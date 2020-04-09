Нежелательные иностранцы: Эстония указала гражданам Украины на дверь 🔊 Воспроизвести



Эстонское правительство нашло способ выслать домой всех трудовых мигрантов, прибывших в страну из-за пределов Европейского союза. В первую очередь это касается тысяч граждан Украины.



Пандемия коронавируса, как бы это цинично ни звучало, открывает большие возможности для некоторых категорий граждан. Кто-то делает на ее фоне состояния, кто-то протаскивает в жизнь политические инициативы, еще месяц назад казавшиеся несовместимыми с демократическими принципами Европейского союза. Буквально на днях эстонское правительство утвердило положение, согласно которому иностранцы из третьих стран, работающие на территории страны и работу вдруг потерявшие, должны Эстонию незамедлительно покинуть.



Нет работы – нет вида на жительство, или говоря образно, "чемодан, вокзал..." и далее по заданному направлению. В первую очередь это касается тысяч граждан Украины, которые нашли в Эстонии возможность временно жить и трудиться, зачастую выполняя ту грязную работу, на которую эстоноземельцы не хотели идти ни при каких обстоятельствах. Пандемия коронаврируса и сопутствующий ей экономический кризис в одночасье сделали их услуги ненужными, и поэтому им указывают на дверь. Эстонское правительство нашло способ выслать домой всех трудовых мигрантов, прибывших в страну из-за пределов Европейского союза. В первую очередь это касается тысяч граждан Украины.Пандемия коронавируса, как бы это цинично ни звучало, открывает большие возможности для некоторых категорий граждан. Кто-то делает на ее фоне состояния, кто-то протаскивает в жизнь политические инициативы, еще месяц назад казавшиеся несовместимыми с демократическими принципами Европейского союза. Буквально на днях эстонское правительство утвердило положение, согласно которому иностранцы из третьих стран, работающие на территории страны и работу вдруг потерявшие, должны Эстонию незамедлительно покинуть.Нет работы – нет вида на жительство, или говоря образно, "чемодан, вокзал..." и далее по заданному направлению. В первую очередь это касается тысяч граждан Украины, которые нашли в Эстонии возможность временно жить и трудиться, зачастую выполняя ту грязную работу, на которую эстоноземельцы не хотели идти ни при каких обстоятельствах. Пандемия коронаврируса и сопутствующий ей экономический кризис в одночасье сделали их услуги ненужными, и поэтому им указывают на дверь.



Надо отметить, что подобный поворот событий не является неожиданным. Какое-то время тому назад Эстония отменила для граждан незалежной безвизовый режим, который ранее объявляла с такой помпой. Слишком много их вдруг оказалось вдали от берегов Днепра, готовых на все ради получения работы. Это нашествие вызвало волну недовольства постоянных жителей Эстонии, которые столкнулись с понижением заработной платы в целом ряде отраслей, потому что украинцы были готовы и работать больше, и получать меньше.



Для местных политиков, в особенности представляющих националистические партии, это послужило сигналом к действию. И шаг за шагом, но с улыбками и дежурными фразами о незыблемости эстоно-украинской дружбы начался процесс закручивания гаек. В данный момент появилась возможность его резко ускорить, прикрываясь разговорами о форс-мажорных обстоятельствах. Если учесть еще и то, что Эстония готова в данный момент приостановить на своей территории ряд основополагающих документов о правах человека, прикрывая эти действия словами о чрезвычайном положении, то есть все основания предполагать, что ситуация и дальше будет развиваться исключительно в негативном направлении.



Автор Николай Николаев, И это еще не самый плохой выход, пусть меня простят за этот вынужденный каламбур. Оставаться и продолжать работать может оказаться еще хуже. В Эстонии существует множество хитроумных "хозяйчиков", которые будут готовы предоставлять отчаявшимся людям возможность остаться на территории Европейского союза, если те согласятся работать на откровенно кабальных условиях. Заработная плата снизится до минимально допустимого предела. Люди будут поставлены на грань выживания, работая, в прямом смысле этого слова, за тарелку супа. При этом любое недовольство будет пресекаться самым жестким образом –работодатель станет первым, кто настучит на бедолагу в полицию и поможет выслать его из страны.Надо отметить, что подобный поворот событий не является неожиданным. Какое-то время тому назад Эстония отменила для граждан незалежной безвизовый режим, который ранее объявляла с такой помпой. Слишком много их вдруг оказалось вдали от берегов Днепра, готовых на все ради получения работы. Это нашествие вызвало волну недовольства постоянных жителей Эстонии, которые столкнулись с понижением заработной платы в целом ряде отраслей, потому что украинцы были готовы и работать больше, и получать меньше.Для местных политиков, в особенности представляющих националистические партии, это послужило сигналом к действию. И шаг за шагом, но с улыбками и дежурными фразами о незыблемости эстоно-украинской дружбы начался процесс закручивания гаек. В данный момент появилась возможность его резко ускорить, прикрываясь разговорами о форс-мажорных обстоятельствах. Если учесть еще и то, что Эстония готова в данный момент приостановить на своей территории ряд основополагающих документов о правах человека, прикрывая эти действия словами о чрезвычайном положении, то есть все основания предполагать, что ситуация и дальше будет развиваться исключительно в негативном направлении.Автор Николай Николаев, радио Sputnik , Эстония radiosputnik.ria.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Украина, евросоюз, гастарбайтеры, недовольство География: Эстония — статья прочитана 141 раз Комментарии