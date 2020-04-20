Сакура радует Клайпеду 🔊 Воспроизвести Клайпеда на карантине











Обычно в Клайпеде в первой половине апреля обильно цветёт сакура. В самом центре города пять деревьев японской вишни украшают сквер у реки Дане. А подарил эти саженцы несколько лет назад японский город Кудзи, ведь Клайпеда и Кудзи более 30 лет являются городами-побратимами.



И если бы не карантин, который сковал активную жизнь клайпедчан, то в сквере возле этих прекрасных деревьев в эти апрельские дни было бы много людей, которые любовались нежными бутонами сакуры, и фотографировались возле них.



Но в 2020 году полюбоваться этими нежными розово-сиреневыми цветами японской вишни могут редкие прохожие, и то, только из-за забора. Сквер закрыт, так как здесь проходят работы по реконструкции и благоустройству территории набережной реки Дане. И если бы не карантин, который сковал активную жизнь клайпедчан, то в сквере возле этих прекрасных деревьев в эти апрельские дни было бы много людей, которые любовались нежными бутонами сакуры, и фотографировались возле них.Но в 2020 году полюбоваться этими нежными розово-сиреневыми цветами японской вишни могут редкие прохожие, и то, только из-за забора. Сквер закрыт, так как здесь проходят работы по реконструкции и благоустройству территории набережной реки Дане.



Может тем и ценнее будет тот мир, который нас окружает, может многие переосмыслять свои поступки и начнут с себя, чтобы сохранить мир и красоту на планете.



Цвети, сакура, цвети!



Но есть у читателя газеты «Обзор» возможность просто полюбоваться цветением деревьев на фотографиях. Конечно, это совсем не те ощущения и эмоции, когда человек стоит рядом, вдыхает нежный аромат цветов и просто наслаждается красотой.Может тем и ценнее будет тот мир, который нас окружает, может многие переосмыслять свои поступки и начнут с себя, чтобы сохранить мир и красоту на планете.Цвети, сакура, цвети! Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, сакура География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 180 раз Комментарии