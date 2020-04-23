Кабмин Литвы выделил помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро 🔊 Воспроизвести



В среду литовское правительство решило выделить гуманитарную помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро.



Армении, Грузии и Молдавии выделено по 20 тыс. евро, Украине – 40 тыс. евро. На эти средства для государств закупят защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса.



Закупить эти средства и организовать их доставку поручено Министерству иностранных дел.



"Мы стараемся приобретать защитные средства литовских производителей", – заявил в среду на заседании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.



Гуманитарная помощь этим странам предоставляется по их собственной просьбе. В среду литовское правительство решило выделить гуманитарную помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро.Армении, Грузии и Молдавии выделено по 20 тыс. евро, Украине – 40 тыс. евро. На эти средства для государств закупят защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса.Закупить эти средства и организовать их доставку поручено Министерству иностранных дел."Мы стараемся приобретать защитные средства литовских производителей", – заявил в среду на заседании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.Гуманитарная помощь этим странам предоставляется по их собственной просьбе. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: помощь, Китай, евросоюз, вирус, обращение, пандемия География: Литва — статья прочитана 296 раз Комментарии