Время карантина – по всей строгости закона 🔊 Воспроизвести



За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи­ческого благополучия населения в Литве предусмотрена административная и уголовная ответственность.



В связи с объявлением в стране карантина ответственность за нарушения правовых норм в сфере борьбы с эпидемией была ужесточена. 30 марта 2020 года Сейм Литвы принял поправки в Кодексу об административных правонарушениях, которые вступили в законную силу 3 апреля 2020 года после их подписания президентом республики. Поправки были внесены в статьи 45 и 46 Кодекса об административных правонарушениях.



Статья 45 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение регламентов, решений, других правовых актов Европейского союза в сфере охраны общественного здоровья, также за нарушение Закона Литовской Республики о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. В связи с объявлением в стране карантина ответственность за нарушения правовых норм в сфере борьбы с эпидемией была ужесточена. 30 марта 2020 года Сейм Литвы принял поправки в Кодексу об административных правонарушениях, которые вступили в законную силу 3 апреля 2020 года после их подписания президентом республики. Поправки были внесены в статьи 45 и 46 Кодекса об административных правонарушениях.Статья 45 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение регламентов, решений, других правовых актов Европейского союза в сфере охраны общественного здоровья, также за нарушение Закона Литовской Республики о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями. Данная статья Кодекса была дополнена четвёртой частью, которая предусматривает наказание за нарушение выше­указанных нормативных актов во время объявленного карантина в виде штрафа в размере от 500 до 1500 евро для физических лиц и 1500 до 6000 евро в отношении руководителей юридических лиц.



Статья 46 Кодекса предусматривает ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение решений органов самоуправлений и приказов директоров администраций самоуправлений в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями и эпидемиями.



Статья 46 Кодекса была дополнена третьей частью, которая предусматривает ужесточение наказания за нарушение вышеуказанных нормативных актов во время карантина и предусматривает штраф в размере от 250 до 800 евро для физических лиц и от 800 до 1500 евро на руководителей юридических лиц.



Также следует отметить, что после внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях составление протоколов за нарушения части 4 статьи 45 и части 3 статьи 46, а также наложение штрафов на физических лиц возложено на полицию.



Законодательством предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение правил борьбы с эпидемиями или инфекционными заболеваниями. Тут следует подчеркнуть, что уголовная ответственность возникает только тогда, когда такие действия приводят к распространению заболевания или эпидемии. Статья 277 Уголовного кодекса Литвы предусматривает за данное преступление ответственность в виде штрафа, ареста или лишения свободы до 3 лет.



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Вопросы можно присылать на адрес конторы либо редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 171 раз Комментарии