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Кабмин Литвы выделил помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро



В среду литовское правительство решило выделить гуманитарную помощь Армении, Грузии, Молдавии и Украине на 100 тыс. евро.

Армении, Грузии и Молдавии выделено по 20 тыс. евро, Украине – 40 тыс. евро. На эти средства для государств закупят защитные средства для борьбы с пандемией коронавируса.

Закупить эти средства и организовать их доставку поручено Министерству иностранных дел.

"Мы стараемся приобретать защитные средства литовских производителей", – заявил в среду на заседании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.

Гуманитарная помощь этим странам предоставляется по их собственной просьбе.
BNS
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: помощь, Китай, евросоюз, вирус, обращение, пандемия
География: Литва
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добавлена сегодня, 23 апреля, 14:20

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