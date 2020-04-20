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Сакура радует Клайпеду

Клайпеда на карантине





Обычно в Клайпеде в первой половине апреля обильно цветёт сакура. В самом центре города пять деревьев японской вишни украшают сквер у реки Дане. А подарил эти саженцы несколько лет назад японский город Кудзи, ведь Клайпеда и Кудзи более 30 лет являются городами-побратимами.

И если бы не карантин, который сковал активную жизнь клайпедчан, то в сквере возле этих прекрасных деревьев в эти апрельские дни было бы много людей, которые любовались нежными бутонами сакуры, и фотографировались возле них.

Но в 2020 году полюбоваться этими нежными розово-сиреневыми цветами японской вишни могут редкие прохожие, и то, только из-за забора. Сквер закрыт, так как здесь проходят работы по реконструкции и благоустройству территории набережной реки Дане.
Но есть у читателя газеты «Обзор» возможность просто полюбоваться цветением деревьев на фотографиях. Конечно, это совсем не те ощущения и эмоции, когда человек стоит рядом, вдыхает нежный аромат цветов и просто наслаждается красотой.

Может тем и ценнее будет тот мир, который нас окружает, может многие переосмыслять свои поступки и начнут с себя, чтобы сохранить мир и красоту на планете.

Цвети, сакура, цвети!

Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Клайпеда, сакура
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 20 апреля, 12:40

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