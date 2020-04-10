Смоленская авиакатастрофа раскалывает Польшу даже 10 лет спустя 🔊 Воспроизвести Цветы на обломках разбившегося под Смоленском самолета



10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество, пишет 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество, пишет DW



В отличие от предыдущих лет, в десятую годовщину катастрофы польские власти решили не устраивать молебен и церемонию возложения венков. Памятные мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.



Трагедия под Смоленском расколола польское общество



10 апреля 2010 года делегация руководства Польши вылетела из Варшавы в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Тогда сотрудниками советского НКВД были расстреляны 22 тысячи польских офицеров.



Стена памяти с именами расстрелянных в Катыни в 1940 году польских офицеров



После гибели отца 56-летняя литературовед была избрана председателем ассоциации и стремится увековечить память о жертвах Катыни. Она не может смириться со все большей политизацией трагедии. По ее словам, поляки словно разделились на два лагеря. "Это как политическая и идеологическая лакмусовая бумажка: либо ты поддерживаешь Качиньского и веришь в то, что Россия спланировала это убийство, либо ты либерал и считаешь произошедшее трагическим стечением обстоятельств", - рассказывает Изабелла Сариуш-Скапская.



Трагедия под Смоленском 10 лет назад: доклад МАК



В январе 2011 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который по согласию польской стороны проводил расследование и выяснял условия воздушной безопасности на момент крушения самолета, опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий в момент авиакатастрофы.



В докладе говорится, что во время снижения самолета на подлете к Смоленску диспетчер сообщил пилотам о том, что над городом туман и видимость ограничена 400 метрами. О плохой видимости экипаж неоднократно информировали и пилоты другого польского самолета, ЯК-40, который прилетел из Варшавы раньше. Последнее предупреждение от них - о том, что видимость ухудшилась до 200 метров, - поступило за четыре минуты до крушения.



МЧС РФ на месте крушения самолета



За 18 секунд до крушения в кабине сработала система предупреждения о столкновении TAWS, которая начала подавать сигналы "Pull up" ("Набрать высоту") и "Terrain ahead" ("Сближение с землей"). Однако пилоты уже не успели среагировать на предупреждения: самолет был слишком близко к земле. В результате машина левым крылом задела большую березу, перевернулась вверх шасси и упала. При падении обломки самолета разлетелись в разные стороны, установил МАК.



Из доклада МАК следует, что польский "борт номер один" разбился на подлете к смоленскому аэродрому "Северный" вследствие ошибки пилотов, которые не смогли принять верных решений в условиях плохой видимости. К похожим выводам пришла и польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером, которая проводила собственное расследование катастрофы. Комиссия установила, что к катастрофе привели сразу несколько факторов: ошибки пилотов, несвоевременные команды российских диспетчеров, плохое оснащение принимающего аэропорта.



Версия Варшавы: на борту произошел взрыв



Однако новое национально-консервативное правительство, пришедшее к власти в Польше в конце 2015 года, сочло эти выводы неубедительными. По словам назначенного тогда министром обороны Антония Мачеревича, в ходе расследования, проведенного комиссией во главе с Миллером, были скрыты факты, указывающие на "ответственность России".



Ярослав Качиньский на фоне портрета погибшего в авиакатастрофе брата Леха Качиньского и его супруги



На пересмотре итогов расследования настаивает и глава правящей партии Польши "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, потерявший в результате катастрофы своего брата-близнеца Леха. По словам политика, он все еще не уверен в истинных причинах катастрофы. "Спустя 10 лет я каждый день думаю о своем брате и задаюсь вопросом, почему это произошло. Я не могу на него ответить", - отметил лидер PiS в интервью польскому радио RMF FM.



"Теории заговора уже живут своей собственной жизнью"



Всякий раз, когда в правящей партии озвучивают версию убийства Леха Качиньского российской стороной, конспирологические теории начинают активно обсуждаться и в польском обществе. Согласно социологическим опросам, проведенным в стране в последние годы, почти каждый третий поляк верит в версию убийства, а еще большее число жителей страны ее не исключают.



