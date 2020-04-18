О социальных выплатах 🔊 Воспроизвести



Вильнюсское городское самоуправление информирует горожан, испытывающих из-за карантина финансовые затруднения, вследствие чего они не могут выполнить свои финансовые обязательства, о том, что жители могут подать заявку на единовременную, целевую, условную или периодическую поддержку.



Обращаться за помощью могут не только жители Вильнюса, задекларировавшие как место жительства Вильнюс, но и те, кто не декларировал это, но включён в списки лиц, которые не заявляли официально о вильнюсском месте жительства, однако фактически проживают в Вильнюсе.



Горожане могут получить два вида финансовой помощи: целевые пособия до 975 евро, когда средний ежемесячный доход одного человека не превышает 375 евро, а с лицами, проживающими вместе, - 437,50 евро. Обращаться за помощью могут не только жители Вильнюса, задекларировавшие как место жительства Вильнюс, но и те, кто не декларировал это, но включён в списки лиц, которые не заявляли официально о вильнюсском месте жительства, однако фактически проживают в Вильнюсе.Горожане могут получить два вида финансовой помощи: целевые пособия до 975 евро, когда средний ежемесячный доход одного человека не превышает 375 евро, а с лицами, проживающими вместе, - 437,50 евро. Периодические - это пособия (117 евро) для трудоспособных горожан, у которых нет никакого источника дохода или их среднемесячный доход меньше 156,25 евро.



Важно знать, что адресная поддержка носит разовый характер и предоставляется не более 3 раз в год, а продолжительность такой помощи определяется в зависимости от необходимости с учётом индивидуального положения жителей.



Желающие получить упомянутую финансовую поддержку могут заказать услугу онлайн на сайте www.spis.lt (в информационной системе социальной поддержки семьи).



Нужно выбрать тип социальных пособий: «социальное пособие и (или) расходы на отопление, питьевая вода, компенсация расходов на горячую воду». Или обратиться по электронной почте: info@spcentras.lt.



Более подробная информация - по телефону (8 700) 35545. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1214 — статья прочитана 177 раз Комментарии