пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что вопрос экономии оборонных средств должны решать ответственные за это лица. Однако сам он призвал рассмотреть возможную оптимизацию военных закупок.
"Вопрос о том, как экономики, пусть решают, прежде всего, те, кто ответственен за эти ассигнования, а мы всегда рядом, и одним из моих призывов и аспектов, который я всегда высказывал и командующему армией, и министру обороны, – мы действительно выделяем огромные, впечатляющие суммы на военные закупки, и мы не можем бездумно тратить деньги в этой сфере, ведь эти средства должны быть точно рассчитаны", – сказал Г. Науседа.
"Эти средства потенциально могут быть направлены на другие сферы жизни, которые также очень важны. Я надеюсь, что с этим осознанием и попытаются оптимизировать расходы", – добавил он.
В пятницу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в интервью радиостанции LRT, что в связи с тем, что из-за пандемического кризиса сокращаются валовой внутренний продукт (ВВП) и оборонный бюджет, придётся пересмотреть некоторые планы развития Вооружённых сил (ВС) и экономить, но он подчеркнул, что показатель оборонного финансирования в 2% ВВП должен быть сохранен.
Министерство финансов в этот понедельник обнародовало прогноз, что в этом году спад литовской экономики может составить 7,3%, но в следующем году рост экономики составит 6,6%. Сценарий опирается на предпосылку, что распространение коронавируса будет остановлено в первом полугодии нынешнего года.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что среди стран Восточного партнерства, скорее всего, сформируются две группы – одна из стран, которые стремятся к экономической выгоде от более тесных отношений с Евросоюзом, и другая группа более глубокой интеграции.
"Среди таких государств следует упомянуть Молдавию, Грузию и Украину, которые подписали договора об ассоциированном партнерстве Восточном партнерстве", – заявил глава государства на пресс-конференции в пятницу.
ОБ этом он заявил после бесед с лидерами Беларуси и Молдавии, составившихся в четверг и в пятницу. На следующей неделе Г. Науседа также планирует пообщаться с лидерами оставшихся стран Восточного партнерства с ЕС.
"Моя цель – установить контакт со всеми шестью государствами, чтобы выяснить их мотивацию на этом пути, то, какие реформы осуществляются, какие цели ставят сами страны", – пояснил президент.
"В понедельник планируется беседа с президентом Украины, потом со всеми тремя странами Закавказья", – добавил он.
По словам Г. Науседы, 18 июня в Брюсселе планируется обсудить перспективу Программы Восточного партнерства, однако президент выразил надежду на то, что до этого лидеры заинтересованных государств ЕС смогут связаться с лидерами стран-участниц программы.
"Литва должны быть среди государств, которым не безразлична судьба стран, которые когда-то находились в одном союзном государстве, их судьба очень важна и для ЕС . (...) И это прекрасный повод доказать, что мы не безразличны, что мы повышаем участие, заметность в этой части мира", – сказал президент.
Начало реализации Программы Восточного партнерства - 2009 года. В ней участвуют шесть соседних государств ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.
В среду Кабмин Литвы решил выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро другим странам-членам этой программы: Армении, Грузии, Молдавии и Украине.
* * *
Литва не меняет своей позиции по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако две страны будут общаться по заботящим их вопросам, утверждает глава Литовского государства.
По словам президента Гитанаса Науседы, который в четверг общался по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сказал, что услышал заверения в том, что проблема БелАЭС не станет препятствием в отношениях двух стран.
"Я очень прямо спросил белорусского президента, сказав, что наша позиция по БелАЭС и не закупке электроэнергии с этой станции остается, и будет неизменной: не станет ли этот аспект препятствием в общении и по другим вопросам? Его ответ был однозначным: нет, это не станет препятствием, и мы сможем обсуждать все вопросы, по которым есть возможность прийти к соглашению", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.
Отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли вето Литвы на соглашение ЕС и Беларусе об основах партнерства, Г. Науседа дал понять, что вопрос связан именно с БелАЭС.
"Что касается партнерства все очень просто, и вчера было четко названо: мы (Литва – BNS) действительно трактуем БелАЭС как угрозу нашей как экологической, так и национальной безопасности. Необходимо предпринять все меры, чтобы стресс-тесты, рекомендации были реализованы еще до начала эксплуатации БелАЭС", – сказал президент.
По его словам, глава Беларуси заверил, что эта страна "не будет спешить искусственно ускорять этот процесс за счет безопасности", поскольку после Чернобыльской катастрофы Беларусь также заинтересована в безопасности собственных граждан.
Литва утверждает, что БелАЭС, находящаяся в 50 км. от Вильнюса, строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны. Минск обвинения отметает.
Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что средства для военных закупок неизбежно сократятся, он также призвал рассмотреть оптимизацию военных закупок. По словам главы государства, сэкономленные средства могут быть направлены в другие сферы.
