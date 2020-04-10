ABC News: разведка предупреждала Белый дом об опасности COVID-19 ещё в ноябре 🔊 Воспроизвести Reuters



Национальный центр медицинской разведки (NCMI), подчинённый Пентагону, прогнозировал катастрофические последствия от вспышки коронавируса в Китае ещё во время Дня благодарения, сообщает ABC News со ссылкой на информированные источники. По мнению телеканала, полученные им данные доказывают, что Вашингтон мог гораздо раньше применить меры для сдерживания эпидемии.



Представители американской разведки предупреждали администрацию Дональда Трампа о смертельно опасной инфекционной вспышке в Ухани ещё в конце ноября. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на правительственные источники.



По информации телеканала, опасения о новом вирусе, который получил название COVID-19, содержались в секретном докладе Национального центра медицинской разведки (NCMI), который подчиняется Пентагону. Документ представлял собой анализ перехваченных данных в сочетании со спутниковыми снимками. Представители американской разведки предупреждали администрацию Дональда Трампа о смертельно опасной инфекционной вспышке в Ухани ещё в конце ноября. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на правительственные источники.По информации телеканала, опасения о новом вирусе, который получил название COVID-19, содержались в секретном докладе Национального центра медицинской разведки (NCMI), который подчиняется Пентагону. Документ представлял собой анализ перехваченных данных в сочетании со спутниковыми снимками.



«Аналитики пришли к выводу, что это (эпидемия коронавируса. — ИноТВ) может иметь катастрофические последствия», — сказал один из источников. По его словам, о содержании доклада NCMI «неоднократно информировались» Агентство военной разведки, Объединённый штаб Пентагона и Белый дом.



Первоначально представители Минобороны США воздерживались от комментариев, но в итоге отреагировали на сообщения СМИ об отчёте NCMI. Чиновники сообщили, что центр никогда не проводил подобного исследования.



Между тем критики продолжают обвинять администрацию Трампа в том, что она опоздала с ответом на пандемию, которая добралась до США и уже унесла жизни более 12 тыс. человек. Показания самого президента постоянно меняются. Он то ставит себе в заслуги быструю реакцию на распространение COVID-19, то говорит, что коронавирус застал врасплох всех, включая его самого, обращает внимание ABC News.



Оригинал новости ИноТВ Доклад, появившийся во время Дня благодарения, поднимал тревогу о том, что вышедшая из-под контроля эпидемия стала бы серьёзной угрозой для американских войск в Азии. Кроме того, он показывает, что американские власти могли подготовиться к сдерживанию эпидемии коронавируса гораздо раньше, считает ABC News.«Аналитики пришли к выводу, что это (эпидемия коронавируса. — ИноТВ) может иметь катастрофические последствия», — сказал один из источников. По его словам, о содержании доклада NCMI «неоднократно информировались» Агентство военной разведки, Объединённый штаб Пентагона и Белый дом.Первоначально представители Минобороны США воздерживались от комментариев, но в итоге отреагировали на сообщения СМИ об отчёте NCMI. Чиновники сообщили, что центр никогда не проводил подобного исследования.Между тем критики продолжают обвинять администрацию Трампа в том, что она опоздала с ответом на пандемию, которая добралась до США и уже унесла жизни более 12 тыс. человек. Показания самого президента постоянно меняются. Он то ставит себе в заслуги быструю реакцию на распространение COVID-19, то говорит, что коронавирус застал врасплох всех, включая его самого, обращает внимание ABC News. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: президент, США, Китай, разведка, вирус, пандемия — статья прочитана 158 раз Комментарии