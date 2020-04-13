Президент Чехии считает глупостью снос памятника Коневу в Праге 🔊 Воспроизвести Президент Чехии Милош Земан © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС



При этом, по словам президента Чехии, официальная реакция России, включая возбуждение уголовного дела, может рассматриваться как вмешательства во внутренние дела страны, сообщает



Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившийся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Об этом глава государства заявил в воскресенье в интервью пражскому телеканалу iPrima. При этом, по словам президента Чехии, официальная реакция России, включая возбуждение уголовного дела, может рассматриваться как вмешательства во внутренние дела страны, сообщает ТАСС Президент Чехии Милош Земан считает глупой акцией муниципальных властей района Прага-6, демонтировавших находившийся на площади Интербригады на административной территории района памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу. Об этом глава государства заявил в воскресенье в интервью пражскому телеканалу iPrima. "Считаю это [демонтаж памятника] смешным и глупым [актом], - отметил он. - Маршалу Коневу, который освободил [от нацистов] не только Прагу, но он также освободил [гитлеровский лагерь смерти] Освенцим, принадлежит [историческое] место в Праге. Те, кто его скульптуру устраняет, ничего в своей жизни не достигли. Они завидуют тем, кто что-то [в жизни мог] достичь. К сожалению, таких людей относительно много. Их [мировоззрение] формирует ненависть и зависть".



Между тем, по словам Земана, официальная реакция России, включая возбуждение в РФ уголовного дела против ответственных за перемещение памятника советскому военачальнику муниципальных чиновников, является неадекватной и может рассматриваться как вмешательства во внутренние дела Чехии.



"Это вмешательство во внутренние дела, это контрпродуктивно несмотря на то, что снос памятника маршалу Коневу считаю глупостью", - сказал президент.



Уголовное дело в РФ



7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично).



МИД Чехии 10 апреля отверг возбужденное в РФ против муниципальных чиновников уголовное дело по факту демонтажа памятника. "Преследование иностранным государством демократически избранных [чешскими избирателями] представителей [муниципальных властей] за их действия, связанные с выполнением [предоставленного избирателями] мандата, недопустимо. Российское законодательство, имеющее к тому же обратную силу, не будет исполняться в Чехии", - отметило ведомство.



Осуждение сноса памятника



Памятник Коневу был снесен 3 апреля по решению властей района Прага-6, на административной территории которого он был установлен. Администрация президента Земана резко осудила эти действия муниципалитета, а бывший глава государства Вацлав Клаус охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению".



Посольство РФ в республике также выразило возмущение демонтажем монумента.



Председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания и заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг ранее заявил ТАСС, что снос памятника является "кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов".



О памятнике Коневу



Памятник маршалу, как утверждают представители властей района Прага-6, в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. Однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.



Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен указанный памятник. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года.



Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: президент, победа, памятник, снос, Прага, Земан, Конев — статья прочитана 225 раз Комментарии