"Даже при сохранении того же процента средства на нужды обороны – 2% ВВП, в случае, если ВВП сокращается – некоторые прогнозы говорят о том, что сокращается на 8% – соответственно сокращаются и расходы на оборонные нужды, даже при сохранении процентного показателя", – заявил глава государства на пресс-конференции в пятницу.
Он отметил, что вопрос экономии оборонных средств должны решать ответственные за это лица. Однако сам он призвал рассмотреть возможную оптимизацию военных закупок.
"Вопрос о том, как экономики, пусть решают, прежде всего, те, кто ответственен за эти ассигнования, а мы всегда рядом, и одним из моих призывов и аспектов, который я всегда высказывал и командующему армией, и министру обороны, – мы действительно выделяем огромные, впечатляющие суммы на военные закупки, и мы не можем бездумно тратить деньги в этой сфере, ведь эти средства должны быть точно рассчитаны", – сказал Г. Науседа.
"Эти средства потенциально могут быть направлены на другие сферы жизни, которые также очень важны. Я надеюсь, что с этим осознанием и попытаются оптимизировать расходы", – добавил он.
В пятницу министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил в интервью радиостанции LRT, что в связи с тем, что из-за пандемического кризиса сокращаются валовой внутренний продукт (ВВП) и оборонный бюджет, придётся пересмотреть некоторые планы развития Вооружённых сил (ВС) и экономить, но он подчеркнул, что показатель оборонного финансирования в 2% ВВП должен быть сохранен.
Министерство финансов в этот понедельник обнародовало прогноз, что в этом году спад литовской экономики может составить 7,3%, но в следующем году рост экономики составит 6,6%. Сценарий опирается на предпосылку, что распространение коронавируса будет остановлено в первом полугодии нынешнего года.
* * *
Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что среди стран Восточного партнерства, скорее всего, сформируются две группы – одна из стран, которые стремятся к экономической выгоде от более тесных отношений с Евросоюзом, и другая группа более глубокой интеграции.
"Среди таких государств следует упомянуть Молдавию, Грузию и Украину, которые подписали договора об ассоциированном партнерстве Восточном партнерстве", – заявил глава государства на пресс-конференции в пятницу.
ОБ этом он заявил после бесед с лидерами Беларуси и Молдавии, составившихся в четверг и в пятницу. На следующей неделе Г. Науседа также планирует пообщаться с лидерами оставшихся стран Восточного партнерства с ЕС.
"Моя цель – установить контакт со всеми шестью государствами, чтобы выяснить их мотивацию на этом пути, то, какие реформы осуществляются, какие цели ставят сами страны", – пояснил президент.
"В понедельник планируется беседа с президентом Украины, потом со всеми тремя странами Закавказья", – добавил он.
По словам Г. Науседы, 18 июня в Брюсселе планируется обсудить перспективу Программы Восточного партнерства, однако президент выразил надежду на то, что до этого лидеры заинтересованных государств ЕС смогут связаться с лидерами стран-участниц программы.
"Литва должны быть среди государств, которым не безразлична судьба стран, которые когда-то находились в одном союзном государстве, их судьба очень важна и для ЕС . (...) И это прекрасный повод доказать, что мы не безразличны, что мы повышаем участие, заметность в этой части мира", – сказал президент.
Начало реализации Программы Восточного партнерства - 2009 года. В ней участвуют шесть соседних государств ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина.
В среду Кабмин Литвы решил выделить гуманитарную помощь на 100 тыс. евро другим странам-членам этой программы: Армении, Грузии, Молдавии и Украине.
* * *
Литва не меняет своей позиции по поводу строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС), однако две страны будут общаться по заботящим их вопросам, утверждает глава Литовского государства.
По словам президента Гитанаса Науседы, который в четверг общался по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сказал, что услышал заверения в том, что проблема БелАЭС не станет препятствием в отношениях двух стран.
"Я очень прямо спросил белорусского президента, сказав, что наша позиция по БелАЭС и не закупке электроэнергии с этой станции остается, и будет неизменной: не станет ли этот аспект препятствием в общении и по другим вопросам? Его ответ был однозначным: нет, это не станет препятствием, и мы сможем обсуждать все вопросы, по которым есть возможность прийти к соглашению", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу.
Отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли вето Литвы на соглашение ЕС и Беларусе об основах партнерства, Г. Науседа дал понять, что вопрос связан именно с БелАЭС.
"Что касается партнерства все очень просто, и вчера было четко названо: мы (Литва – BNS) действительно трактуем БелАЭС как угрозу нашей как экологической, так и национальной безопасности. Необходимо предпринять все меры, чтобы стресс-тесты, рекомендации были реализованы еще до начала эксплуатации БелАЭС", – сказал президент.
По его словам, глава Беларуси заверил, что эта страна "не будет спешить искусственно ускорять этот процесс за счет безопасности", поскольку после Чернобыльской катастрофы Беларусь также заинтересована в безопасности собственных граждан.
Литва утверждает, что БелАЭС, находящаяся в 50 км. от Вильнюса, строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны. Минск обвинения отметает.