Директор ДГБ Д. Яунишкис приступает ко второму сроку полномочий 🔊 Воспроизвести



Во вторник начинается второй срок полномочий Дарюса Яунишкиса в должности директора Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы – в Президентском дворце состоится его присяга.



На минувшей неделе сейм одобрил предложение о том, чтобы Д. Яунишкис возглавил ДГБ в течение второго срока. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.



Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.



Выдвигая его кандидату на второй срок, президент Гитанас Науседа отметил, что в это сложное время важно обеспечить преемственность деятельности важнейших государственных ведомств.



"Дарюс Яунишкис своими делами доказал, что является стратегически мыслящим и решительным руководителем. Я верю, что он обеспечит продолжение требующихся перемен в ДГБ, повышение эффективности деятельности, открытости обществу", – заявил Г. Науседа.



Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке, отметила во вторник пресс-служба президента.



Яунишкис является бакалавром экономики, в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.



Кандидат с 190 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.



У Яунишкиса 5 детей. Во вторник начинается второй срок полномочий Дарюса Яунишкиса в должности директора Департамента Госбезопасности (ДГБ) Литвы – в Президентском дворце состоится его присяга.На минувшей неделе сейм одобрил предложение о том, чтобы Д. Яунишкис возглавил ДГБ в течение второго срока. По закону, директора ДГБ назначает и увольняет президент с одобрения сейма.Впервые Д. Яунишикис был назначен главой ДГБ 13 апреля 2015 года.Выдвигая его кандидату на второй срок, президент Гитанас Науседа отметил, что в это сложное время важно обеспечить преемственность деятельности важнейших государственных ведомств."Дарюс Яунишкис своими делами доказал, что является стратегически мыслящим и решительным руководителем. Я верю, что он обеспечит продолжение требующихся перемен в ДГБ, повышение эффективности деятельности, открытости обществу", – заявил Г. Науседа.Яунишкис служил в литовской армии 20 лет, он накопил опыт военного руководства и опыт работы в разведке, отметила во вторник пресс-служба президента.Яунишкис является бакалавром экономики, в Вашингтонском университете получил степень магистра стратегических исследований.Кандидат с 190 года три года работал в сфере защиты Верховного Совета – Восстановительного сейма. Он не раз был награжден высокими государственными и прочими наградами.У Яунишкиса 5 детей. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, дгб, закон, права человека, Яунишкис География: Литва — статья прочитана 72 раза Комментарии