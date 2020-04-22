Клайпедский порт влияния пандемии не ощущает, решающим станет апрель СМИ 🔊 Воспроизвести



Благодаря диверсификации грузов Клайпедский порт пока не ощущает влияния пандемии, однако отдельные предприятия усматривают вызовы в связи с вероятным сокращением грузопотока в неопределённой временной перспективе, а также говорят, что решающим месяцем станет апрель, пишет деловое издание Verslo zinios.



Директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что в апреле влияние коронавируса может проявиться. Прежде всего - в погрузках контейнеров и паромов ро-ро. Временный глава порта Видмантас Паукште добавляет, что влияние пандемии ощутит и круизное пароходство.



По словам главы клайпедской стивидроной компании Klasco Витаутаса Штумбергаса, компания работает в обычном ритме и пока не фиксирует никакого прямого урона, однако решающим месяцем будет апрель - если промышленность в Европе не восстановится и пандемия будет продолжаться, то могут упасть грузопотоки на всех паромных линиях. По словам руководителя Klaipedos nafta Дарюса Шилянскиса, в этом году эффективность работы терминала должна по-прежнему оставаться высокой, но влияния коронавируса он пока не прогнозирует. Благодаря диверсификации грузов Клайпедский порт пока не ощущает влияния пандемии, однако отдельные предприятия усматривают вызовы в связи с вероятным сокращением грузопотока в неопределённой временной перспективе, а также говорят, что решающим месяцем станет апрель, пишет деловое издание Verslo zinios.Директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас говорит, что в апреле влияние коронавируса может проявиться. Прежде всего - в погрузках контейнеров и паромов ро-ро. Временный глава порта Видмантас Паукште добавляет, что влияние пандемии ощутит и круизное пароходство.По словам главы клайпедской стивидроной компании Klasco Витаутаса Штумбергаса, компания работает в обычном ритме и пока не фиксирует никакого прямого урона, однако решающим месяцем будет апрель - если промышленность в Европе не восстановится и пандемия будет продолжаться, то могут упасть грузопотоки на всех паромных линиях. По словам руководителя Klaipedos nafta Дарюса Шилянскиса, в этом году эффективность работы терминала должна по-прежнему оставаться высокой, но влияния коронавируса он пока не прогнозирует. Глава Клайпедского контейнерного терминала Вайдотас Шилейка говорит, что после рекордного первого квартала в апреле они фиксируют спад 35%, особенно по контейнерным погрузкам. Они, по его словам, сократились, так как стало меньше грузов по европейским направлениям, кроме того, предприятие сейчас ощутило влияние карантина в Китае.



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Клайпедский порт в первом квартале этого года лидирует по погрузкам в государствах Балтии и занимает четвёртое место среди портов восточного побережья Балтики, показывают данные, обнародованные его дирекцией.



За три месяца Клайпедский порт обслужил 11,317 млн тонн грузов - на 6,4% меньше, чем за такой же период прошлого года.



Грузооборот Рижского порта уменьшился на 23,9% до 6,360 млн тонн, Вентспилского порта - на 41,7% до 3,724 млн тонн, Лиепайского порта - на 16,3% до 1,585 млн тонн.



В Таллинском объединённом порту в январе-марте этого года объёмы погрузок были на 2,0% больше и составили 4,815 млн тонн.



На восточном побережье Балтики по объёмам погрузок по-прежнему лидируют порты России. BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: порт, контейнеры, грузы, план, Кабмин, причалы География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 180 раз Комментарии