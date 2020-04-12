Сюрпризы во время реновации 🔊 Воспроизвести







В 2018 году в Клайпеде началось интенсивное обсуждение реконструкции сквера и набережной реки Дане. Много дорогостоящих запланированных работ выносилось за это время на обсуждение общественности. Споров было много, не прекратились они и сейчас, хотя работы были начаты ещё в феврале нынешнего года.



Специалисты роют траншеи под прокладку инженерных сетей, снимают старые тротуарные плитки, освобождают берег от старого бетонного покрытия, укрепляют набережную, выкорчёвывают старые или мещающие ремонтным работам деревья и кустарники. Уже убрали игровую детскую площадку и старые скамейки, а фонтан размонтировали ещё в ноябре 2017 года.



И вот в ходе работ строители обнаружили фундаменты домов, их ещё помнят старожилы. Рядом, к слову, был и красивый фонтан с лебедями. Специалисты роют траншеи под прокладку инженерных сетей, снимают старые тротуарные плитки, освобождают берег от старого бетонного покрытия, укрепляют набережную, выкорчёвывают старые или мещающие ремонтным работам деревья и кустарники. Уже убрали игровую детскую площадку и старые скамейки, а фонтан размонтировали ещё в ноябре 2017 года.И вот в ходе работ строители обнаружили фундаменты домов, их ещё помнят старожилы. Рядом, к слову, был и красивый фонтан с лебедями.











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Раскопки могут оказаться богатыми на результаты, представляющими ценность для историков. Но короновирус внёс свои коррективы и в реновацию сквера, которую планировали завершить в июле 2021 года, и в ожидаемые раскопки. Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, реновация, сквер География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 164 раза Комментарии