Объединили усилия 🔊 Воспроизвести Вильнюсское городское самоуправление, реагируя на всё более частые случаи на рынке фальсификации медицинских масок и респираторов, на прошлой неделе обратилось за помощью к учёным кафедры природоохранных технологий Каунасского технологического университета (КТУ) с просьбой исследовать предметы личной защиты, поступившие в адрес столичных медиков.



В ответе исследователей КТУ говорится, что в изученных медицинских масках и респираторах FFP2, поступивших из Китая или попавших столицу Литвы иным способом, можно отметить лишь один небольшой недостаток: та часть респираторов, которая прилегает к носу, недостаточно плотно это делает. Но это не снижает их способности защищать человека.



В отчёте также отмечается, что эти респираторы лишь на несколько процентов уступают по качеству аналогичным изделиям допандемического периода того же класса – FFP2 (N95). В ответе исследователей КТУ говорится, что в изученных медицинских масках и респираторах FFP2, поступивших из Китая или попавших столицу Литвы иным способом, можно отметить лишь один небольшой недостаток: та часть респираторов, которая прилегает к носу, недостаточно плотно это делает. Но это не снижает их способности защищать человека.В отчёте также отмечается, что эти респираторы лишь на несколько процентов уступают по качеству аналогичным изделиям допандемического периода того же класса – FFP2 (N95). По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, в то время, когда не было практически ничего, ощущался тотальный дефицит, а на большую помощь из государственного резерва также нельзя было надеяться, столичные власти приняли решение покупать то, что имеется.



Градоначальник признаёт, что такая покупка была рискованной, однако это был единственный путь, выбранный по принципу, что лучше иметь хотя бы такие средства защиты и тем самым обезопасить медиков, чем позволить им работать с голыми руками, без всякой защиты.



«Медиков и помогающих им работников мы должны обеспечить наилучшими средствами защиты. К сожалению, времена таковы, что доверять сертификатам средств защиты мы не можем. Поэтому мы сами тестируем и проверяем то, что получили от поставщика. Радостно, что в данном случае нам на помощь пришли учёные КТУ, работающие в единственной в Литве лаборатории, способной тестировать респираторы», - сказал Р.Шимашюс.



Вильнюсское городское самоуправление договаривается с руководством КТУ о постоянном тестировании средств защиты, получаемых Вильнюсом для столичных медиков, чтобы избежать использования некачественных изделий. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 173 раза Комментарии