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Кабмин Литвы выделил помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро
В среду литовское правительство решило выделить гуманитарную помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро.
Армении, Грузии и Молдавии выделено по 20 тыс. евро, Украине – 40 тыс. евро. На эти средства для государств закупят защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса.
Закупить эти средства и организовать их доставку поручено Министерству иностранных дел.
"Мы стараемся приобретать защитные средства литовских производителей", – заявил в среду на заседании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.
Гуманитарная помощь этим странам предоставляется по их собственной просьбе.
Категории: политика, общество, в странах Балтии
География: Литва
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