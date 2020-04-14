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Директор ДГБ Д. Яунишкис приступает ко второму сроку полномочий
Во вторник начинается второй срок полномочий Дарюса Яунишкиса в должности директора Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы – в Президентском дворце состоится его присяга.
На минувшей неделе сейм одобрил предложение о том, чтобы Д. Яунишкис возглавил ДГБ в течение второго срока. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.
Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.
Выдвигая его кандидату на второй срок, президент Гитанас Науседа отметил, что в это сложное время важно обеспечить преемственность деятельности важнейших государственных ведомств.
"Дарюс Яунишкис своими делами доказал, что является стратегически мыслящим и решительным руководителем. Я верю, что он обеспечит продолжение требующихся перемен в ДГБ, повышение эффективности деятельности, открытости обществу", – заявил Г. Науседа.
Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке, отметила во вторник пресс-служба президента.
Яунишкис является бакалавром экономики, в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.
Кандидат с 190 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.
У Яунишкиса 5 детей.
Ключевые слова: президент, дгб, закон, права человека, Яунишкис
География: Литва
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