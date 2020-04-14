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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литву прибыл почтовый поезд из Китая
В пасхальные выходные в Литву прибыл поезд из Китая с почтовыми отправления для всей Европы. По информации госпочты Lietuvos pastas, впервые такой поезд прибывает из Китая в Европу. До сих пор почтовые отправления в этом направлении чаще всего отправлялись по авиапочте.
Поезд с 42 контейнерами прибыл на Вильнюсский интермодальный терминал в воскресенье ночью, Lietuvos pastas распределит посылки по всей Европе.
Более чем 260 тонн посылок из Вильнюса будут отправлены в 30 стран Европы. Основная их часть отправится в Германию, Великобританию, Францию, Испанию и Венгрию. А два контейнера предназначены для литовских потребителей.
По сообщению госпочты, в ближайшее время ожидаются и другие такие поезда из Китая.
Ключевые слова: Китай, Европа, поезд, контейнеры, почта
География: Литва
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