Теории заговора, касающиеся России, распространяются в Польше особенно быстро, говорит Изабелла Сариуш-Скапская. "Если кто-то утверждает, что Россия заранее спланировала убийство Качиньского, многие сразу же в это верят, ведь каждый поляк знает, что русские - плохие. Имена погибших будут забыты, но теории заговора останутся. Они уже живут своей собственной жизнью", - резюмирует она. 10 апреля по всей Польше традиционно проходят траурные мероприятия. В этот день в 2010 году под Смоленском разбился президентский авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц государства, среди которых был президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели, а также 10 членов экипажа.В отличие от предыдущих лет, в десятую годовщину катастрофы польские власти решили не устраивать молебен и церемонию возложения венков. Памятные мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.10 апреля 2010 года делегация руководства Польши вылетела из Варшавы в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Тогда сотрудниками советского НКВД были расстреляны 22 тысячи польских офицеров.Среди убитых был и варшавский прокурор Болеслав Скапский. Его сын, глава польской Ассоциации родственников жертв Катыни Анджей Сариуш-Скапский, находился в потерпевшем крушение президентском самолете. Дочь Анджея, Изабелла Сариуш-Скапская, 10 апреля теперь поминает и деда, и отца.После гибели отца 56-летняя литературовед была избрана председателем ассоциации и стремится увековечить память о жертвах Катыни. Она не может смириться со все большей политизацией трагедии. По ее словам, поляки словно разделились на два лагеря. "Это как политическая и идеологическая лакмусовая бумажка: либо ты поддерживаешь Качиньского и веришь в то, что Россия спланировала это убийство, либо ты либерал и считаешь произошедшее трагическим стечением обстоятельств", - рассказывает Изабелла Сариуш-Скапская.В январе 2011 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который по согласию польской стороны проводил расследование и выяснял условия воздушной безопасности на момент крушения самолета, опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий в момент авиакатастрофы.В докладе говорится, что во время снижения самолета на подлете к Смоленску диспетчер сообщил пилотам о том, что над городом туман и видимость ограничена 400 метрами. О плохой видимости экипаж неоднократно информировали и пилоты другого польского самолета, ЯК-40, который прилетел из Варшавы раньше. Последнее предупреждение от них - о том, что видимость ухудшилась до 200 метров, - поступило за четыре минуты до крушения.В таких условиях посадить самолет было невозможно. Особенно учитывая, что смоленский аэродром "Северный", куда направлялся польский "борт номер один", не был оснащен современной навигационной системой, позволяющей сажать машины в условиях плохой видимости. Тем не менее экипаж Ту-154 попросил разрешения совершить "пробную" посадку.За 18 секунд до крушения в кабине сработала система предупреждения о столкновении TAWS, которая начала подавать сигналы "Pull up" ("Набрать высоту") и "Terrain ahead" ("Сближение с землей"). Однако пилоты уже не успели среагировать на предупреждения: самолет был слишком близко к земле. В результате машина левым крылом задела большую березу, перевернулась вверх шасси и упала. При падении обломки самолета разлетелись в разные стороны, установил МАК.Из доклада МАК следует, что польский "борт номер один" разбился на подлете к смоленскому аэродрому "Северный" вследствие ошибки пилотов, которые не смогли принять верных решений в условиях плохой видимости. К похожим выводам пришла и польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером, которая проводила собственное расследование катастрофы. Комиссия установила, что к катастрофе привели сразу несколько факторов: ошибки пилотов, несвоевременные команды российских диспетчеров, плохое оснащение принимающего аэропорта.Однако новое национально-консервативное правительство, пришедшее к власти в Польше в конце 2015 года, сочло эти выводы неубедительными. По словам назначенного тогда министром обороны Антония Мачеревича, в ходе расследования, проведенного комиссией во главе с Миллером, были скрыты факты, указывающие на "ответственность России".В результате в феврале 2016 года Варшава возобновила расследование. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате нескольких взрывов на борту. На данный момент расследование крушения президентского Ту-154 считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.На пересмотре итогов расследования настаивает и глава правящей партии Польши "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, потерявший в результате катастрофы своего брата-близнеца Леха. По словам политика, он все еще не уверен в истинных причинах катастрофы. "Спустя 10 лет я каждый день думаю о своем брате и задаюсь вопросом, почему это произошло. Я не могу на него ответить", - отметил лидер PiS в интервью польскому радио RMF FM.Всякий раз, когда в правящей партии озвучивают версию убийства Леха Качиньского российской стороной, конспирологические теории начинают активно обсуждаться и в польском обществе. Согласно социологическим опросам, проведенным в стране в последние годы, почти каждый третий поляк верит в версию убийства, а еще большее число жителей страны ее не исключают.Теории заговора, касающиеся России, распространяются в Польше особенно быстро, говорит Изабелла Сариуш-Скапская. "Если кто-то утверждает, что Россия заранее спланировала убийство Качиньского, многие сразу же в это верят, ведь каждый поляк знает, что русские - плохие. Имена погибших будут забыты, но теории заговора останутся. Они уже живут своей собственной жизнью", - резюмирует она. dw.com Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: президент, авиакатастрофа, Смоленск, памятник География: Польша — статья прочитана 163 раза Комментарии