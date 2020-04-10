Литва выразила поддержку Польше в связи со смоленской и катынской трагедиями 🔊 Воспроизвести



В пятницу руководство Литвы выразило поддержку соседней Польше в связи с 80-летием Катынской трагедии и авиакатастрофы в Смоленске.



Президент Литвы Гитанас Науседа, спикер Сейма Викторас Пранцкетис, вице-председатель Сейма Арвидас Некрошюс и премьер Саулюс Сквернялис направили письма высшим руководителям Польши с выражением солидарности и соболезнований.



В пятницу утром Г. Науседа вместе с супругой молитвой в Часовне Вильнюсских Святых ворот помянул жертв убийств в Катыни и погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, сообщила администрация литовского президента.



"Сегодня я чту память жертв, погибших трагически 80 лет назад в Катыни, польских офицеров, интеллигентов. В 1940 году советские власти уничтожили цвет польской нации, а затем использовали это преступление для дезинформационной войны против Польши. К сожалению, приходится признать, что исторический ревизионизм все еще продолжается не только в отношении Польши, но и Балтийских стран", – отметил литовский президент. В пятницу руководство Литвы выразило поддержку соседней Польше в связи с 80-летием Катынской трагедии и авиакатастрофы в Смоленске.Президент Литвы Гитанас Науседа, спикер Сейма Викторас Пранцкетис, вице-председатель Сейма Арвидас Некрошюс и премьер Саулюс Сквернялис направили письма высшим руководителям Польши с выражением солидарности и соболезнований.В пятницу утром Г. Науседа вместе с супругой молитвой в Часовне Вильнюсских Святых ворот помянул жертв убийств в Катыни и погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского, сообщила администрация литовского президента."Сегодня я чту память жертв, погибших трагически 80 лет назад в Катыни, польских офицеров, интеллигентов. В 1940 году советские власти уничтожили цвет польской нации, а затем использовали это преступление для дезинформационной войны против Польши. К сожалению, приходится признать, что исторический ревизионизм все еще продолжается не только в отношении Польши, но и Балтийских стран", – отметил литовский президент. Спикер сейма Литвы отметил, что в убийства польских офицеров в 1940 году стали одним из наиболее брутальных военных преступлений и трагической утратой Польши.



"Такие варварские преступления не могут повторяться, и нельзя скрывать правду о них", – говорится в письме В. Пранцкетиса и А. Некрошюса.



Премьер С. Сквернялис отметил, что Катынское преступление никогда не будет забыто, невзирая на то, что его заказчиков и исполнителей пытались скрывать под покровом циничной лжи.



"22 тыс. польских офицеров и представителей интеллигенции были убиты весной 1940 года, и это было страшной трагедией Польши, пораженной Второй мировой войной. Мы помним погибших под Смоленском польских героев: светлая память президенту Леху Качиньскому, первой леди Марии Качиньской, и всем сынам и дочерям Польского государства, мы вместе с Польшей в ее потере", – говорится в письме премьера.



Он также отметил, что Литва гордится тем, что в 2018 году в центре Вильнюса была открыта доска с названием улицы им. Л. Качиньского.



Десятого апреля 2010 года в России, под Смоленском, погибли 96 лиц, которые летели вместе с президентом Польши на мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии.



В апреле 1940 года по приказу Сталина в селе Катынь, что на территории России, под Смоленском, были убиты почти 22 тыс. польских офицеров и интеллигентов. Официальной датой памяти жертв Катынской трагедии считается 13 апреля. BNS Категории: чп и криминал, история Ключевые слова: президент, авиакатастрофа, Смоленск, памятник, трагедия География: Польша — статья прочитана 137 раз Комментарии